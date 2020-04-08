Комитет госконтроля о подорожании лимонов и имбиря: «Если в ближайшие дни цены не снизят - введем жесткое ценовое регулирование»

Власти решили, пора «жесточайшим образом щемить магазины и аптеки», которые завышают цены или не могут обеспечить средства защиты людей.

- Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, - правительства не будет. Будут работать другие, - заявил Александр Лукашенко.

За проблему взялся Комитет госконтроля (КГК). Он проверил наличие масок и респираторов, антисептиков, парацетамола в аптеках Беларуси. Оказалось, дело плохо: из 130 проверенных аптек маски и респираторы были только в 33, антисептики на спиртовой основе - в 35, парацетамол - вообще в 15.

Досталось от госконтроля и концерну «Беллегпром» за то, что обещанных масок там так и не шили. А также местным органам власти, которые были слишком нерасторопны и не смогли привлечь швейные предприятия к решению проблемы.

- Эти медицинские изделия не требуют каких-то космических технологий и суперсовременного оборудования, особой квалификации работников. Зато предприятия легкой промышленности сетуют на проблему со сбытом продукции и конкуренцию на рынке. Но медицинские маски сегодня - это гарантированный сбыт и рентабельность неплохая, до 31%. Почему тогда наши швейники так пассивно отнеслись к этому заказу? - задался риторическим вопросом глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

В комитете рассказали, что цены часто взвинчивали торговые посредники. Так, одна из минских аптек покупала белорусский антисептик через трех посредников, и его итоговая цена составила без малого 25 рублей - это втрое дороже, чем отпускная цена производителя. В аптеке в Бобруйске флакон антисептика объемом 850 граммов стоил 23 рубля - почти в четыре раза дороже, чем его купил минский посредник у местного завода-производителя.

После проверки маски и антисептики оперативно внесли в список социально значимых товаров и установили предельные торговые надбавки - 15% с учетом оптовой надбавки.

По распоряжению КГК медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты будут продавать в магазинах «Белкоопсоюза», на автозаправках и в других общественных местах. Наличие масок в аптеках, магазинах больницах и поликлиниках должно быть обеспечено к 13 апреля.

«За два часа вчера к нам поступило 44 звонка»

Комитет госконтроля вместе с Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разбирался в причинах подорожания некоторых продуктов, в особенности - природных иммуностимуляторов вроде имбиря, чеснока, лимонов. Оказалось, далеко не всегда виной подорожанию был выросший курс валют.

- Шквал звонков идет на горячие линии в МАРТ и Комитет госконтроля. За два часа вчера к нам поступило 44 звонка. Большинство касались высоких цен на защитные средства, парацетамол, а также лимоны, имбирь и чеснок либо их отсутствия, - рассказал Леонид Анфимов.

Например, один из крупнейших импортеров овощей и фруктов за месяц увеличил цены на лимоны в 3,5 раза, на корень имбиря - в 2,6 раза, капуста пекинская подорожала на 46%, наша свежая капуста - на 40%, а яблоки - на 39%.

Другой импортер в апреле в разы увеличил уровень торговых надбавок на импортируемую продукцию: для имбиря - с 8,45% до 34,31%, для лимонов - с 16,73% до 89,02%. И это не предел: один из Брестских супермаркетов продавал лимоны по цене 11,65 рубля за кило. Торговая надбавка на них составила 247,8%!

Цены взвинтили и некоторые белорусские производители - на фруктовое пюре, капусту, картофель, лук репчатый, мясо цыплят-бройлеров. Если вам кажется, что это перебор, то вот еще удивительный факт, обнаруженный КГК. Кое-где подорожали даже социально значимые товары, предельные надбавки на которые устанавливает государство. Так, в Могилеве нашлось растительное масло с надбавкой 40% вместо нужных 20%.

- Минсельхозпроду, концернам «Белгоспищепром» и «Беллегпром», облисполкомам и Минскому горисполкому - незамедлительно принять меры по недопущению роста отпускных цен на производимые подведомственными предприятиями товары повышенного спроса, - говорят в пресс-службе КГК.

Похоже, теперь взвинченные без причины цены магазинам придется снизить.

- В Комитете госконтроля ожидают, что торговые сети в ближайшие дни снизят цены на продовольственные товары, которые сегодня пользуются повышенным спросом и стоимость которых значительно возросла (лимоны, имбирь и др.). В противном случае на эту продукцию будет введено жесткое ценовое регулирование по аналогии с регулированием цен на медицинские маски и дезинфицирующие средства, - пояснили нам в пресс-службе.

КСТАТИ

Пожаловаться в КГК на высокую цену или отсутствие масок и антисептиков можно до 10 апреля с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 327-54-09.

Если вас беспокоит цена на продукты - звоните в МАРТ по будням с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по телефону 8 (017) 327-61-21.