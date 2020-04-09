Больничные в Беларуси при коронавирусе: как правильно оформить, кому необходимы и что оплатят

Если я скажу, что контактировал с зараженным, меня заберут в больницу?

Для начала следует четко понять: у вас не получится соврать (бывает и такое) насчет знакомства с тем, у кого подтвердился диагноз COVID-19, - вам нужно будет назвать данные своего контакта и очаг заражения, а эту информацию легко перепроверить, у врачей есть все списки. Если же вы на самом деле учитесь, работаете или живете с пациентом, у которого выявили COVID-19, то вас ждет карантин или самоизоляция. Но это не значит, что если заразился рабочий цеха, то на карантин поместят всех его коллег. Уровень контакта у заболевшего выяснят эпидемиологи, а вот дальше есть варианты.

- Я возвращалась из Германии в конце февраля, почувствовала себя плохо в самолете, - рассказывает Карина. - По прилете пошла в поликлинику на прием к врачу, где честно сказала, что вчера прилетела и чувствую себя плохо - кашель, температура, ломит кости. Мои штампы в паспорте никто не смотрел, терапевт сразу протянула мне маску из своего стола (в аптеках их не было) и отправила на снимок. Легкие оказались в норме (Германия тогда еще не была в списке стран с неблагоприятной эпидемобстановкой), и мне открыли обычный больничный с надписью «ОРВИ». Через неделю его закрыли, а еще через день температура подскочила до 38 градусов, пришлось снова идти в поликлинику. Прием вел другой врач, которая сразу воскликнула: «Почему вам не сделали тест на коронавирус?» - и отправила к инфекционисту на мазок. Мне предложили открыть больничный и побыть на карантине в больнице, пока не будут готовы результаты теста, это около недели. Я отказалась, врач не стала настаивать. Остаток времени я просидела дома, а мой тест, к счастью, оказался отрицательным.

У нашей читательницы Ирины ситуация иная - у нее был контакт с заболевшим человеком, но не было симптомов простуды.

- В нашем офисе вспышка коронавируса, его нашли у одной сотрудницы, - рассказывает Ирина. - Девочка, у которой подтвердился коронавирус, ходила до этого больная в офис, но потом сидела неделю на больничном. Контактами записали только тех, кто с ней в одном кабинете. Всем им предложили посидеть на карантине дома или в стационаре - на выбор. Люди выбрали работать из дома, благо работа позволяет. Им потом в разное время звонили врачи и приходили домой мазок брать. Результаты ждут. Параллельно звонили милиционеры и спрашивали, дома ли они.

Оплатят ли мне пребывание на карантине?

Если вы контакт 1-го или 2-го уровня, вам должны оформить больничный лист вне зависимости от того, есть ли симптомы и окажется ли тест на коронавирус положительным. То же самое для тех, кто недавно вернулся из-за границы. Больничные листы «карантинщикам» оплачиваются так же, как и при обычной болезни. В первые 12 дней карантина вам оплатят 80% среднедневной зарплаты за последние 6 месяцев, за 13 и 14-й день - 100% среднедневного заработка. Но это в теории, на практике все сложнее.

- Распоряжения у нас меняются каждый день. Поначалу было неважно, есть ли у контакта 1-го и 2-го уровней симптомы, схожие с простудой или коронавирусом, - всех отправляли на карантин в больницу. Затем в больницу стали отправлять только тех, у кого были симптомы, остальных оставляли на две недели на больничном дома. А теперь, если у человека был контакт с больным COVID-19, но нет температуры, то ему даже больничный не выдается. Полагаю, это из-за того, что мест в больницах на всех не хватит, - объясняет врач одной из минских поликлиник.

- Пока мест в больнице было достаточно, всех контактных госпитализировали и брали мазки. Сейчас клиники не справляются и не всегда госпитализируют даже контакт 1-го уровня, - поясняет врач одной из больниц Витебской области. - Всех бессимптомных контактных просят уйти на самоизоляцию на 14 дней. На следующий день после выявления берут мазок только у первой линии контакта. Контакты второго уровня просто отправляют домой в самоизоляцию. Данные о них передают в санстанцию и местные поликлиники. Из поликлиник должны звонить, спрашивать самочувствие все 14 дней. При ухудшении состояния у любой линии контакта - в больницу. Проверить, сидит человек на самокарантине или нет, мы не можем. Да, звоним, спрашиваем, проводим беседы, убеждаем, объясняем. Можем в отдел кадров набрать, взял человек отпуск или нет. В основном, люди адекватные, сидят дома или в отпуске, работают удаленно. А если человек остается дома, то надеемся на его благоразумие, а также его работодателя.

