2020-04-08T15:15:38+03:00
Досуг
КП Беларусь

Радио Unistar прорекламирует малый бизнес бесплатно

Пандемия коронавируса поставила малый бизнес в тяжелые условия: клиентов мало, а налоги, аренду и зарплату сотрудникам никто не отменял
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Радио Unistar решило поддержать владельцев малого бизнеса в это непростое время. Каждое утро в 9.40 на радио Unistar выходит рубрика «Рекламный отдел», где ведущие шоу «Утро в большом городе» Каверин, Сафронов и Летова в прямом эфире придумывают рекламу для ярких информационных поводов. Теперь они будут рекламировать настоящий малый бизнес.

Для того чтобы реклама кофейни, маленького магазинчика, парикмахерской или другого малого бизнеса прозвучала на Unistar бесплатно, нужно заполнить заявку на сайте unistar.by. Каждое утро в 9.40 ведущие Каверин, Сафронов и Летова будут дозваниваться одному из участников, заполнивших анкету, и рекламировать его бизнес на всю страну.

Радио Unistar – это единственная радиостанция Минска с ежедневным охватом более 100 тысяч человек (данные исследовательской компании ГЕВС). Услышать Unistar можно также в Бресте, Гомеле, Могилёве, Барановичах, Берёзе, Бобруйске, Мяделе и Солигорске.

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