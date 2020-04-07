Из рецепта Дарьи Домрачевой от коронавируса: орошать нос спреем с соленой водой и вот такие упражнения

Настроение у неё прекрасное. Она здорова и счастлива, а по-другому и быть не может, ведь сданный в минском аэропорту тест на коронавирус был отрицательным.

Периодически Домрачева напоминает о себе и дает советы. Она особенно подчеркивает, что следует серьезно относиться к соблюдению мер личной гигиены.

А 6 апреля в Международный день спорта, с берега Минского моря во всемирную сеть улетело видео и еще пару советов олимпийской чемпионки. Вот, что она пишет:

- Сегодня всемирный день спорта на благо развития и мира. В эти дни, как никогда актуальная тема - поддержание здоровья физического и душевного с помощью занятий спортом в домашних условиях. Конечно, лучше всего пробежаться и позаниматься на свежем воздухе, но не у всех сегодня есть такая возможность. Разумная и подходящая вашему организму спортивная нагрузка активизирует защитные силы организма, поднимает настроение и настраивает на позитивный лад. Будьте сильны и здоровы! А из советов на этот период, которым мы следуем сами: ограничить круг контактов, по возможности не появляться в общественных местах, если же такой возможности нет - использовать защитные повязки/маски, орошать нос спреем с соленой водой, мыть руки и позаботьтесь о старших близких.

Так что попробуйте, что предлагает Дарья. Не получится так бегать и прыгать, хотя бы оросите нос соленой водой.