А 9 апреля вышло новое постановление, по которому контактам первого уровня будут вручать специальную бумагу - требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции. Тем, у кого подозревают коронавирус, выходить теперь можно только в ближайший магазин, аптеку и чтобы вынести мусор, и только в маске. За несоблюдение карантина - штраф до 50 базовых величин, или даже административная или уголовная (вплоть до лишения свободы) ответственность.

Что будет, если у меня заподозрят коронавирусную инфекцию?

Как правило, для начала вам сделают снимок легких. Если снимок подтвердит пневмонию, то вас ждет тест на коронавирус. Обычно он проводится с помощью двух ватных палочек: одной проводят у вас в носу, другой - в горле. Затем анализы упаковывают и передают в лабораторию, результаты будут готовы в течение трех дней (раньше было дольше). Диагноз подтвердился - на карантине вы проведете минимум 14 дней. Именно столько, согласно данным ВОЗ, составляет минимальный инкубационный период коронавирусной инфекции.

- При легком течении болезни и возможности одиночной самоизоляции человек может переболеть и дома, - уточняет врач.

Что напишут в больничном листке?

У тех, кто просидел на карантине без симптомов, причиной нетрудоспособности будет указано «проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий». У тех, у кого были симптомы, но тест отрицательный или его не проводили, укажут «ОРВИ». Если при легком течении коронавирус подтвердили тестом, то будет указано просто «общее заболевание». При самом печальном раскладе в справке о смерти напишут «другая вирусная пневмония (COVID-19)».

Можно ли пойти на прием в частный медцентр, если подозреваете у себя коронавирусную инфекцию?

Обладатели медицинской страховки имеют возможность обслуживаться в частных медцентрах, но даже там сейчас настороженно относятся к пациентам с повышенной температурой, кашлем и болью в груди. В этом убедилась корреспондент «КП» Дарья Ломоновская. Когда у нее появились перечисленные выше симптомы и она решила записаться к терапевту в частный медцентр, оказалось, сделать это не так-то просто - на прием записывают, если не было поездок за границу и контактов с носителями коронавирусной инфекции, а также таких симптомов, как боль в мышцах, острая боль в горле, кашель и высокая температура.

- Услышав мои симптомы и узнав о поездке за границу, администратор мне предложила вызвать врача на дом, - говорит Даша. - Страховая компания оплачивать вызов врача на дом не захотела. Мол, он оплачивается только при острых состояниях человека. Мне предложили разделить счет: страховая оплачивает прием терапевта, а я - вызов специалиста на дом. Кстати, в другом частном медцентре меня спросили про поездки за границу и о том, когда я сдавала тест на коронавирус. Когда услышали, что в начале марта, мне, несмотря на то, что тест был отрицательный, отказали и в визите в медцентр, и в вызове специалиста на дом.

Тот факт, что с температурой не принимают в частных медцентрах, подтвердила и наша читательница Нина. Когда у нее поднялась температура и она обратилась в страховую с вопросом, как лучше поступить, ей объяснили, что с повышенной температурой нужно вызывать врача на дом из поликлиники.

- Я улучила момент, когда у меня не было температуры, и все-таки записалась на прием в частный медцентр. Сейчас сижу на больничном с фарингитом и отгоняю от себя мысль, что врач мог ошибиться с диагнозом и при фарингите тоже бывает жесткое дыхание, слабость в мышцах и сильная головная боль, - замечает Нина.

Я просто хочу переждать это время дома, мне оплатят самоизоляцию?

Если вы не имеете симптомов и ни с кем не контактировали (или не знаете об этом), а просто решили уйти в добровольную самоизоляцию, то больничный вам не дадут, а об условиях самоизоляции придется договариваться с работодателем.

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