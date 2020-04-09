Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 апреля 2020 года: 1486 зараженных, 16 умерших, штраф за нарушение самоизоляции

По данным на 6 утра 9 апреля, в Беларуси госпитализированы 1331 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Выздоровели 139 пациентов, погибли – 16. Таким образом, число зараженных COVID-2019 составляет 1486. Это на 420 случаев больше, чем сутки назад.

Напомним, 8 апреля Минздрав сообщал о 976 пациентов, находящихся в стационаре, 77 излечившихся и 13 смертельных случаях. В аппарате ИВЛ нуждались 33 человека. Число инфицированных на 8 апреля составило 1066 человек. За все время специалисты провели более 49 тысяч тестов.

Мингорисполком принял меры против коронавируса

В целях недопущения распространения COVID-2019 Мингорисполком принял меры. Родители могут не водить ребенка в детские сады, при этом место за ним сохраниться, а плата за пропущенные дни начисляться не будет. Сотрудники детсада должны находиться в пределах своей группы, а не передвигаться по нему. Также власти рекомендуют «разобщить» детей. Решение насчет школ тоже остается за родителями. Наказывать за пропуски уроков не будут, а те дети, которые находятся в школе, должны заниматься в одном классе.

Вузам и другим образовательным учреждениям рекомендуется перейти на дистанционное обучение или организовать учебный процесс по индивидуальному плану. Вход посторонних людей в общежития запрещается.

В кафе и ресторанах предписывается рассаживать посетителей на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Аналогичное требование и для кинотеатров. Заказные массовые мероприятия (свадьбы, поминки, юбилеи) в кафе запрещаются.

Также в документе говориться о заселении постояльцев в гостиницы, обслуживании и уборке подъездов. Подробнее об этом читайте здесь.

За нарушение самоизоляции будут наказывать вплоть до лишения свободы

Правительство Беларуси определилось, как будут наказывать тех, кто игнорирует самоизоляцию. Документ уже вступил в силу. Итак, соблюдать правило самоизоляции обязаны белорусы и иностранцы с COVID-2019, а также контакты 1-го и 2-го уровней. На это время им будет выдаваться больничный.

Контакты 1-го уровня должны находиться в самоизоляции 14 дней со времени последнего контакта с коронавирусным больным. Им будут выдавать специальное требование, где будут прописаны правила поведения и ответственность за их нарушение. В документе есть пункт: «За неповиновение настоящему требованию, невыполнение иных санитарно-эпидемиологических требований влечет привлечение к административной (штраф до 50 базовых величин или административный арест) либо уголовной (вплоть до лишения свободы) ответственности».

Контакты 2-го уровня (если у них есть симптому болезни) должны находиться на самоизоляции до выздоровления. Граждане должны уведомить своего работодателя, почему они отсутствуют на работе. А в случае ухудшения самочувствия – вызвать скорую и сообщить о причинах самоизоляции.

Минздрав подтвердил, что 15 работников БелАЭС заразились COVID-2019

Коронавирус выявили у 15 россиян, которые работают на АЭС в Островце (Гродненская область). Сейчас все работники госпитализированы и изолированы, клинических проявлений болезни у них нет. Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что российские граждане не участвовали в стройке или пуско-наладке, так как пребывали на карантине. Согласно правилу, все прибывшие на АЭС иностранцы должны 14 дней находиться в изоляции, и лишь по истечении этого срока приступать к работе.

Лукашенко – о карантине и тактике борьбы с коронавирусом в стране

На совещании по поводу коронавируса президент завил, что мы изначально выбрали очаговую тактику борьбы с распространением инфекции, которую одобрил ВОЗ. Также Александр Лукашенко рассказал, что ему каждый день докладывают о ситуации в Беларуси и в мире. И глава государства готов усилить контроль за теми, кого медики призывают к самоизоляции, но вводить карантин в стране по-прежнему считает нецелесообразным.

- Если хотите, давайте ужесточим требования к тем, кого вы отправите на самоизоляцию. Мы проверили однажды: их отправили домой, но жесткого законодательного акта нет, и 400 человек дома не нашли. Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет, - заявил президент. И добавил, что мы ничего не запрещаем людям и человек вправе распоряжаться своей жизнью сам.

