2020-04-08T18:36:01+03:00
Экономика
КП Беларусь

В марте Нацбанк потратил более 800 миллионов долларов на поддержку курса рубля. Что будет в апреле?

Валюту регулятор продавал на бирже, чтобы сглаживать колебания курса. Мы спросили у эксперта, что может быть дальше
Виктор ПАЖИТОК
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Больше миллиарда долларов - настолько упали золотовалютные резервы за мартБольше миллиарда долларов - настолько упали золотовалютные резервы за мартФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Актуальная статистика Национального банка об объеме золотовалютных запасов Беларуси содержит шокирующую цифру: за прошлый месяц они уменьшились сразу на 1 миллиард 18,4 миллиона долларов. На 1 апреля в хранилищах Нацбанка осталось 7 миллиардов 786,5 миллиона долларов (в эквиваленте), значит, за прошлый месяц финансовая подушка безопасности сдулась сразу на 11,6%. Куда ушли деньги?

В сообщении Нацбанка называются две статьи расходов: во-первых, был погашен внешний и внутренний долг, на это потратили $226,5 миллиона. Во-вторых, банк активно продавал иностранную валюту на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Получается, что на то, чтобы удержать курс белорусского рубля, за месяц потратили около $800 миллионов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Нацбанк не столько сдерживал курс доллара, сколько старался не допустить его скачка»

- Интервенции в размере около 800 миллионов долларов, которые осуществил Нацбанк, - это, разумеется, существенная цифра. Но не думаю, что если бы их не было, курс доллара был бы сегодня значительно выше, - рассказал в комментарии «Комсомолке» старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук. - Нацбанк продавал валюту на бирже, чтобы сглаживать колебания курса, не допустить скачков, которые были в России, когда за день российский рубль мог дешеветь сразу на 15%. Если бы этой деятельности Нацбанка не было, то это бы отразилось на внутреннем финансовом рынке: гораздо больше белорусов побежали бы в банки снимать депозиты, переводить рублевые накопления в доллары. Думаю, что значительная часть резервов сгорела, чтобы гасить колебания. Будет ли дальше это сжигание резервов в печи? Не факт. Полагаю, что если спрос на валюту будет масштабно превышать ее предложение, это будет отражаться на курсе. Вряд ли Нацбанк дальше пойдет на существенное снижение резервов.

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Экономика Беларуси вступила в 2020 год с самой внушительной подушкой финансовой безопасности в своей истории. По данным Национального банка, золотовалютные резервы страны на 1 января побили все предыдущие рекорды. Тогда в хранилищах было без малого 9,4 миллиарда долларов в эквиваленте (читать дальше).

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