«Проблемы с зубами провоцируют болезни позвоночника»: врач-кинезиолог рассказал о здоровье тела

ДОСЬЕ «КП». Владимир Лещинский - кинезиолог (научная и практическая дисциплина, изучающая мышечное движение во всех его проявлениях). 56 лет, окончил БГОИФК, работает в санатории «Юность» и частном центре Минска.

- Владимир, многие не знают, кто такой кинезиолог, чем он занимается. С чем к вам приходят пациенты?

- Приходят с болью. Болит шея, болит плечо, тазобедренный сустав или коленка. Главная причина этого - наши неправильные позы: когда мы сгорбившись сидим за компьютером, за рулем, плечом зажат мобильный телефон.

Если системно сидим за компьютером 8 - 10 часов - это скоро даст о себе знать. С болью приходят косметологи, бухгалтеры, парикмахеры, дальнобойщики, таксисты. Если 10 - 15 лет назад были актуальны боли в пояснице, то сейчас актуальна боль в шее и плечах. Потому что у нас появился мобильный телефон: в одной руке руль, во второй мобильник - и вперед.

Кинезиология - наука о взаимосвязи в теле человека. У нас каждый зуб связан с каким-то органом, каждый орган связан с какой-то мышцей. У меня в кабинете есть таблица - что за что в организме отвечает. Сустав нижней челюсти граничит с височной костью, которая имеет шиловидный отросток, по нему напряжение передается в головной мозг.

Если сделать массаж, размять эту область - напряжение уходит, мышцы наполняются силой. Некоторые говорят, что даже зрение лучше становится. Кинезиолог знает, как воздействовать на тело человека.

Ко мне приходят наши знаменитые спортсмены, у которых проблемы мышц связаны, например, с суставом нижней челюсти. Когда я массажирую на ней специальные точки, навожу порядок - у них не только спина и руки, даже ноги становятся сильнее. Восклицают: «Вы что-то нашаманили!»

- Зубы влияют на мышцы ног?!

- У вас есть проблемы с зубами, зубы вырывали? Значит, у вас тоже могут быть проблемы. Есть много интересных взаимосвязей: в один миг ты можешь человека расслабить или, наоборот, сделать сильнее. Ко мне приходят великие культуристы, которые давно качаются. Разбираемся - рука слабая, хоть и накачанная, огромная по размеру, шея пережата…

Когда навели порядок в позвоночнике, он сам удивился. Наличие мышечной массы - не всегда показатель того, что мышцы и тело здоровые. Для того чтобы мышца работала, любая - ноги, плеча, руки, спины, необходимы три момента: иннервация - чтобы шел импульс, кровообращение - чтобы туда питательные вещества подавались, лимфоток - чтобы уходили шлаки. Если одно нарушено - что-то пойдет не так.

«В сутках 1440 минут, 60 минут не найдется на тренировку только у лентяя»

- Некоторые считают, что боль в шее и плечах - это часто признак не только неправильных поз, но в первую очередь стрессов.

- На мой взгляд, когда не могут объяснить причину боли, говорят: «У вас психосоматика - разбирайтесь со своей головой!» А смысл не в этом.

Вот вы сейчас сидите неправильно - нога за ногу. Когда вы садитесь нога за ногу - кости таза двигаются, таз поворачивается, и вы его скручиваете в одну сторону.

Скручивание ног чревато тем, что возникнет перекос таза: одна сторона будет слабее, вторая сильнее - и вас пойдет крутить дальше.

Вы начнете себя компенсировать противоположной стороной туловища сверху: нижнюю часть таза вы растянули, и она слабая, уже не держит вас, но вы будете напрягать шею - чтобы идти ровно и красиво. Но мышцы к этому не готовы - вы их растянули, поскольку неправильно сидели много часов.

Это запускает цепную реакцию в организме, в худшем случае это приводит к защемлению нервных корешков. Очень часто люди жалуются: «Пальцы немеют во сне, руку не знаю, как положить - неудобно! Плечо болит, миллион подушек купил - все не подходят».

Изначально проблема в мышцах - мы много сидим, мало двигаемся, отсутствует физическая нагрузка. Спрашиваю: «Вы в баню ходите? В бассейн, в фитнес-клуб?» - «Ой, нет времени!»

