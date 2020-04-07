2020-04-07T14:29:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Приказ Минздрава: какие больницы Минска отданы под пациентов с коронавирусом и контакты 1 и 2 уровней

В Минске 1230 коек перепрофилированы под пациентов с коронавирусом, еще 736 коек – под контактных
Татьяна ШАХНОВИЧ
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Больницы Минска, отданные под больных с коронавирусом и контакты 1 и 2 уровней.Больницы Минска, отданные под больных с коронавирусом и контакты 1 и 2 уровней.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Минске под пациентов с коронавирусом (COVID-19) перепрофилированы сразу несколько больниц.

Заразившихся размещают в Городской инфекционной больнице (210 коек, в т.ч. 6 - реанимация), в 6-й клинике (терапевтический и травмотологический корпуса – 600 коек, в т. ч. 46 - реанимация), 4 больнице (терапевтический корпус – 300 коек, в т.ч. 19 - реанимация), Городской онкодиспансер, радиологический корпус (120 коек, в т. ч. 12 реанимация).

Всего для пациентов с коронавирусом подготовлены 1230 коек, в том числе 83 места в реанимациях.

Койки перепрофилированы согласно приказу Минздрава Беларуси от 16 марта №296.

Контакты 1-го уровня находятся под Минском в Республиканском госпитале ИВОВ (196 коек, в т. ч. 6 реанимация), контакты 2-го уровня – в Минском городском кожно-венерологическом диспансере (290 коек), СОК «Бригантина» БГУ (250 мест).

Напомним, пациентов с вирусными пневмониями готов по решению Минздрава принять и РНПЦ «Кардиология» (250 коек), об этом «Комсомолке» рассказал его директор Александр Геннадьевич Мрочек.

- Я издал приказ, звучит он так: «В случае массового поступления больных с пневмониями и при приказе Министерства здравоохранения наш центр будет перепрофилирован». Это мое личное решение. Мы наблюдаем путь, который прошли все страны мира, столкнувшиеся с коронавирусом - когда массовое поступление больных, когда класть пациентов с пневмониями некуда.

Речь в приказе идет о системе подготовки персонала в случае такой ситуации. Мы с пятницы начали учить персонал, как правильно одевать-снимать защитные костюмы, кто за что ответственный, как разделить наши площади на чистые и грязные зоны, как работать с бельем, как запастись на всякий случай оборудованием и расходными материалами.

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