2020-04-09T12:27:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пожар в чернобыльской зоне Украины тушат больше 300 человек

На радиационный фон это не повлияло, но тем временем леса загорелись и в Гомельской области
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Чернобыльской зоне Украины горят леса. Фото: dsns.gov.uaВ Чернобыльской зоне Украины горят леса. Фото: dsns.gov.ua
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В чернобыльской зоне Украины уже несколько дней горят леса. Появился огонек в субботу в Котовском лесничестве. Затем ветер раздул пожар на 35 гектаров. Верховой огонь уже потушили, остановили распространение пожара, но тление все еще сохраняется в нескольких очагах.

А в начале недели загорелись кустарник и трава в Житомирской области - назавтра пожар распространился на шесть кварталов леса зоны отчуждения Киевской области. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что по данным на 9 апреля на отдельных очагах тлела сухая трава и лес.

С огнем борются больше 300 человек с помощью десятков машин, трех самолетов и трех вертолетов, рассказали в Госслужбе по ЧС. Там добавили, что радиационный фон в столице Украины и в Киевской области остается на прежнем уровне, в зоне отчуждения уровень мощности дозы гамма-излучения не изменился.

У правоохранителей уже есть подозреваемый в масштабном пожаре - предполагается, что 27-летний сельчанин для забавы в трех местах поджег мусор и траву.

В Белорусском гидрометцентре заверили, что радиационная обстановка остается стабильной. В частности, в Брестской и Гомельской областях превышений многолетних значений не зафиксировано.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На гомельском Полесье тоже пылают пожары в экосистемах. Только за одни сутки, 8 апреля, спасатели ликвидировали 12 пожаров травы и кустарника на общей площади больше 11 га, 6 лесных пожаров на общей площади около 74 га, а также 5 торфяных пожаров. По данным на 9 апреля, не смогли пока потушить два лесных пожара на общей площади 80 га на территории Лельчицкого и Наровлянского районов.

БУДЬ В КУРСЕ!

Посещение лесов ограничено уже в 15 регионах

В южных регионах страны, где установилась сухая и теплая погода, а дождей не было уже около месяца, вводят временные ограничения на посещение лесов. Запреты действуют уже в 15 районах - в Гомельской, Брестской и Минской областях. Ожидается, что посещение лесов может быть ограничено и в других южных регионах страны, сообщает Министерство лесного хозяйства.

- С начала года в лесах зафиксировано уже 270 возгораний. Общая площадь очагов превысила 700 га. Основная причина - человеческий фактор: люди выжигают сухую траву, а порывы ветра перекидывают огонь на лес, - рассказали в Минлесхозе.

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