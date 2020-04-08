2020-04-08T17:42:58+03:00
Общество
КП Беларусь

«Взяли костюм и сделали по нему лекала»: в Витебской области учителя на каникулах шьют маски и защитные костюмы для медиков

Лиозненская школа сшила больше тысячи масок, а Шумилинская - 70 одноразовых костюмов
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Учителя Шумилинской школы №1 шьют защитные комбинезоны для врачей. Фото: предоставлено СШ №1.Учителя Шумилинской школы №1 шьют защитные комбинезоны для врачей. Фото: предоставлено СШ №1.
Изменить размер текста:

В Витебской области на помощь медикам пришли педагоги. Во время каникул они шьют маски и защитные костюмы для медиков.

В Лиозненской школе №1 маски шьют уже неделю. Вначале решили обеспечить ими учителей, чтобы после каникул они могли выйти на работу защищенными.

- Задумались: нам же нужно будет встретить 750 детей! Сшили для педколлектива около пятисот многоразовых масок, на каждого педагога по 4 - 5. Маски марлевые, сатиновые, - рассказывает директор школы Ирина Апет. - Вначале этим занялись учителя обслуживающего труда Алла Соколова и Жанна Бельченкова, потом к ним присоединились учителя начальных классов. А потом процесс пошел.

Работают учителя в импровизированном швейном цеху с 8 утра до 6 - 7 вечера. Обеспечили масками детские сады, РОЧС, сейчас поступил заказ на маски для ветеранов и пенсионеров, их нужно сшить более сотни.

В Лиозненской школе №1 шьют многоразовые маски- для себя, для детских садиков, а теперь - для ветеранов. Фото:предоставлено СШ № 1.

В Лиозненской школе №1 шьют многоразовые маски- для себя, для детских садиков, а теперь - для ветеранов. Фото:предоставлено СШ № 1.

А шумилинская школа №1 шьет защитные костюмы для медиков.

- К нам обратились из больницы вечером в понедельник. Привезли образец, по нему наш педагог Надежда Спиридонова сделала лекала. Настроили машинки, собрали всех, кто мог шить, и в тот же вечер уже около десятка комбинезонов передали в больницу, - рассказывает директор школы Наталья Мясоедова.

Рулон нетканого материала, который привезли спонсоры, закончился быстро, и учителя скинулись на следующую партию спанбела из своих личных средств. Собрали около тысячи рублей. Сейчас в школе за машинками сидят 12 педагогов, еще несколько человек занимаются раскроем. Настоящий конвейер. Некоторые берут работу на дом. Кто не очень хорошо умеет шить, учится в процессе.

Кто не умел шить, научился в процессе. Фото: предоставлено СШ №1.

Кто не умел шить, научился в процессе. Фото: предоставлено СШ №1.

- Возможно, удастся упростить дизайн комбинезонов, тогда сможем шить их быстрее, - говорит Наталья Мясоедова. - И надеюсь, другие школы подключатся.

- А когда каникулы закончатся? - Будем шить, найдем время.

Один рулон нетканого материала на комбинезоны для медиков педагоги купили за собственные деньги. Фото: предоставлено СШ №1.

Один рулон нетканого материала на комбинезоны для медиков педагоги купили за собственные деньги. Фото: предоставлено СШ №1.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Обрабатывать телефон от коронавируса нужно так же часто, как и руки»: врач и химик - о том, как обеззаразить мобильный
Медик подтвердил: если мыть руки, но не обрабатывать мобильный телефон, который мы постоянно держим в руках, смысла в мерах против коронавируса будет мало
«Женщина, с которой мы праздновали 8-е марта - в реанимации. Кто кого заразил - непонятно». Экс-солистка «Верасов» Надежда Микулич в больнице с коронавирусом
Заслуженная артистка Беларуси неделю пила дома антибиотки, а потом сама попросила сделать снимок и анализ на коронавирус
«Читатель приехал за автографом с виски - дезинфекцией от коронавируса»: белорусская поэтесса о пророческих стихах, шоу и месте в учебниках
Людмила Щерба рассказала, как еще до пандемии написала про «зямлю ў медыцынскай масцы» и поделилась самыми неожиданными отзывами на ее стихотворения
Новости 24
Компания ЭНЕРГО-ОИЛ купила для Минздрава Беларуси 50 тысяч тестов для диагностики коронавируса
В 15 районах на юге Беларуси введен запрет на посещение лесов
Меры против коронавируса в Минске: свадьбы в кафе отменяются, в детсад и школу по решению родителей можно не ходить
В Беларуси 8 апреля пройдут полуфинальные матчи Кубка по футболу
Владимир Караник: Во время свиного гриппа в 2009 году с ноября по февраль продали 750 тысяч масок. Сейчас столько продаем за день
В Минздраве рассказали, может ли коронавирус проникнуть в квартиру через вентиляцию
Председатель Новополоцкого горисполкома ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
«Если человек хам, заставить его соблюдать меры безопасности сложно». Медик жестко высказался о сознательности белорусов
Минздрав Беларуси рассказал, передается ли коронавирус через пищу
В аварии на Могилевском шоссе пострадали два человека: там столкнулись 4 машины
«В приемном покое не видел много больных с носовыми платками». Врачи рассказали, как отличить коронавирус от гриппа
Медики рассказали, вырабатывается ли иммунитет у переболевших коронавирусом
Министр здравоохранения Караник: «На свежем воздухе надо бывать чаще, проветривать надо постоянно»
Минздрав подтвердил, что 15 работников АЭС в Островце заразились коронавирусом
«В 12 ночи и 5 утра данные приходят на телефон». Главврач 6-й больницы о том, как быстро узнают результаты анализа
Министерство природы снова призывает не нести искусственные цветы на кладбище
Минздрав рассказал, можно ли верующим ходить в церковь на Пасху
«Прорабатываем вопрос административной ответственности». Министр здравоохранения о 600 белорусах, которые нарушают режим самоизоляции
Лукашенко про карантин и самоизоляцию: «Если хотите, давайте ужесточим требования»
Коронавирус в Брестской области 8 апреля 2020 года: в Бресте - 6 зараженных, в Лунинце - 17
В Островце подтверждены 15 случаев коронавируса у россиян, которые приехали на АЭС
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 апреля 2020 года: в стационаре 976 человек, 33 пациента на ИВЛ
Фотофакт: Лукашенко впервые появился на публике в очках для зрения
В Каменецком районе пенсионер получил ожоги, когда тушил горящую траву
В Щучинском районе мотоциклист насмерть сбил подростка
Караник про случаи заражения медиков коронавирусом: «Мы усиливаем снабжение средствами защиты всех стационаров»
В Беларусь приехали три эксперта из ВОЗ
В Сморгонском районе подростки устроили пожар на чердаке и сбежали, ничего не сказав родителям
Остались одни печные трубы, как после войны: под Щучином из-за поджигателей травы сгорела деревня