«Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет». Лукашенко о карантине, угрозах правительству и дефиците масок

7 апреля Александр Лукашенко провел два совещания: сначала заслушал доклад о нефтепродуктах, потом встретился с медиками и обсудил ситуацию с коронавирусом. Президент распорядился, пока цены хорошие, делать запасы топлива. А проблема дефицита защитных масок, по его словам, должна быть решена к концу недели.

Также Александр Лукашенко рассказал о...

...БОРЬБЕ ЗА ЖИЗНИ

«Давайте не будем создавать ажиотаж вокруг этого, а будем выполнять свой долг. Если я что-то могу для вас сделать (для медиков. - Ред.), пожалуйста, скажите. Я уже министру (здравоохранения. - Ред.) говорил: «Надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей. Только ты мне скажи, что я там должен делать».

«Каждый должен заниматься своим делом без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво. Мы должны спасти людей достойно. Каждый человек не должен думать, что он туда попал с этим вирусом и он смертник. Нет. Всех спасем, кого только можно. И мы для этого должны сделать все».

«Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать».

...СТАРИКАХ

«Мы должны бороться за каждого человека, особенно если речь идет о стариках. И если мы хотим, чтобы потом наши дети нас защищали и боролись за нашу жизнь, мы должны бороться за жизнь каждого старика, потому что, к несчастью, этот вирус бьет прежде всего по старикам и по тем, кто слабо защищен иммунной системой».

...БЕЛОРУССКОЙ ТАКТИКЕ

«Наша тактика изначально была не фронтом идти и наступать, и это не потому, что так мне захотелось. Скажу честно, министр здравоохранения иногда мне говорил: давайте фронтом. Но фронта не получится, потому что мы в другой ситуации и ресурсы у нас другие. Китай мог локализовать ситуацию и окружить ее: у них полтора триллиона золотовалютных резервов и народ немножко другой».

...ЗАПРЕТЕ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ

Президент уверен, что «фронтальное наступление» принесет вред и не остановит распространение вируса.

«Запереть людей в квартирах, как некоторые и в правительстве мне предлагали, - это дело одних суток. Завтра введем военных, омоновцев мобилизуем - в течение суток никого не будет на улице, я вам это гарантирую. Вы считаете, что это метод борьбы? Я считаю, нет».

...ОЧАГОВОЙ БОРЬБЕ

«Посмотрите, что происходит там, где попытались людей запереть: ничего не получилось. Поэтому мы изначально избрали (и ВОЗ это одобрил) очаговую тактику борьбы. Немедленно были отданы команды, чтобы мы поставили людей в аэропортах и на границе. Мы увидели, что этот вирус был завозной, поэтому нам надо было там проконтролировать». «И мы продолжаем эту работу, дергаться только не надо. Надо каждому добросовестно и честно относиться к своей работе».

«Не ваши (медиков. - Ред.) функции открывать кого-то, закрывать, арестовывать и так далее. У нас есть кому этим заниматься».

По словам президента, ему каждый день докладывают, как развивается ситуация с распространением коронавируса в Беларуси, какая динамика в других странах.

«Идет огромная работа на уровне государства. Вы занимайтесь своим делом».

...САМОКАРАНТИНЕ

«Если хотите, давайте ужесточим требования к тем, кого вы отправите на самоизоляцию. Мы проверили однажды: их отправили домой, но жесткого законодательного акта нет, и 400 человек дома не нашли. Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет».

На совещании обсудили, что прорабатывается соответствующий правовой акт.

...ДЕФИЦИТЕ

«Я премьер-министра (Сергея Румаса. - Ред.) и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, - правительства не будет. Будут работать другие».

«Говорить, что у нас сегодня где-то дефицит этого, недопустимо. Поэтому, если есть эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром должны ее к понедельнику снять».

...ШАРФАХ

Проблема с наличием защитных средств должна быть решена в ближайшие дни.

«Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут, шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить?»

... РЕЗКОМ РОСТЕ ЦЕН

«У нас этого быть не должно! Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки. Никому не позволено на этом наживаться! И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и лимон, на чеснок и цыбулю. Слушайте, лука у нас не хватает! Разбирайтесь».

