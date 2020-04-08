Спортсмены на карантине: Скардино колет дрова, Гончаренко жарит драники

Весь мир занят вопросом: как справится с пандемией коронавируса COVID-19.

Белорусские спортсмены в соцсетях делали публикации с хэштегами #StayStrong, #StayActive, #StayHealthy, выражая тем самым ют солидарность и поддержку, всем тем, кто остается дома в изоляции. Еще 6 апреля отмечали Международный день спорта.

Олимпийская призерка в художественной гимнастике Ксений Санкович:

– Кстати вы заметили как много людей сейчас постят свои домашние тренировки? У меня в ленте постоянно кто-то прыгает, качается, растягивается....и это очень классно. Представьте какие мы все выйдем после карантина красивые — подтянутые, стройные с кубиками

kseniya_sankovich Вы заметили как много людей сейчас постят свои домашние тренировки? У меня в ленте постоянно кто-то прыгает, качается, растягивается....и это очень классно Представьте какие мы все выйдем после карантина красивые подтянутые, стройные с кубиками да?)

Конькобежка Татьяна Михайлова показала, как тренируется дома с мужем и дочкой:

- Сейчас весь интернет пестрит домашними тренировками. Ну и мы решили приобщиться и поддержать всех спортсменов, кто в условиях карантина не может полноценно тренироваться. Так как сезон уже закончился, а новый еще впереди, на улице не очень и тепло, устроили домашнюю тренировку. И под рукой всегда есть 10кг маленького счастья, которое всегда не прочь поучаствовать.

tatsiana_mikhailava Заголовок: Спортивная семья. Сейчас весь интернет пестрит домашними тренировками.Ну и мы решили приобщиться и поддержать всех спортсменов, кто в условиях карантина не может полноценно тренироваться

Призер Олимпийских игр во фристайле Дмитрий Дащинкий тоже показал пару необычных упражнений.

- Когда закрыты спортзалы, а хочется сделать силовую тренировку. Отличная проработка мышц верхнего плечевого пояса. Хорошая физическая нагрузка и эмоциональная разгрузка Всех с международным днем спорта.

daschinski Если у вас дома нет тренажеров, используйте членов семьи. Дети разного возраста, это как штанги разного веса))

Олимпийская чемпионка в биатлоне Надежда Скардино в Швейцарии колет дрова.

skardinon Надежда Скардино показала, как рубит дрова: "Когда закрыты спортзалы,а хочется сделать силовую тренировку"

- Когда закрыты спортзалы,а хочется сделать силовую тренировку. Отличная проработка мышц верхнего плечевого пояса. Хорошая физическая нагрузка и эмоциональная разгрузка Всех с международным днем спорта, - написала Надежда.

Еще она показа, как тренируется, пока спит сын Даниил.

Пока Даня спит, можно и потренироваться.Источник: instagram.com/skardinon

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко завел Инстаграм. Показал, как тренируется. А потом жарит драники.

Из рецепта Дарьи Домрачевой от коронавируса: орошать нос спреем с соленой водой и вот такие упражнения.

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