- Но мы, как государство, должны помочь ему защититься в этот период, - подытожил Лукашенко.

25 тысяч медиков задействованы в борьбе с коронавирусомФото: Павел МАРТИНЧИК

Медикам, которые заразились коронавирусом от пациентов, выплатят деньги

Докторам, которые заразились коронавирусом от пациентов, будут доплачивать. Материальную помощь начисляет Федерация профсоюзов Беларуси. Деньги обещают начислять без проволочек и задержек: врачу нужно будет заполнить специальную форму от профсоюзной организации по месту работу и приложить больничный. Зависимости от тяжести заболевания выплата будет варьироваться от 600 до 5 000 рублей.

Что будет с теми, кто нарушает режим самоизоляции?

На этот вопрос ответил Министр здравоохранения Владимир Караник во время видеоконференции. Он рассказал, что 600 белорусов, которые должны были самоизолироваться, не сделали этого. Наказать нарушителей материально или каким-то иным способом у нас пока нет. Но вопрос введения административной ответственности за нарушение условий уже прорабатывается. Когда решение примут, людей будут персонально информировать о мерах, которые они должны соблюдать, и об ответственности, которую они несут за нарушение правил.

Как быстро сообщают результаты анализов на коронавирус?

«Комсомолка» уже писала, что в Беларуси в борьбе с COVID-2019 задействованы порядка 25 тысяч медиков и 13 лабораторий. 8 апреля главврач 6-й больницы Минска Игорь Юркевич сообщил, что на сегодня никаких проблем по оперативности тестов нет. Инфекционная больница выдает сведения в онлайн-режиме. А у самого доктора в телефоне установлена специальная программа, которая автоматически в 12 ночи и в 5 утра присылает ответы по исследованиям пациентов. Положительных людей сразу выделяют и принимают меры для дополнительных обследований или для перевода в стационары.

Вырабатывается ли иммунитет у тех, кто переболел COVID-2019?

- То, что иммунитет вырабатывается, - факт уже подтвержденный, - сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. - Сейчас дискуссии идут насчет его стойкости и срока развития. Насколько он защищает организм от повторного заражения. Речь идет о месяцах, годах или пожизненной защите.

Кроме того, медики выясняют, зависит ли стойкость вырабатываемого иммунитета от тяжести заболевания. Врачи предполагают что вместе с коллегами мирового сообщества к концу эпидемиологического сезона появятся точные ответы на все вопросы.

Как отличить коронавирус от гриппа?

И грипп, и коронавирус, передаются контактным и воздушно-бытовым путем. Но сроки инкубации гриппа составляют 2-3 дня, а COVID-2019 – 6-7 дней. Характерные симптомы при гриппе – это резкое повышение температуры, озноб, насморк, жар. При коронавирусе картина развивается более плавно: изменяется обоняние, появляется дискомфорт, кашель. Чуть позже добавляются признаки интоксикации и дыхательной недостаточности. Насморк бывает редко.

Передается ли коронавирус через еду?

На этот вопрос во время видеоконференции ответил Владимир Караник.

- Вирус в агрессивной среде желудочно-кишечного тракта не сильно выживает. Во всяком случае, если он выживает, то он не инфицирует человека.

Что касается передачи COVID-2019 через посуду или приборы, то это уже касается контактного метода. На металле вирус живет до 2 часов, на пластике – до 2 суток.

А как у соседей?

По состоянию на утро 9 апреля во всем мире выявлено 1 420 374 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 300 192 человек, умерли - 81 730. В России зарегистрировано 8 672 заражения, 580 выздоровлений и 63 смерти. В Польше инфицированы 4 848 пациентов. Поправились 191 человек, умерли – 129. В Украине число заболевших выросло до 1 462. Выздоровели 28 пациентов, скончались – 45. В Латвии зарегистрировано 548 случаев коронавируса, 16 выздоровлений и 2 смертельных случая. В Литве COVID-2019 подтвержден у 880 человек. Выздоровели 8 человек, 15 погибли.

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