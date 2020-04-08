2020-04-08T22:18:19+03:00
Общество
КП Беларусь

«Зачем занимать чье-то место в больнице, если я чувствую себя хорошо?» Минчанка с коронавирусом готова быть на карантине дома

36-летняя Ольга уже получила помощь в больнице и считает, что лучше на ее койку в инфекционке положить того, кому это нужнее
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В середине марта минчанка Ольга вернулась из Парижа.В середине марта минчанка Ольга вернулась из Парижа.
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О заражении коронавирусом 36-летняя минчанка Ольга рассказала у себя на страницах в соцсетях. В середине марта Ольга вернулась из Парижа, куда летала на отдых с подругами. Из столицы Франции она прилетела в Вильнюс. А уже оттуда она вернулась домой в Минск. Сдать тест на коронавирус Ольга захотела сама.

- В Минске я поехала в инфекционную больницу. Уже на месте позвонила из машины в приемный покой. Там у меня спросили про симптомы. Узнав, что их нет, меня направили в поликлинику по месту жительства, где в инфекционном кабинете у меня взяли тест. А через 23 часа позвонили и сообщили о положительном результате. Я сразу в это не поверила, - рассказывает "Комсомолке" Ольга. - За мной приехала "Скорая" и в капсуле меня госпитализировали в инфекционную больницу. Там повторный тест показал тоже положительный результат.

Уже в больнице у Ольги начались легкие симптомы болезни. О них девушка написала в своем посте в "Инстаграме":

- Дискомфорт за грудиной, общая усталость, головная боль, температура 37,1, боль в глазах, легкое покашливание и полная потеря обоняния. Все эти симптомы приходили постепенно и держались не больше одного-двух дней. Кроме потери обоняния. Оно полностью восстановилось через неделю.

Двое детей Ольги и ее муж тоже были госпитализированы, в больнице на карантине они пробыли 14 дней. К счастью, они не заразились и уже дома. Подружки, с которыми Ольга отдыхала в Париже, побывали на карантине в больнице и вышли откуда с отрицательными тестами.

- Как думаете, где вы могли подхватить вирус?

- Даже не представляю. В Париже я соблюдала дистанцию - держалась от прохожих в стороне. Пользовалась антисептиком, в магазин заходила в маске.

Сейчас Ольга чувствует себя хорошо, но тесты еще показывают положительный результат.

- Всего получается у меня 1 отрицательный и 6 положительных тестов, которые мне сделали в инфекционной больнице. Так, 6 апреля, тест был отрицательный, а уже 7-го апреля опять положительный. Теперь я жду результат еще одного теста. Но только при двух отрицательных тестах подряд меня выпишут.

Ольга уверена, что сейчас занимает чье-то койко-место. И не против отправиться на карантин домой.

- Лечения я не получаю, за мной только наблюдают. А ведь есть люди, которым нужна медицинская помощь в инфекционной больнице. Например, тем, кто лечится от пневмонии... Может, таких, как я, стоит отпускать на домашний карантин? Я могу себя изолировать дома - отправить домочадцев к родственникам. А дополнительный тест можно сделать и на дому, - рассуждает Ольга. - Об этом я говорила заместителю главврача больницы, но он ответил, что нет такого постановления. При этом, по его словам, в больницу поступает много людей.

У Ольги в палате есть соседка, у которой проявились более ярко выраженные симптомы коронавируса. Так, у женщины кашель и температура держалась дольше, чем у Ольги, болело еще и горло.

- Чем занимаетесь в больничной палате?

- Спортом! Еще играю в квизы онлайн, читаю книжки, смотрю сериалы... Все то, что я делала бы дома. Получается, что я хорошо себя чувствую, но до сих пор нахожусь в больнице.

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