...ЗАЩИТЕ ВРАЧЕЙ

«В онкологии которые работают, с сердечно-сосудистыми (заболеваниями. - Ред.)... А туда тоже поступают люди с вирусами. И оттуда у нас, хоть немного, но приток врачей в инфекционках появился. Поэтому твоя важнейшая задача, Владимир Степанович (министр здравоохранения Владимир Караник. - Ред.), - защити врачей».

«Это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике, где бы то ни было. Он должен хотя бы минимально быть защищен. Чтобы врачей не лечили. Врач должен лечить больных, а нам приходится врачей лечить. Слава богу, что не умирают, спасаем мы их. Недопустимо, когда специалисты и врачи выходят из строя».

...ПАНИКЕ

По словам президента, из-за паники вокруг коронавируса можно столкнуться с проблемами в экономике.

«Сегодня об этом говорят уже во всем мире. Первым Трамп сказал. Правда, о него там ноги вытерли перед президентскими выборами: «Что ты там говоришь?» Он в свойственной манере сказал: если не выйдем завтра на работу, то умрет больше людей, чем от коронавируса. У нас, конечно, так не будет, потому что у нас еще социальная экономика, это не Соединенные Штаты Америки: есть страховка - лечим, нет - умирай под забором».

...ЭКОНОМИКЕ

«Главное сегодня - экономика. Экономика, а значит - жизнь людей, не только сейчас, но и в перспективе, вопрос номер один. Все должно быть подчинено этому вопросу. Видите, уже не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде, в недалекой перспективе, но уже все талдычат, и руководители вчерашних самых развитых передовых стран. Поэтому сельское хозяйство и нынешняя посевная кампания - важнейший элемент, на который мы должны обратить внимание».

...КАРАНТИНЕ

«Как у нас тут разглагольствуют кругом - карантин, комендантский час и прочее... Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?»

...ЗАПАСАХ НЕФТИ

«На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы».

«Не дай бог, кто-то скажет, что может принять полмиллиона тонн нефтепродуктов и (в результате. - Ред.) не примет на хранение, уж пеняйте сами на себя».

«Сегодня нефть дешевая, нужно купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас. Какой это будет запас, по итогам совещания мы должны четко понимать».

...«КОРОНАПСИХОЗЕ»

«При всех проблемах более-менее нам удалось сдержать процессы в области нефтепереработки. Но вирусная проблематика и последовавший коронапсихоз, конечно же, усложнили ситуацию».

«Нефтяной рынок лихорадит, и чрезмерно. А его конъюнктура абсолютно непрогнозируема. Волатильность бешеная. Тем не менее задача таких стран, как наша, - быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав».

«Они уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть. Налицо картельный сговор». «Идут вот эти игрища. Но, к сожалению, на все это мы повлиять не можем. Даже эта пандемия и психоз на них никак не влияют. Поэтому глаза у всех «позеленели», когда почувствовали падение доходов».

КСТАТИ

Напомним, по словам Александра Лукашенко, в Беларуси нет лавинообразного прироста заболеваемости коронавирусом.

Минздрав озвучил статистику по COVID-19 на 7 апреля. В Беларуси зарегистрирован 861 случай заражения, 13 человек умерли.

Уже проведено 43 тысяч тестов на коронавирус, госпитализированы 794 инфицированных, 54 пациента выздоровели, 13 человек умерли.

- По состоянию на 07.04.2020 г. в Беларуси на стационарном лечении находятся 794 человека. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 31 пациент нуждается в искусственной вентиляции легких, - сообщил Минздрав.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На совещании у президента рассказали, что общая смертность в Беларуси за первый квартал 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го снизилась на 4%, а от пневмоний - на 9%.

В январе - марте 2020 года от болезней системы кровообращения умерли 18,5 тыс. человек, от онкологии - почти 5 тыс.

От пневмоний за три месяца 2020 года умерли 254 человека.

С 1 января по 5 апреля 2020 года в Беларуси из-за внешних причин погибли 860 человек - на 15 человек меньше, чем в 2019 году.

- Напомню: от пневмоний - 254, - сказал Александр Лукашенко.

Около 400 человек погибли в результате самоубийств. 85 - убийств, на пожарах погибли 206 человек, в ДТП - 107.

- В среднем по республике по указанным выше причинам за неделю погибают 60 - 70 человек. С 30 марта по 5 апреля - почти 70 человек. А от коронавируса - 13, - сказал Александр Лукашенко.

По информации belta.by, пресс-службы президента, «Беларусь 1».