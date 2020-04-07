Михаил Захаров: «Метр – и все. Я-то профилактику делаю»

Хоккеисты сборной Беларуси проводят тренинг кемп уже несколько недель. Хотя по ходу дела чемпионат мира отменили. Пока национальная команда тренируется, держа в уме августовскую квалификацию к Олимпиаде-2022. Ближе к делу по регламенту у сборных будет минимум времени на подготовку – недели. Труды и дни в апреле должны пригодиться в перспективе. Хотя, опять-таки, и августовскую квалификацию из-за пандемии коронавируса в теории могут подвинуть.

- Все больше и больше журналистов, говорит главный тренер сборной Михаил Захаров, огладывая аудиторию после тренировки.

- Можно вас попросить сделать шаг вперед, - говорят телевизионщики.

- Метр – все. Еще заболеем, не дай Бог. Я-то, честно говоря, профилактику делаю. А вы – не знаю.

- Какую? – спросили у журналисты.

Михал Михаил сказал что-то, косвенно намекнув про 100 грамм, и в очередной раз посетовал, что федерация хоккея стесняет в условиях.

- К нам добавились представители чемпиона страны, - начал говорить о кемпе Захаров. - Они отработали один день. Готовимся дальше. Но все-таки ситуация в мире складывается непонятная – особенно с нашими «американцами» (игроками, которые играют в североамериканских лигах – KP.BY). Такое впечатление, что их может и не быть в августе. Все идет к тому, что 80-90 процентов этого нашего состава поедет на олимпийскую квалификацию.

- Фактически настоящий кэмп только сейчас стартовал.

- Другие хоккеисты форму поддерживали. Если вы много читаете, то точно знаете, что спортсмен должен отдыхать максимум два дня. Больше отдыхать нельзя. Отдохнул дня два-три-четыре – и сразу начинаешь готовиться к следующему сезону. Руслан Салей то же самое делал.

- До какого числа все-таки продлится кэмп?

- Скорее всего, до 30 [апреля]. Но для каждого подготовим индивидуальные программы для подготовки.

- Сегодня на тренировке отрабатывали действия в формате «4х4».

- По регламенту овертаймы на олимпийской квалификации будут играть «3х3». Ну, ничего. Мы предложили новое упражнение – многие хоккеисты к этому оказались не готовы.

- Вспоминая предыдущую квалификацию в Минске, стоит еще потренировать и буллитную серию.

- Тогда же по буллитам проиграли, да. Над ними тоже поработаем.

- Чемпионаты мира отменены, до олимпийской квалификации еще долго. Как находите для игроков дополнительную мотивацию?

- Мы постоянно общаемся на эту тему с хоккеистами. Они не сдаются. Ребята – молодцы! Попасть на Олимпиаду дорогого стоит. Для многих хоккеистов это соревнование номер один. У нас есть хоккеисты, которые имеют опыт в НХЛ и КХЛ, а на Играх никогда не выступали. Последний раз мы играли на Олимпиаде в Ванкувере, после чего никак не могли пройти отбор. Олимпийские игры – это очень интересное соревнование, после которого у хоккеистов остаются хорошие воспоминания. Победу над шведами в Солт-Лейк-Сити до сих пор все помнят.

- Достоин ли нынешний состав сборной поездки на Олимпиаду?

- Жизнь покажет. Все зависит от их результата. Если они выиграют олимпийскую квалификацию, тогда, конечно, достойны. Надо сражаться. Много времени в хоккее упущено впустую. Все видно по результатам минского «Динамо». Но не «Динамо» в этом виновато – это проблема всего белорусского хоккея.

Посмотрите решающие стадии плей-офф экстралиги. Впервые в истории в составах первых трех команд не было ни одного молодого парня 20 лет. Никогда такого не было! В прошлом году в «Юности» играли двое молодых, двое – в «Шахтере» и в «Немане» один. Но в этом году никого не было. Наверное, это говорит о том, что нет хоккеистов. Или взять хотя бы высшую лигу, где в финале 16-летние ребята обыграли 20-летних. Это не красит белорусский хоккей.

- Шансов на олимпийской квалификации у нас мало?

- Почему? Жизнь покажет.

- Просто вы так описываете, что страшно становится.

- Я больше говорю о детском хоккее, а не про олимпийскую квалификацию. А чего не страшно, если нет молодежи? Вот кого признают лучшим молодым хоккеистом?

(будет дополнено)