Когда спортсмен говорит, что вчера не успел на тренировку, тренер спрашивает: «Сколько в сутках минут? 1440. На тренировку надо всего 60 - никакие объяснения не принимаются».

Человек сам по себе ленив. И моя задача не только его промять, навести порядок в мышцах, но и изменить мышление.

Американцы провели исследование: человек 8 часов спит, 8 часов на работе, а в остальные 8 часов что делает? Ходит от холодильника к телевизору, затем на кухню, в телефон и соцсети.

Так вот американцы выяснили, что из тех, кто посвящает хотя бы 2 часа изучению языков, самообразованию, совершенствованию, выходят политики, бизнесмены, сильные личности. Все просто - надо брать и делать.

- Если системно болит спина, шея, невролог направляет на МРТ, дает заключение: грыжи или протрузии…

- Грыжи и протрузии образовываются из-за слабого мышечного корсета. Позвоночный столб держат мышцы (маленькие и большие). Если они слабые, то не могут держать кости - и пошло-поехало. Один позвонок пошел вперед, второй - назад, повернулся, затем перекосился, и мы имеем проблемы: защемление корешков и прочие горести.

Голова человека весит порядка 5 кило, но, если человек сутулится за компьютером или рабочим столом, ее тяжесть увеличивается до 25 килограммов. Это сильно усугубляет все вышеперечисленные проблемы и непременно аукнется: и подросткам, и взрослым - все сейчас с мобильниками.

- Помню, когда-то детей хлопали по спине: «Не сутулься, сядь ровно!» Распрямлялся, а потом снова горбился - ведь в распрямленном состоянии долго не высидеть…

- Это потому, что наши мышцы - разгибатели спины по природе слабые. Есть мышцы - сгибатели пресса, они сильные, их накачать легче, чем нашу спину. Бицепс сильнее трицепса - сгибательные всегда сильнее. Надо акцентировать внимание на своих слабых местах - тогда и сидеть будет удобно. А если мышцы слабые, то нас и тянет сгорбиться, завалиться куда-то.

- То есть для здоровья позвоночника нужно качать пресс? У многих людей средних лет он в принципе отсутствует…

- Отсутствие пресса - одна из причин грыж и протрузий в поясничном отделе. Часто приходит мужчина за 50 с пивным животиком. Его спина худо-бедно держит позвонки, а брюшная стенка нет, пресс отсутствует.

Его позвонки ничто не удерживает в вертикальном положении, и они начинают расходиться в разные стороны - нет мышечного корсета. И сзади и спереди должно быть мышечное напряжение, которое создает баланс. Если напряжения нет хотя бы с одной стороны - позвоночник пошел гулять.

Мягкая мануальная терапия вместе с физическими упражнениями дает хороший результат.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Правда, что людям, у которых несколько грыж, поможет только операция?

- У меня был спортсмен, мастер спорта по легкой атлетике, он пришел в сентябре с грыжей 13 миллиметров - ему сказали, что спасет только операция. Он уже волочил ногу, были боли. Но у человека была такая сила воли и грамотный подход, что к декабрю из 13 миллиметров грыжи осталось лишь 3. И вскоре он стал чемпионом России в эстафете.

- То есть правда, что грыжи рассасываются?

- Да, если увеличить тонус мышц: мышцы начинают растягивать позвонки - и состояние нормализуется. Важно, чтобы человек системно работал над собой.

Ко мне многие приходят после операций по удалению грыжи. Я всегда уточняю, как изменилось самочувствие после операции.

Рассказывают, что боль ушла, стало лучше, но изменился объем двигательной активности: «Я уже не могу, как прежде, повернуться свободно - все уже стало по-другому».

Боль убрали, но чуда не произошло - стал хуже двигаться. Операция - это спасение в самом крайнем случае, когда грыжа секвестировалась (разорвалась. - Ред.) и обратной дороги нет.

Есть исследование, что 90% людей живут с грыжами, но не знают о них. Когда грыжа выпячивается, она может дотрагиваться до нервного корешка, а может не дотрагиваться. И если не дотрагивается до нервного корешка, то боли нет, грыжа человека не беспокоит, он уверен, что здоров.

