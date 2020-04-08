2020-04-07T20:45:56+03:00
Общество
КП Беларусь

«Отец взрывал вражеские эшелоны»

В канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» продолжает конкурс рассказов о тех, кто воевал и получал награды за подвиги
Ирина КАЛИНИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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«Мой отец, Бондарук Василий Лукич, будучи секретарем комсомольской организации, по поручению из района 22 июня 1941 года, проводил спортивные соревнования по бегу на Днепро-Бугском канале. Вместо секундомера в руке держал будильник. Едва начался забег, как со стороны Бреста (а это 120 км от деревни) послышались глухие взрывы, которые почему-то не прекращались, а лишь усиливались. Вечером узнали страшную весть: немцы напали на Брест…

В начале 1942 года 19-летний отец ушел в партизаны. Он стал минером, взрывал вражеские эшелоны. Затаив дыхание, часами лежал на снегу в ожидании поезда противника, чтобы убедиться в том, что его мина сработала. Иногда приходилось подолгу стоять по колени в воде, покрытой тонкой ледяной коркой с тяжелым пулеметом на плече, боясь пошевельнуться, так как совсем рядом, громко разговаривая, не торопясь, проходили немецкие патрули…

Летом немцы стали вылавливать и расстреливать семьи, у которых кто-то ушел в партизаны. Полицаи обычно набегали ночью, днем никого не трогали. Поэтому мой дед Лука Григорьевич с бабушкой Анной Лукьяновной ночевать уходили за село, в густую рожь.

Через две недели дед не выдержал таких ночевок и рискнул хотя бы одну ночь поспать по-человечески, на постели дома. В эту ночь их и забрали… Бабушке помог сбежать из застенок сосед, а дедушку вместе с односельчанами 22.06.1942 года расстреляли. У бабушки остался 9-летний мой дядя, брат отца.

…Отец был награжден орденами Ленина, Трудового Красного знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями. О его героических делах написаны книги. Сердце отца перестало биться на 75-м году».

Раиса Васильевна ХРУЦКАЯ (БОНДАРУК).

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