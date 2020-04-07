«Отец писал с фронта: «Милочка и Васенька, мы скоро разобьем гитлеровскую свору!»

«Одним из участников Великой Отечественной войны был мой отец - Сапунов Василий Михайлович. Его я знаю по рассказам матери, из воспоминаний родственников, из его фронтовых писем и довоенных фотографий. С одной из них смотрит на меня молодой лейтенант и не знает, что его сын уже гораздо старше своего отца и по возрасту, и по воинскому званию, а у внука Алексея до боли схожие с дедушкиными черты лица…

Мой отец родился в 1918 году в Брянской области. До войны окончил Минское пехотное училище и служил в Беларуси. Сроднился с ее людьми, природой и встретил в Могилеве свою первую и последнюю любовь. Война застала нас в Вольске (Саратовская область). Отец служил тогда командиром взвода в пехотном училище и через некоторое время, после неоднократных рапортов, был направлен на фронт.

Отец прошел с боями всю Украину и Молдавию. Бои были очень тяжелые, о чем свидетельствуют его фронтовые письма. Их, как самую дорогую реликвию, сохранила моя мама и передала мне. Вот некоторые из них.

Сапуновой Марии Ефимовне. 20 января 1944 г.

«Здравствуйте, милочка и Васенька!

Шлю вам свой пламенный привет! Целую и обнимаю, мои дорогие, голубята! Я здоров, живу хорошо, по-фронтовому, по-боевому. Как вы живете, что у вас нового? Какие трудности имеются, пиши, Маша, обо всем, не стесняйся. У меня ничего нового нет, все так же и все то же. Береги, Маша, сыночка, не балуй, воспитывай пока одна как можешь, береги свое здоровье. Это очень важно, ибо в жизни нам суждено так, что кто-то из нас должен ухаживать за другим.

Маша, скоро разобьем гитлеровскую свору. Жутко, когда видишь, что они, сволочи, делают с нашими людьми. Но они каждый день расплачиваются за свои зверские поступки. Маша, ты писала мне на фото: «Жизнь - это борьба». Да! Это так, мы боремся за кровь наших товарищей, мы отплачиваем им тем же. Извини, Маша, что мало пишу. Встретимся, расскажу больше. Передавай привет друзьям и знакомым. Пиши. Не забывай писать нашим родным. Целую и обнимаю - твой муж, Василий».

Василий Сапунов рассказывал семье о военных буднях. Фото: личный архив

6 июня 1944 г.

«Здравствуй, дорогая милочка!

Целую и обнимаю. Желаю счастливой жизни. Мой вам боевой привет. Сегодня шестое, вечер и я еще жив. Здоровье хорошее. Голова трещит, в ушах звенит. Милочка, ты читаешь газету, начиная от 30 мая, что атаки отбиты. Да, такого ада война еще не знала. Сегодня в 12.00 дня получил известие - союзники высадили войска на побережье Северной Франции. Да, минута и только одна, в моем сознании другого мира. И так день и ночь. Передавай привет всем. До свидания! Твой муж Василий».

«Здравствуйте, милочка, сыночек и мама!

Сегодня седьмое, а я жив, удивительно. Ведь здесь такой ад. Ты, Маша, читаешь в газетах сведения в несколько строчек, но на самом деле описать немыслимо. Много бьем немцев и румын. Так им, гадам, и надо. До свидания! Целую, твой муж».

10 июля 1944 года.

«Здравствуй, моя милая!

Шлю тебе пламенный боевой привет! Маша, я жив и здоров. Спасибо за письмо. Обижаешься, что пять дней не писал? Поверь, порой не до этого. Что не день, то бой. Сейчас у нас такая «жарища», что тебе даже трудно представить. Здорово ободряют действия Белорусских фронтов. Эх, как хочется пройтись по знакомым дорогам, где шагал в 1939 году! Часто вспоминаю родную Беларусь, ее неповторимую красоту. А здесь ни таких песков рассыпчатых, ни хат бревенчатых… Береги нашего сына. До скорой встречи!»

А вместо следующего письма пришла похоронка и письмо-соболезнование от однополчан-командиров…

Фото: личный архив

«Здравствуйте, многоуважаемая Мария Ефимовна!

Бойцы и командиры вверенного подразделения вашего дорогого мужа шлют Вам боевой пламенный привет. Большое горе выпало на нашу долю - вырвало из наших рядов самого лучшего нашего друга - офицера, преданного нашей Родине, с которым связана большая дружба пройденного боевого пути в борьбе с немецкими захватчиками. Он всегда был впереди своего подразделения и вел своих бойцов на боевые подвиги. 12 июля 1944 года в 8 утра перестало биться сердце большевика - коммуниста орденоносца Василия Михайловича. Для нас была большая утрата. Сжимая наши сердца, мы у его гроба поклялись отомстить ненавистному врагу. Эти слезы, пролитые над гробом, не пройдут им даром. Мы еще крепче будем истреблять немецких палачей. Примите, Мария Ефимовна, наше глубокое соболезнование постигшего общего нашего горя. Мы просим Вас сохранить с нами связь, ибо имя Вашего мужа осталось надолго в наших сердцах.

С приветом офицеры: Зубрицкий, Трубкин, Левченко и др.»

Отец был похоронен на братском кладбище в селе Таксобени Фалештского района в Молдавии. В годы Советского Союза я с мамой много раз бывал в этом селе. В братской могиле покоится около 1000 солдат и офицеров Советской армии, стоит обелиск и золотыми буквами горят на солнце фамилии погибших… 12 июля для моей семьи памятный и грустный день. Ежегодно мы с сыном возлагаем цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске.

Подполковник в отставке Василий Васильевич САПУНОВ.

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