2020-04-08T20:13:34+03:00
Общество
КП Беларусь

О любви, времени и радости: белорусские артисты читают стихи для зрителей, которые остались дома из-за коронавируса

В новом проекте «Комсомолки» мы попросили любимцев зрителей записать ролик для поклонников, пока наши театры отменяют и переносят спектакли [видео]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Артисты поучаствовали в проекте "Комсомолки" и записали видеоролики для своих поклонников.Артисты поучаствовали в проекте "Комсомолки" и записали видеоролики для своих поклонников.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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Многие белорусские театры из-за пандемии коронавируса отменили свои спектакли и ушли на репетиционный период либо приостановили свою деятельность. А некоторые, несмотря ни на что, работают, но зрителей в их залах немного.

«Комсомолка» взялась восполнить вынужденный культурный пробел между артистами и зрителями, которые решили остаться дома. Известные и молодые актеры и актрисы белорусских театров записали для вас трогательные видео, где читают свои любимые стихи и блистают во фрагментах ролей.

По просьбе «Комсомолки» свои видео в редакцию прислали артисты Игорь Андреев, Александр Вергунов, Кристина Дробыш, Елена Дубровская, Никита Кратович, Людмила Осмоловская, Вера Полякова, Анна Семеняко, Татьяна Строк, Иван Трус, Владимир Ушаков, Егор Федоров, Олег Чеченев, Татьяна Строк, Алексей Щербаков.

Это актеры, которые служат в Купаловском и Горьковском театрах, театрах киноактера и юного зрителя, Минском областном драматическом театре и Брестском академическом театре драмы, Современном художественном и Республиканском театре белорусской драматургии.

У мастеров сцены получился настоящий мини-спектакль в вынужденном пока онлайн-формате, когда мы стараемся остаться дома. Смотрите ролики и белорусских артистов вместе с «Комсомолкой»! И главное - берегите себя! Все мы уверены: занавес откроется совсем скоро!

Артисты белорусских театров читают любимые стихи.Микита НЕДАВЕРКОВ

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