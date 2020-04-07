Первый винил с музыкой «Песняров» за 35 лет: вышло три альбома с песнями Олега Молчана, ушедшего полгода назад

Это CD-диски «Ирина Видова и Олег Молчан. На одной волне» и «Олег Молчан. Песняры, песни, обработки». На последнем - 35 номеров. Это оригинальные «песняровские» версии, для которых сделали свежий мастеринг на «Мелодии», а также более поздние варианты хитов Молчана в исполнении участников ансамбля разных лет. Есть на двойном альбоме также спетые ими номера из программы композитора на стихи Янки Купалы «Родныя песні». Вдобавок презентовали также виниловую пластинку, куда вошла часть материала с двойника.

Музыка "Песняров" не выходила на виниле более 30 лет, а в свое время "Песняры" становились обладателями золотого диска по итогам продаж пластинок в СССР.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Вдобавок, пластинка - это первый за 35 лет альбом с музыкой «Песняров», который вышел на виниле (последним был номерной двойной альбом "Через всю войну", изданный аж в 1985-м). Если раньше он служил основным носителем музыки, то теперь это коллекционный артефакт, стоящий больших денег. Также альбомы Олега Молчана стали первым за долгое время изданием «Песняров» на фирме «Мелодия», которая в советские годы выпустила все диски-гиганты и миньоны знаменитого белорусского ансамбля.

Ирина Видова рассказала об альбоме "На одной волне" - совместным с Олегом Молчаном.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Олег Молчан планировал, что диски и пластинка станут подарком к его личному 55-летию 11 апреля 2020-го и к полувековому юбилею «Песняров». И прошлым летом, говоря о творческих планах с «Комсомолкой», рассчитывал, что диски вскоре пойдут в печать. Так и получилось. Композитор, ушедший 26 октября 2019 года, полностью подготовил материал, снялся для обложки и буклетов, но не успел подержать в руках первые экземпляры тиража. И презентация 6 апреля 2020-го уже прошла без него.

На презентации соблюдали безопасную дистанцию между креслами.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

О новых изданиях и о самом композиторе Олеге Молчане говорили его вдова, певица Ирина Видова, и участники «Песняров» разных лет - Анатолий Кашепаров и Вадим Косенко. В формате видеосвязи пообщался с Минском из Москвы генеральный директор фирмы «Мелодия» Андрей Кричевский.

Альбом «Олег Молчан. Песняры, песни, обработки» стал первым за десятилетия винилом с музыкой "Песняров".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Затем артисты дали мини-концерт - прозвучали как раз те вещи, которые записаны на новых альбомах. А потом певцы вместе с регентом Архиерейского хора Свято-Духова кафедрального собора Минска Виталием Соболевским исполнили «Малітву» - визитную карточку Молчана-композитора и ее первого исполнителя Владимира Мулявина. Кстати, об этой песне летом 2019-го Олег Молчан говорил в интервью «Комсомолке»:

- Чем дальше, тем больше «Малітва» мне видится сочинением не для эстрадного, а для хорового исполнения. Может, в этом и ее сила - она не привязана, не замкнута в каком-то стиле. Это просто музыка, но - обращенная к высшему. Чтобы иметь такую духовность, нужно иметь опыт и мудрость, как в свое время были у Мулявина.

На презентации дисков несколько песен Олега Молчаа исполнила Ирина Видова.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Также к презентации была подготовлена выставка фотографий, концертных костюмов времен «Песняров», инструментов, рукописных клавиров, нотных и CD-изданий Олега Молчана.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

«Это не лучшее, а просто собрание, ценное безо всяких уточнений»

Особо хотелось бы сказать про двойной альбом «Олег Молчан. Песняры, песни, обработки».

Пожалуй, Олег Молчан успел при жизни поставить себе и музыкальный памятник в той части своего наследия, которая касается ансамбля «Песняры», где он в свое время стал первым музыкальным руководителем. Это была не первая ситуация, когда композитор создавал прецеденты в музыкальной и околомузыкальной сферах. И вот еще один.

Вадим Косенко спел "Кветку" на стихи Янки Купалы.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Привлекает в этом диске того, кто знает, сколь разрознено было до некоторого времени «песняровское» наследие, и тщательная каталогизация. Олег Молчан собрал в исполнении ансамбля, а также в более поздних исполнениях отдельных его солистов буквально все, что создано им для «Песняров». Наконец, полностью издана программа Ave sole ("Слова Скарыны») на стихи Александра Легчилова, с которой композитор пришел в коллектив. А за счет номера «Ой, вы другі» ценители смогли полностью собрать коллекцию записей из программы «Казацкая вольница».

Если диск «Песняры. Песни Олега Молчана», изданный в 2010-м, - это собрание лучшего, главного, то «Олег Молчан. Песняры, песни, обработки» - просто собрание, ценное безо всяких уточнений.

Анатолий Кашепаров пел "Куму" и "Юность".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Олег Молчан работал с Владимиром Мулявиным как аранжировщик над программами «Вянок» по произведениям Максима Богдановича, «Голос души» и «Казацкая вольница». Именно он создал те версии «Лявоніхі», «Чырвонай ружы», «Кумы» и многих других хитов «Песняров» 1990-х, которые любит не одно поколение. По сути, авторское видение Олега Молчана и его стремление сочетать традиции ансамбля с современными тенденциями сильно повлияли на саунд коллектива в то десятилетие. А после раскола «Песняров» в 1998-м именно Молчан помогал Мулявину собирать новый состав, став при этом музыкальным руководителем коллектива.

Участники концерта спели "Малітву".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Когда-то, в предисловии к тому самому сборнику 2010 года, мне довелось написать: «Перед вами действительно «золотое» издание лучших произведений Олега Молчана из репертуара ансамбля «Песняры» конца 1980-х - 1990-х гг., которые во многом это время и определяют». После выхода двойного альбома хочется добавить еще вот что.

Перед презентацией показали костюмы из коллекций, в которых Олег Молчан выступал в "Песнярах".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

К сожалению, в 1990-х у «Песняров» вышел всего один официальный альбом. Это диск к 25-летию коллектива, записанный в Нидерландах на студии Philips. И поскольку он был на добрую наполовину the best, то показывал во многом следование традиции. А что же с развитием? Оно, вопреки мнению многих скептиков, у ансамбля Владимира Мулявина было весьма перспективным. Программы, созданные от 20-летия ансамбля до 1997 года, впечатляют разноплановостью, лавированием наперекор современным течениям, попытками не оставлять творчество в непростое время.

На выставке показали ноты, награды и диски Олега Молчана.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

И рождались серьезные вещи, расслышать их и сказанное ими в истории белорусской популярной музыки порой удается только сейчас. Радует, что все-таки появляются переиздания, а порой это и вовсе первые версии тех программ и просто песенного репертуара «Песняров» 1990-х. Это о программе «Жывем» Александра Катикова, созданной еще в ансамбле до его скандального раскола, а выпущенной уже в «Белорусских песнярах». Об альбоме «35 и 5» этого же коллектива, собранном из материала 1990-х, спетого солистами «Белорусских песняров». Это об издании программы «Вянок» и сборника исполненных Владимиром Мулявиным в основном в 1990-х песен «Повинуясь песенному дару…». О сборнике «Владимир Мулявин. Голос души». О «Беларускім альбоме» Валерия Дайнеко. И, конечно, о дисках с песнями Олега Молчана - «Песняры. Песни Олега Молчана» и «Олег Молчан. Песняры, песни, обработки».

Для меня «Песняры» в звучании 1990-х такие разные. И необычайно дорогие, чем-то особым - из детства, что ли…

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