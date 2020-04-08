Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 апреля 2020 года: 1066 случаев, заболевшие медики и прогноз на «тяжелый апрель»

По свежим данным Минздрава, на 8 апреля в Беларуси на стационарном лечении находятся 976 человек. У большинства из них заболевание протекает в легкой или средней форме. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 33 пациента. Насчет них проводились медицинские консилиумы и участием инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. После наблюдения докторов и курса лечения выздоровели 77 человек. Новых случаев смерти за прошедшие двое суток не зарегистрировано, за все время в стране умерло 13 пациентов – это люди, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией. Таким образом, в Беларуси выявлено 1066 случаев заражения COVID-2019.

В борьбе с коронавирусом в республике задействованы 25 тысяч медицинских работников и 13 лабораторий. Проведено около 46 тысяч тестов на коронавирус. Для людей с положительными тестами в учреждениях здравоохранения предусмотрено более 7 тысяч мест.

Напомним, 7 апреля Минздрав сообщал о 794 госпитализированных пациентах. К аппарату ИВЛ были подключен 31 человек, а общее число заразившихся коронавирусом достигло 861. То есть прирост за последние сутки составил 205 человек.

Интерактивная карта со статистикой по коронавирусу в стране

На сайте belta.by появилась интерактивная карта Беларуси, на которой отмечено, сколько человек заразились COVID-2019, сколько пациентов выздоровели и умерли. Есть информация и по областям.

«Прогнозируется очень тяжелый апрель»

Заместитель главного врача Минской городской инфекционной клинической больницы Святослав Вельгин сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в республике сложная. Да и во всем мире заражение COVID-2019 распространяется семимильными шагами:

- Ситуация сложная, но в панику впадать не надо. На данный момент у нас прогнозируется очень тяжелый апрель, далее покажет ситуация. Важнее всего, чтобы не произошло пикового подъема, чтобы он был более пологим.

8 апреля эксперты ВОЗ приступают к работе в Беларуси

Во вторник 7 апреля по приглашению Александра Лукашенко в Беларусь прибыли 3 эксперта ВОЗ. Официальная работа миссии стартует 8 апреля. Специалисты посетят Минск, Минскую и Витебскую области, на месте оценят реальную ситуацию и адекватность предпринимаемых мер. Также они проанализируют подходы к оказанию медпомощи. Работа экспертов продлится до 11 апреля, а затем они дадут непредвзятую оценку увиденного.

Лукашенко – о спасении тех, кто заболел

7 апреля президент провел совещание о готовности системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом. Он отметил, что сейчас нужно бороться за жизнь каждого человека. И выразил готовность оказать помощь:

- Я уже министру говорил: «Надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей. Только ты мне скажи, что я там должен делать». Также Лукашенко подчеркнул, что каждый специалист должен заниматься своим делом и не допускать паники. А у каждого пациента не должно сложиться мнение, что раз он попал в больницу с вирусом, то он смертник.

- Всех спасем, кого только можно. И мы для этого должны сделать все, - добавил глава государства.

С 8 апреля эксперты ВОЗ приступают к анализу ситуации в БеларусиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Беларусь увеличила экспорт продуктов на фоне пандемии

В связи с пандемией коронавируса во многих странах объявлен карантин, многие предприятия не работают. Беларусь без ущерба для внутреннего рынка готова увеличить поставки продуктов на экспорт иностранным государствам. В первую очередь это касается мясо-молочных продуктов, картофеля, мучных и макаронных изделий. Страны-импортеры постоянно меняются, но известно, что поставки растут в традиционные для нас рынки – страны СНГ, Евразийского экономического союза, ЕС, Азии, Персидского залива, Грузию.

Ученые из Витебска запустили производство тестов на COVID-2019

Несколько дней назад Минздрав сертифицировал тест-системы белорусского изобретения для диагностики коронавируса и выдал разрешение на их производство. В ближайшую декаду изготовят 100 000 тестов и производство будет постепенно наращиваться. Поставлена задача обеспечить тестами Витебскую область, а затем и всю республику.

Отечественные тесты смогут выявить наличие вируса за 45 минут.

Министр здравоохранения: «Мы усиливаем снабжение средствами защиты всех стационаров»

О том, что в Витебске коронавирусом заразились более 10 врачей, говорил Александр Лукашенко. Министр здравоохранения Владимир Караник прокомментировал эти случаи. По словам главы ведомства, вирус разносят те, кто приходит в поликлиники с симптомами респираторной инфекции. И оказываются один на один с врачом. Из этой ситуации сделали выводы, и Минздрав принял решение усилить снабжение средствами защиты всех стационаров.

Правительство решают, как дополнительно поощрить медиков, работающих с коронавирусными пациентами

Министр здравоохранения отметил, что те медики, которые работают с людьми, у которых подтвержден коронавирус, уже получают целевые доплаты. Их начисляют в связи с повышением напряженности труда. Также он добавил, что сейчас правительство обсуждает вопрос увеличения этих доплат, чтобы подчеркнуть, насколько ценен медицинский труд.

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