2020-04-08T15:32:07+03:00
Спорт
КП Беларусь

Михаил Захаров о подготовке: «Хорошо, что некуда ехать - ни на Мальдивы, ни куда-то еще. Все будут здесь»

Хоккейная сборная продолжает тренироваться
Владимир КРИУЛИН
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Михаил Захаров готовит сборную к Олимпийской квалификации.Михаил Захаров готовит сборную к Олимпийской квалификации.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Чемпионат мира отменили, но национальная команда тренируется, держа в уме августовскую квалификацию к Олимпиаде-2022. Ближе к делу по регламенту у сборных будет минимум времени на подготовку - неделя. Эти труды в апреле должны пригодиться в перспективе. По плану с 27 по 30 августа Беларусь, Словакия, Польша, Австрия разыграют единственную путевку на Олимпиаду.

- К нам добавились представители чемпиона страны, - начал говорить о кемпе главный тренер Михаил Захаров. - Ситуация в мире складывается непонятная - особенно с нашими «американцами» (белорусскими игроками, которые играют в североамериканских лигах. - KP.BY). Такое впечатление, что их может и не быть в августе. Все идет к тому, что 80 - 90 процентов этого нашего состава поедет на олимпийскую квалификацию.

- Достоин ли нынешний состав сборной поездки на Олимпиаду?

- Жизнь покажет. Если они выиграют олимпийскую квалификацию, тогда, конечно, достойны. Надо сражаться. Много времени в хоккее упущено впустую. Все видно по результатам минского «Динамо». Но не «Динамо» в этом виновато - это проблема всего белорусского хоккея. Посмотрите плей-офф Экстралиги. Впервые в истории в составах первых трех команд не было ни одного молодого парня 20 лет…

- Нет ли опасения, что из-за ситуации в мире квалификацию тоже перенесут?

- Наверное, никто не знает. Исходя из того, что сейчас происходит, все может быть. Может, и у нас сегодня или завтра глава государства объявит об уходе на карантин. Только наверху знают, что происходит. Тем более еще и границы открывать нужно будет - вопросов много.

- Не хотели бы сыграть товарищеский матч с кем-то из чемпионата Беларуси?

- Любой «товарняк» должен быть интересен. Должны быть зрители. А то у нас на плей-офф болельщиков не было. У нас есть время для подготовки. Мы идем по заранее прописанному плану. Есть проблемы организационного плана, которые от нас не зависят. Это условия, тренажерный зал, просмотровые, питание. В сборной много проблем, я даже не ожидал такого. Нет базы... Ничего не делается. Я же не могу ничего сделать - я тренер. Вот кто отвечает за олимпийскую квалификацию? Если вы думаете, что ФХБ, то нет. К квалификации готовит Министерство спорта и туризма, из которого хоть кто-то должен прийти и спросить: «Ребята, у вас турнир. Чем помочь?» Нам же везде говорят нет. Это нельзя, то нельзя.

- До какого времени продлится тренинг-кемп?

- До конца апреля. Многое зависит от того, чем игроки будут заниматься после тренинг-кемпа. Если будут тренироваться - это одно. Если будет сидеть и отдыхать… Хорошо хоть, что некуда ехать - ни на Мальдивы, ни куда-то еще. Все будут здесь.

Нападающий Михаил Стефанович рассказал, как в команде занимаются профилактикой коронавируса:

– Как и прежде. Пришли, позавтракали, размялись. Занятие на льду, потом тренажерный зал. Обед – и по домам. Что касается предосторожностей, то маски не носим, но руки друг другу не жмем, чаще делаем дезинфекцию рук. Стараемся в раздевалке не очень плотно располагаться, тем более, что людей пока немного.

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