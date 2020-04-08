«На ветру занялось, как щепки»: в деревне под Щучином 70-летний сельчанин жег траву - сгорело полдеревни

- Я сегодня прошла по деревне - жить не хочется. Все черное, опаленное - смотреть невозможно, - переживет Галина Доминиковна, жительница деревни Нарчи Щучинского района. Ее дом чудом не затронул пожар - ветер в тот день, 7 апреля, дул в другую сторону.

За несколько часов пожар уничтожил почти все дома в деревне. Фото: Следственный комитет

Масштаб трагедии женщина не преувеличивает: на фотографиях и видео, которые обнародовали Следственный комитет и МЧС, видно, что сгорела вся улица. А поле за домами, которое когда-то было зеленым, сейчас угольно-черное от выгоревшей травы.

Все началось с того, что 70-летний мужчина на своем участке сжигал то ли траву, то ли мусор. Ему казалось, что процесс был под контролем. Позже следователям мужчина сказал, что в дом он ушел только тогда, когда костер погас. Но, как оказалось, не полностью: от ветра огонь снова разгорелся и, не тронув дом пенсионера, перебросился на соседние участки и дома.

Все началось с того, что один сельчанин сжигал у себя во дворе траву. Фото: Следственный комитет

О пожаре мужчина узнал от соседа, который прибежал к нему и сказал, что его двор полыхает. За несколько часов пожар уничтожил 19 нежилых домов, 2 жилых и 24 хозяйственные постройки. К счастью, никто из сельчан не пострадал. Всего в деревне живет 7 человек - некоторым из них пришлось после пожара переехать к детям.

- Мы сидели дома, обедали, когда прибежал мой двоюродный брат Бернард со своей женой, - продолжает Галина Доминиковна. - Говорит, пожар в деревне, на твой дом тоже может перекинуться. Я не поверила сначала, вышла на улицу - все полыхает! Я так растерялась, что даже забыла, по какому номеру звонить в МЧС. Брат набрал, а я уже сказала, что случилось и где мы находимся.

Дом сгорел и у соседа Галины Доминиковны. Мужчина в тот момент был в больнице в Гродно. После выписки с жильем ему обещает помочь сельсовет.

Возбуждено уголовное дело. Фото: Следственный комитет

- Моя дочка приехала, посмотрела на это все и говорит: «Как будто война». Руки опускаются, как глянешь на это все. Мне 78 лет, но таких пожаров я еще не видела.

По словам женщины, сельчанин, который поджигал траву, тоже очень сильно расстроился.

- Ходил сам не свой. Он же не хотел такой беды. Его дочка приехала - плакала, у всех прощения просила.

Дом двоюродного брата Галины Доминиковны сгорел дотла.

- Он так расстроился, вы не представляете. Он в этом доме родился и вырос, так хотел там дожить. Дочка приехала и забрала его в Лиду: я звонила, разговаривала с ней - слышно было, как он плакал на заднем фоне, как горевал. Пока спасатели ехали, он успел только машину отогнать и старенький трактор - не знаю, получилось ли хотя бы документы из дома вынести. До последнего надеялся, что пожарные его дом спасут, но не вышло. Из-за ветра все сгорело, как щепки. А дом был большущий, красивый.

Люди на пожаре не пострадали. Фото: Следственный комитет

Обычно за сжигание сухой травы наказывают штрафом: от 270 до 1080 рублей. Но в этой ситуации речь идет об ущербе в крупном размере. Поэтому 70-летнему мужчине придется ответить по уголовной статье - ч. 2 ст. 304 УК (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере). Возможное наказание - от исправительных работ до лишения свободы на срок до 3 лет.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Из-за сжигания травы погибает много животных и редких растений»

- Основная проблема в том, что поджигание сухой травы - частая причина пожаров, - говорит Евгений Лобанов, директор «Центра экологических решений». - В этом году, вероятнее всего, пожаров будет особенно много: зима была теплая, почва сейчас сухая. Пал сухой травы часто оборачивается природными пожарами, которые трудно остановить. Особенно, если он начался где-то на болотах или торфяниках.

Экологи говорят, что огонь угрожает не только жизни людей: он уничтожает кладки яиц и гнезда птиц, выжигает их места обитания.

- Погибает очень много животных и растений. Даже если траву сжигают на ограниченной территории, страдает биоразнообразие - умирают редкие виды растений и животных, - продолжает Евгений Лобанов. - Поэтому условная польза нивелируется негативным воздействием на природу.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В прошлом году в Сморгонском районе сгорело 6 домов

В областном МЧС рассказывают, что на пожар в Нарчи приехали 9 пожарных расчетов - это более 20 спасателей. На помощь прибыли работники лесхоза и местного сельхозпредприятия. У огня им удалось отбить 2 жилых дома, 4 нежилых и 5 хозяйственных построек. В этом году спасатели Гродненщины 381 раз выезжали на загорания мусора и сухой травы.

- С похожими пожарами наши спасатели сталкиваются каждый год, - говорит официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Наталия Живолевская. - 6 апреля 2019 года пожар в Сморгонском районе уничтожил 6 нежилых домов, 11 хозпостроек, еще 2 повредил. Тогда предположительной причиной пожара стал брошенный кем-то в сухую траву тлеющий окурок. Поэтому в такую погоду, когда сухо и жарко, мы просим не разжигать костры и не использовать на улице открытый огонь, в том числе мангалы. Когда дождь хорошенько прольет землю, наводить порядок и отдыхать на природе станет значительно безопаснее.

За последние сутки в 70 районах страны произошло 233 природных пожара.

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К тому же вместе с травой в деревне могут гореть остатки удобрений и пестицидов, опасный мусор - к примеру, пластиковые бутылки. А трава в городе насыщена солями тяжелых металлов. Такой дым ядовит и для человека, и для природы.

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