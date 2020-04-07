«На корабле 300 человек, и он всем как отец». Сослуживцы и родные вспоминают Владимира Сидорова, умершего с COVID-19 в Витебске

Владимир Сергеевич Сидоров умер в Витебске 2 апреля. Ему было 70 лет. Военный пенсионер попал в больницу в середине марта, у него были проблемы с коленом. Выписали Сидорова домой с температурой. Врачи сказали, что у мужчины грипп и ему нужно долечиться дома.

-Дома стало хуже, отправили на рентген, рентген подтвердил двустороннюю пневмонию, потом обнаружили COVID. Отец пять дней был в реанимации, на искусственной вентиляции легких. Он умер ночью 2 апреля, - рассказывает Андрей, сын Владимира Сидорова. – Где мог заразиться? Не знаю. В больнице сказали, что это он там всех заразил. Но отец практически никуда не выходил со своего дня рождения, с 4 февраля, я не верю в это, да это уже и неважно. Но почему его выписали с температурой? Это самый больной вопрос.

Смерть Сидорова прокомментировал Александр Лукашенко: «В это время шумиху подняли по поводу четырех умерших, одного проверяем, у троих якобы подтвержден коронавирус. Шерстнев (речь идет о губернаторе Витебской области) вчера мне доложил, последний случай у него был. Спрашиваю, ну почему этот у тебя умер? А он говорит: „Александр Григорьевич, а как можно жить со 135 кг весом?“ Сердце почти не работает, это не работает, это болит, то болит, букет болезней. И вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета, ну и ему за 70 было». Видео с комментарием появилось на телеканале ОНТ.

«Комсомолка» поговорила о Владимире Сергеевиче Сидорове с его родными, друзьями и сослуживцами.

«Самые красивые девочки – умные!»

-Папа был очень грамотный, организованный и дальновидный человек. Прекрасно играл в шахматы. Много читал, увлекался историей и философией, с детства привил мне и брату любовь к книгам. Где-то в возрасте 7-8 лет на мой вопрос какие девочки самые красивые, он ответил: "Умные", - вспоминает дочь Владимира Сидорова Ирина. - Был общительный, легко находил общий язык с людьми. Человек дела, никогда не кидал слов на ветер. Он был действительно главой нашей семьи.

Ирина сейчас в больнице.

-Мы контактировали с мамой, пока папа был в больнице и результаты анализа еще не были известны. Потом пришли результаты анализа мамы, они были положительные. И всю мою семью как контакты первого уровня забрали в больницу. У меня скачущая температура до 37,6 и подкашливание незначительное. На рентгене сразу увидели очаг пневмонии, - рассказывает она. – У дочки бронхит, она тоже в больнице. Анализ на коронавирус у нас взяли, он отрицательный. У мужа и сына нет никаких симптомов, в воскресенье пришли их анализы, они отрицательные.

Татьяна Борисовна, жена Владимира Сергеевича, вспоминает, как они нашли друг друга:

-Познакомились, когда в одной компании отмечали Новый год. После этого два года не виделись. А потом случайно встретились на пляже в Севастополе, и больше никогда не расставались. Он был кристально честным, справедливым, правдивым, порядочным. Иногда бывал резковат, но офицер и не должен быть мягким. Любил машины, но на дорогой автомобиль так и не заработал. Служил все время на Севере, с 1972 до 1992 года. Когда списали корабль, которым он командовал, начался развал в гарнизоне, ушел в отставку. Сказал: «Хочу наконец пожить на воле». Военная служба, это ведь своего рода неволя – даже когда идешь в гости, нужно уведомить, чтобы тебя могли найти.

Владимир Сергеевич служил на Севере, в Гремихе. Как и корабль, эта база была секретной. Военным морякам приходилось жить по особым правилам. Фото: личный архив.

У корабля не было имени – настолько засекреченный

Владимир Сидоров служил в морфлоте. Был капитаном корабля ПРТБ-15. У этого корабля не было названия, только бортовые номера, которые время от времени менялись – настолько он был засекреченным. ПТРБ - это плавучая ракетно-техническая база водоизмещением 5,5 тысячи тонн. Судно несло ядерное оружие для обслуживания подводных лодок.

-Корабль большой, специфический, ответственность очень серьезная. Очень большие штуки там лежали, - вспоминает сослуживец Сидорова Сергей Вашкевич. – Владимир Сергеевич был любимцем всего экипажа. В подчинении у него было около трехсот человек, и всем он был как отец.

ПТРБ-15 - настолько засекреченное судно, что у него не было собственного имени, только время от времени меняющиеся цифровые обозначения. Фото: из открытых источников.

Служил Сидоров в Гремихе. Место, как и корабль, было секретным – закрытая база ВМФ. Он стал последним командиром ПТРБ-15. Вскоре после того, как Владимир Сергеевич уволился в запас, судно списали. Когда его буксировали в порт, начался шторм, судно сорвалось. Оно до сих пор лежит на боку у берега одного из островов.

Владимир Сидоров был последним капитаном ПТРБ-15. Он ушел в отставку, корабль списали и в шторм потеряли около одного из островов. Там он лежит до сих пор. Фото: из открытых источников.

А еще на счету Владимира Сергеевича – настоящее кругосветное путешествие. Он совершил его на крейсере «Кутузов».

-После обучения в Черноморском высшем военно-морском училище молодые офицеры уходили в кругосветный поход. Отец рассказывал, что все тогда, во время Советского Союза, было сурово. Когда проходили Босфор, на баке (так называют нос корабля) стояли автоматчики, чтобы никто из экипажа не попытался сбежать, - вспоминает Андрей Сидоров.

В Витебске Владимир Сергеевич работал в таможне, потом в охране. Учил детей, растил внуков, был хорошим шахматистом. Фото: социальная сеть "Одноклассники".

Когда семья переехала в Витебск, Владимир Сергеевич работал на таможне, потом в охране. Растил детей, внуков. Татьяна Борисовна вспоминает, что внуков муж очень любил, но по-своему, был к ним очень требовательным.

-А 135 килограммов он никогда не весил, - вздыхает женщина. – Максимум 110, взвешивался перед тем, как лечь в больницу…

Владимир Сидоров с сослуживцами. 1984 год. Фото: личный архив.

Молодые матросы только что приняли присягу. Фото сделано в кают-компании. Фото: личный архив.

"Корабль - это особое существо... И живое, и ласковое, и суровое, и благодарное. Корабль - и дом твой, и крепость, и университет, и оружие, и отец твой, и приют..." Под этой надписью на оборотной стороне фото стоят подписи Владимира Сидорова и его друга.

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