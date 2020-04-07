«Десять дней мы работали по 18 часов без отдыха»: в Витебске начали производить тесты для диагностики коронавируса

В Витебске начали производство белорусских систем для диагностики коронавируса. Разработала его группа под руководством профессора ВГМУ Валерия Семенова.

- На разработку тест-системы нам понадобилось около десяти дней, - рассказал Валерий Семенов. - Все это время работали по 18 часов без отдыха.

Тест разработала группа под руководством профессора ВГМУ Валерия Семенова. Фото: vsmu.by

Витебская тест-система - это четыре пробирки, при помощи которых за полтора часа можно определить, есть ли в организме человека COVID-19. В обычных условиях от разработки до внедрения в производство прошло бы несколько месяцев. В условиях пандемии коронавируса Минздрав утвердил технические условия и выдал разрешение на реализацию тестов, рассказал Сергей Иванов, руководитель УП «Полимерконструкция», которое будет заниматься производством тестов.

- Сейчас у нас есть достаточное количество компонентов для производства 10 тысяч тест-систем, - рассказал Сергей Иванов. - Мы можем выйти на производство 20 тысяч тест-систем ежедневно. Придется увеличить штат сотрудников и, самое главное, выстроить цепочки бесперебойного снабжения, что сейчас непросто. Для производства тестов необходимо более 30 позиций, и некоторые компоненты мы берем в России.

Полностью обеспечить тест-системами отечественного производства предполагается в первую очередь Витебскую и Могилевскую область, рассказал Сергей Иванов.

- Нам неизвестен объем предполагаемого тестирования, но он будет очень большим.

Тест-система витебского производства - это не экспресс-тест. Работать с ней могут только специалисты в лабораториях. Купить тест в аптеке и самостоятельно провериться на коронавирус возможности не будет. Да и работать в этом направлении ученые считают нецелесообразным.

- Экспресс-тесты не имеют достаточной чувствительности. Человек может купить в аптеке полоску теста, скажем, на ВИЧ, получить отрицательный результат и на какое-то время успокоиться. Но у экспресс-тестов большой процент погрешности. Человек, получивший ошибочный отрицательный результат, может заразить большое количество людей. А наша задача как можно быстрее выявлять носителей вируса, - говорит Валерий Семенов.

Тест-система, разработанная в Витебске, дает более 99 процентов верных результатов, отметил профессор.

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