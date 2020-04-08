2020-04-08T14:17:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Как мошенники прикрываются коронавирусом: в Минске просят денег для застрявших за рубежом белорусов, а в Витебске – на маски

Не дайте себя обмануть! Преступники используют самые актуальные проблемы, чтобы выманить деньги у наивных людей
Наталья ПАРТОЛИНА
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Люди в масках и перчатках, стучащиеся в ваш дом, могут оказаться злоумышленниками!Люди в масках и перчатках, стучащиеся в ваш дом, могут оказаться злоумышленниками!Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Беларуси активизировались кибер-аферисты. В Минской области мошенники обзванивали людей и просили перевести деньги в фонд помощи белорусам, которые из-за коронавируса застряли за границей и не могут вернуться на родину. Один из абонентов после такого звонка обратился в милицию, рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Ранее милиция сообщала, что в Барановичах мошенницы в медицинских масках пришли в дом к пожилой женщине под предлогом записи на бесплатную вакцинацию против гриппа. Пока одна оформляла «заявку», вторая в это время незаметно скользнула в комнату и украла крупную сумму денег. Обнаружила это пенсионерка только когда визитерши в масках уже ушли.

А вот такую историю рассказал Алексей из Витебска.

-Увидел в одной из витебских групп крик души: водитель писал, что его и еще 12 водителей фур не пустили на базу, где они должны были загрузиться продуктами, потому, что у них не было масок. «Где ее взять, если масок нигде нет?» - возмущался он. Я решил помочь. У меня было 20 масок, думаю, раздам этим водителям. Связался с автором поста, и мне скинули номер счета, чтобы я туда деньги перечислил! Но я-то предлагал не деньги, а маски. Что за развод?

Всплеск мошенничеств, связанных с коронавирусом, отмечают сейчас и в России. Под прикрытием CОVID-19 там продают липовые вакцины от коронавируса и экспресс-тесты, собирают деньги в фальшивые благотворительные фонды, переписывают личные данные людей. Коронавирус как предлог используют и воры на доверии. Так, в Москве две «работницы собеса» в масках и перчатках принесли пожилой женщине бесплатный набор продуктов. Пока одна дама в маске помогала пенсионерке заполнить анкету, другая обыскала дом и украла ее сбережения. В Петербурге власти предупреждают о мошенниках, которые могут представиться дезинфекторами или санитарными врачами.

О том, какими схемами пользуются мошенники в Беларуси, рассказал заместитель начальника управления «К» МВД Кирилл Вяткин.

- Мошенники могут представиться сотрудниками госорганов и, ссылаясь на вымышленный документ, в котором якобы предусмотрены разовые выплаты населению на приобретение масок, тестов и другие способы противодействия коронавирусу, попросить реквизиты банковской карты. После этого они похищают деньги с карты. Вам могут прислать ссылку на фальшивый сайт по продаже тестов на коронавирус или лекарств. Мошенники предлагают услугу. Они завладевают не только деньгами, которые клиент перечисляет, но и реквизитами его банковской карты.

Не советует Кирилл Вяткин кликать на ссылки, которые приходят на электронную почту в рассылках якобы от Всемирной организации здравоохранения. Скорее всего, там вас ждет не статистика по коронавирусу в Беларуси, а вредоносная программа, которая заблокирует компьютер и потребует перевести деньги на счет аферистов.

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