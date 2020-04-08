Президент поручил создать в Беларуси запас нефти и топлива на непредвиденные случаи. Где будем его хранить?

Поставки черного золота в Беларусь обсуждаются во Дворце Независимости примерно раз в две недели. На очередном совещании Александр Лукашенко поставил перед Совмином и главами регионов нефтяной вопрос.

- На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы. Сегодня нефть дешевая, нужно купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас, - цитирует слова Александра Лукашенко сайт президента. - Нефтяной рынок лихорадит, и чрезмерно. А его конъюнктура абсолютно непрогнозируема. Волатильность бешеная. Тем не менее задача таких стран, как наша, - быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав.

Он также отметил, что эти державы вступили в «картельный сговор».

- Идут вот эти игрища. Но, к сожалению, на все это мы повлиять не можем. Даже эта пандемия и психоз на них никак не влияют. Поэтому глаза у всех позеленели, когда почувствовали падение доходов, - обобщил Александр Лукашенко.

О том, что в стране должен быть резерв нефти для безопасности, прежде говорил Андрей Вериго, главный инженер предприятия «Гомельтранснефть Дружба».

- К 2023 году планируется увеличить объем резервуарного парка страны до 1 миллиона тонн, - сказал он в феврале в интервью корпоративному изданию «Нефтяная магистраль».

Сегодня в Беларуси емкость резервуарного парка составляет около 900 тысяч тонн - 500 тысяч находятся в мозырском хранилище, это южная ветка нефтепровода «Дружба», а 400 тысяч тонн - на северной ветке в Новополоцке.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Ситуация уникальная, Беларусь должна ей воспользоваться»

- В текущей ситуации наращивать запасы нефти, безусловно, верное решение. Пусть пока возможности относительно небольшие - менее одного миллиона тонн, их, конечно надо увеличивать, - отметила в беседе с «Комсомолкой» обозреватель сырьевых рынков Татьяна Маненок. - Кроме этого нужно напомнить о том, что во время сложной ситуации с поставками нефти в первом квартале Беларусь вынуждена была изымать из нефтепровода даже технологическую нефть. Информация о том, сколько составил объем отбора, противоречива. Но это серьезные объемы, и сейчас белорусская сторона, пользуясь ценовой конъюнктурой, должна вернуть эту техническую нефть, восполнить изъятое. Кроме того, возможности компании существенно увеличить объемы запасов именно нефтепродуктов есть у компании «Белоруснефть». Нефть нефтью, но это сырье для производства нефтепродуктов, топлива, которое востребовано на внутреннем рынке, и спрос будет только расти - впереди посевная кампания. Запасы «Белоруснефти» традиционно рассчитаны на 12 - 14 дней, возможности для того, чтобы нарастить запасы на нефтебазах, есть. Сейчас нефть дешевая, но ситуация меняется ежедневно, в последние дни ее цена начинает увеличиваться, Brent торгуется на уровне 34 доллара за баррель. Как это отразится на цене нефти от российских компаний, которые поставляют сырую нефть в Беларусь, неизвестно. Впереди намечено заседание ОПЕК+, эксперты говорят, что нефть может подорожать. Белорусской стороне сейчас нужно максимально воспользоваться моментом с дешевой нефтью: купить, переработать, накопить.

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