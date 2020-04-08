Белорусы помогают медикам: маски шьют даже в театре, а в магазинах делают скидки

Мы уже писали, что в Беларуси всем миром сбрасываются на помощь белорусским медучреждениям, которым сейчас нужно особенно много расходных материалов - защитных масок и халатов.

Столичные (и не только) фирмы и предприниматели стали шить многоразовые маски. Медикам они поставляют их бесплатно - отправляют туда, откуда пришла заявка. Не остались в стороне и «технари» - они печатают на 3D-принтере специальные пластиковые маски с защитным экраном для врачей.

Еще больше масок!

Купаловский театр объявил, что на время перепрофилирует свой пошивочный цех. Вместо театральных костюмов там будут шить защитные маски для врачей.

Партию из 500 штук уже изготовили, но на этом останавливаться не собираются. Как рассказали в театре, маски передадут в 10-ю городскую клиническую больницу Минска.

Кстати, в Купаловском уточняют, что делается это за внебюджетные средства - спонсорскую поддержку оказывают партнеры театра. Но помощь не лишняя – принимаются пожертвования на материалы на счет Купаловского театра. Взнос можно сделать через интернет-банкинг.

Торговля тоже хочет помочь врачам

До конца апреля сеть гипермаркетов Green запустила специальную акцию для врачей. Им будут предоставлять скидку в 20% на весь чек.

– Сегодня врачи столкнулись с огромным вызовом, ведут работу в тяжелейших условиях роста количества заболеваний. Помимо создания максимально безопасных условий в торговых объектах и перечисления денежных средств в Республиканский центр оперативного медицинского реагирования, мы запускаем эксклюзивную скидку для врачей, – комментирует Алексей Гильденберг, замедиректора по маркетингу «ГРИНрозница».

Скидку можно получить после предъявления на кассе бейджа с фотографией и печатью медицинского учреждения, либо справки с места работы с печатью учреждения и указанием должности и паспорта.

Платить картой призывают для того, чтобы не передавать заразу через наличные.Фото: Оксана БРОВАЧ

В Бресте торговая сеть «Продтовары» решила уложить одним выстрелом двух зайцев. В магазинах призывают рассчитываться банковскими карточками, чтобы люди избегали контакта с наличными деньгами. Плюс к этому, 1% от суммы платежей предприятие обещает перечислять брестским учреждениям здравоохранения на борьбу с пандемией.

Бесплатные обеды и хот-доги на заправках

Сеть АЗС А-100 придумала акцию «Вместе справимся» - на заправках бригады скорой помощи угощают хот-догами и горячими напитками.

Кафе «Денви», которое находится рядом со столичной 10-й городской клинической больницей, стало готовить и доставлять бесплатные горячие обеды для врачей этой больницы. Начинали с 15 порций в день. Чтобы готовить для большего количества медиков, в кафе открыли сбор средств - за два дня неравнодушные люди перечислили на счет около 2 тысяч рублей, а это 400 дополнительных порций.

Как еще можно помочь?

Платформа ulej.by организовала сбор денег на покупку трех кислородных концентраторов (аналог ИВЛ) и средств защиты для сотрудников Витебской больницы. Меньше чем за сутки деньги перечислили 450 человек - и собрали даже больше необходимой суммы. Поэтому организаторы объявили новую цель: всю сумму, собранную свыше 100%, передадут Витебскому областному клиническому специализированному центру. Перечислили уже больше 30 тысяч рублей.

Есть благотворительный счет и у Минздрава. Распределять поступающие на него деньги ведомство будет по потребностям по всей стране.