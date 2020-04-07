Последние новости о коронавирусе в Беларуси на 7 апреля 2020 года: 794 человека в стационаре, миссия ВОЗ и совещание у Лукашенко

7 апреля Александр Лукашенко провел совещание на тему коронавируса. Президент сообщил, что на 7 апреля на стационарном лечении насчитывалось 794 человека. 31 пациент находится на ИВЛ.

- Катастрофы абсолютно нет, - подчеркнул глава государства.

Лукашенко не уточнил, имеется виду общее количество случаев коронавируса в стране или 794 – это цифра только госпитализированных прямо на данный момент. Минздрав Беларуси пока не публиковал актуальную статистику (мы обновим материал).

Напомним, по данным пресс-службы Министерства здравоохранения на 6 апреля 2020 года, в Беларуси было зарегистрировано 700 случаев инфицирования COVID-2019. На стационаре находились 634 человека. После наблюдения врачей и курса лечения выздоровели 53 пациента. Также ведомство подтвердило 13 смертельных случаев людей, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

Президент – о карантине в стране

На совещании Александр Лукашенко отметил, что сегодня главное – это экономика. То есть жизнь людей не только сейчас, но и в будущем. По словам президента, и чиновники международных организаций, и руководители вчерашних передовых стран говорят о голоде в недалекой перспективе. Поэтому сельское хозяйство и посевная сейчас чрезвычайно важны. Задача №1 – это продовольственная безопасность.

- Как у нас тут разглагольствуют кругом - карантин, комендантский час и прочее... Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем? - риторически спросил президент.

В Беларусь прибыли эксперты ВОЗ

Ранее “Комсомолка” сообщала, что 7 апреля в Беларусь приедут сотрудники ВОЗ. Цель их визита – на месте оценить реальную ситуацию в стране, адекватность принимаемых мер и подходы к оказанию медицинской помощи. В течение недели команда экспертов будет работать в Беларуси, а затем, как сообщалось раньше, дадут публичную и непредвзятую оценку увиденному.

Цены на маски и антисептики будут регулировать

Во время пандемии коронавируса спрос на медицинские маски и антисептические средства взлетел. Чтобы у предпринимателей не было соблазна взвинчивать цены, МАРТ опубликовал постановление: маски и дезинфицирующие средства входят в список социально значимых товаров. Импортеры не могут устанавливать надбавку на них выше 10%. Предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) на маски и дезсредства - 15%. Цены на эти товары будут формировать с учетом конъюнктуры рынка, при этом превышать ограничения, установленные МАРТ, нельзя. Постановление действует в течение 90 дней.

А как у соседей?

По последним данным, во всем мире зарегистрировано 1 340 881 случаев COVID-2019. Выздоровело 284 375 человек, умерло 74 199. В России подтверждено 7 497 случаев заражения, 494 выздоровлений и 58 смертей. В Польше число заразившихся выросло до 4 413. Поправился 191 человек, 107 погибло. В Украине выявлено 1 462 случай инфицирования коронавирусом. Выздоровели 28 человек, погибли – 45. В Литве 880 заражений, 8 выздоровлений и 15 смертей. В Латвии зарегистрировано 542 случая COVID-2019, 16 пациентов выздоровели, 1 скончался.

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