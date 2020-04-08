«Взяли костюм и сделали по нему лекала»: в Витебской области учителя на каникулах шьют маски и защитные костюмы для медиков

В Витебской области на помощь медикам пришли педагоги. Во время каникул они шьют маски и защитные костюмы для медиков.

В Лиозненской школе №1 маски шьют уже неделю. Вначале решили обеспечить ими учителей, чтобы после каникул они могли выйти на работу защищенными.

- Задумались: нам же нужно будет встретить 750 детей! Сшили для педколлектива около пятисот многоразовых масок, на каждого педагога по 4 - 5. Маски марлевые, сатиновые, - рассказывает директор школы Ирина Апет. - Вначале этим занялись учителя обслуживающего труда Алла Соколова и Жанна Бельченкова, потом к ним присоединились учителя начальных классов. А потом процесс пошел.

Работают учителя в импровизированном швейном цеху с 8 утра до 6 - 7 вечера. Обеспечили масками детские сады, РОЧС, сейчас поступил заказ на маски для ветеранов и пенсионеров, их нужно сшить более сотни.

В Лиозненской школе №1 шьют многоразовые маски- для себя, для детских садиков, а теперь - для ветеранов. Фото:предоставлено СШ № 1.

А шумилинская школа №1 шьет защитные костюмы для медиков.

- К нам обратились из больницы вечером в понедельник. Привезли образец, по нему наш педагог Надежда Спиридонова сделала лекала. Настроили машинки, собрали всех, кто мог шить, и в тот же вечер уже около десятка комбинезонов передали в больницу, - рассказывает директор школы Наталья Мясоедова.

Рулон нетканого материала, который привезли спонсоры, закончился быстро, и учителя скинулись на следующую партию спанбела из своих личных средств. Собрали около тысячи рублей. Сейчас в школе за машинками сидят 12 педагогов, еще несколько человек занимаются раскроем. Настоящий конвейер. Некоторые берут работу на дом. Кто не очень хорошо умеет шить, учится в процессе.

Кто не умел шить, научился в процессе. Фото: предоставлено СШ №1.

- Возможно, удастся упростить дизайн комбинезонов, тогда сможем шить их быстрее, - говорит Наталья Мясоедова. - И надеюсь, другие школы подключатся.

- А когда каникулы закончатся? - Будем шить, найдем время.