«Человек может глотать таблетки от мигрени, а нужно наводить порядок в шее»

- С шеей приходится работать более аккуратно, чем с поясничным отделом позвоночника. В шее много нервных окончаний, идут сосуды в головной мозг, вены. Шейно-воротниковая зона отвечает за кровяное давление человека. Если напряжены мышцы - могут развиваться мигреневые боли.

Человек может пить таблетки, а нужно наводить порядок в шее. Шейные позвонки более мягкие и легкие, склонны к смещению.

Некоторые приходят с давними проблемами. Спрашиваю про травмы. «Да, лет 15 назад попал в аварию…» И 15 лет ходит с подвернутым позвонком! Сильно болит голова, он пьет таблетки, не зная, что причина - в шее.

Если человек пришел в течение трех дней после травмы - можно быстренько за один-два сеанса убрать боль, навести порядок в теле. Если живет после травмы год-два-пять, произошло обострение - потребуется много сеансов кропотливой работы: и со стороны клиента, и с моей стороны. Я даю домашние задания, чтобы человек утром и вечером делал упражнения.

- Сейчас множество БАДов для наращивания хрящей и восстановления межпозвонковых дисков…

- Я отношусь к ним скептически. Организм может восстановиться сам - важно ему не мешать. Недавно был в Москве, учился у профессора Ли, корейца.

Он попросил на лекции поднять руки, у кого есть рубцы и шрамы от операций. Подняли многие. Он воскликнул: «О, как у вас все плохо - вас только режут.

Корейская медицина основана на том, чтобы создать в организме баланс. И когда ты его выровнял - он сам восстановится». Все наши клетки восстанавливаются: и печень, и почки, и кости, и кожа способны к восстановлению, важно создать правильные условия.

«Многие пациенты приходят ко мне после йоги»

- Знаю, что некоторые себя калечат, выбирая неправильные физические нагрузки…

- Да, многие ко мне приходят после йоги. Женщины, имевшие травмы в юности, идут на йогу и начинают принимать разные позы: закручиваться, скручиваться. Им становится некомфортно, больно, у многих обостряются прошлые травмы. У некоторых в детстве были дисплазии тазобедренных суставов - в этом случае не получится вывернуть свой сустав как хочется. В любом теле вначале надо навести порядок, а потом делать упражнения.

- Человек сам себе должен помочь, я за него упражнения делать не буду. Могу лишь подсказать, как исправить проблему, а исправлять должен сам пациент.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина после йоги жаловалась, что не может ноги за голову закинуть - шея болит. Оказалось, 15 лет назад она попала в аварию, сдвинулись позвонки шеи, которые и дают болевой синдром. Йогой она лишь усугубляла проблему.

- Если все позвонки стерты, все зажато, что поможет? Или точка невозврата пройдена?

- Боль можно снять, используя кинезиотейпы - клейкие ленты, которые накладывают на лицо, на ноги, руки. Тейп имеет 4 функции: мышцу можно расслабить, усилить, снять боль, улучшить лимфодренаж. Например, мышцы шеи вначале нужно расслабить, а потом усиливать - чтобы они заработали. Но чтобы что-то советовать, человека необходимо вначале протестировать. Упражнения можно давать, если все в порядке с артериями. Иначе можно навредить.

Так проходит работа с болевыми точками: кросстейпы (красные) пришли к нам из корейской медицины и воздействуют на проблемное место точечно, кинезиотейпы (розовые) воздействуют на мышцу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Всем ли вы можете помочь?

- Человек сам себе должен помочь, я за него упражнения делать не буду. Могу лишь подсказать, как исправить проблему, а исправлять должен сам пациент. Есть важная и первейшая истина: для того чтобы изменить свое тело, надо изменить свои привычки.

Если у вас привычка курить - страдают сосуды, а если вы много двигаетесь - думаю, у вас все хорошо. Человек по своей природе должен двигаться. И чем больше он двигается, тем разнообразнее будут его движения и крепче здоровье.

Кинезиология - наука о взаимосвязи в теле человека. У нас каждый зуб связан с каким-то органом, каждый орган связан с какой-то мышцей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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