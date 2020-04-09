Врач-инфекционист: Впереди – тяжелый месяц. Пик заболеваемости коронавирусом в Беларуси еще не наступил

- Катастрофы абсолютно нет. Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, не лавинообразный. И это надо удержать, - сказал президент 7 апреля.

Тут же белорусы разделились на два лагеря. Многие поддерживают бескарантинный курс, выбранный официальными властями Беларуси. Другие уверены: «Если в ближайшие дни страна не примет жестких мер по введению карантина, уже через две недели медики не смогут справиться с наплывом больным.

Многие сейчас очень активно обсуждают исследования директора EAST (Eurasian States in Transition) Андрея Елисеева. Опираясь на исследованиях Имперского колледжа Лондона, под эгидой которого действует Центр сотрудничества ВОЗ по моделированию инфекционных заболеваний, он опубликовал доклад «Коронавирусная эпидемия: сценарий последствий для Беларуси», в котором описал стратегии Беларуси в борьбе с коронавирусом, а также смоделировал математическую и сценарную модель развития эпидемии в нашей стране - оптимистичную и пессимистичную.

Оптимистичный сценарий предполагает, что реальное число инфицированных белорусов совпадает с официальными цифрами, действия госорганов будут активными и слаженными, а рабочая группа будет быстро и грамотно принимать решения. За счет жестких мер социального дистанцирования мы выиграем время и с минимальными потерями дождемся создания вакцины.

Пессимистичный сценарий, по мнению автора исследования, в Беларуси возможен из-за быстрого распространения инфекции и неадекватных действий властей: отказа от карантина, несвоевременного реагирования на нужды больниц, плохого информирования общественности. В больницах при этом сценарии будет нехватка оборудования и лекарств, многие врачи заболеют, не будет хватать коек. Страны Европы и Россия не откроют границы с Беларусью даже после того, как у них закончится карантин.

Главное в наших реалиях - самосознательность и разумные меры предосторожности.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для разных сценариев автор исследования вывел и цифры человеческих потерь. Так вот, в случае пессимистичного сценария, при котором с самого начала не было принято никаких мер про противодействию пандемии, Беларусь может потерять 70 тысячам человек. При серьезном комплексе мер - 1860 человек.

О том, какой путь борьбы с пандемией выбрала наша страна, а также о том, какая сегодня в Беларуси эпидемиологическая ситуация, мы поговорили с заместителем главврача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святославом Вельгиным.

- Каждая страна, в том числе и Беларусь, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции идет по своему пути, - говорит Святослав Олегович.

- По какому пути пошли мы? - поинтересовались мы у специалиста.

- Понимаю, к чему вы ведете. Если вы намекаете на карантин, то, на мой взгляд, это довольно относительное понятие. Судите сами: всем уйти на карантин нереально. Для тех же медиков, водителей, продавцов, аварийных служб и многих других это невозможно. Сейчас важно, чтобы каждый белорус, не дожидаясь указов сверху и каких-то официальных формулировок намеченного пути, очень четко понял следующее: сегодня у многих из нас есть шансы заболеть, притом заболеть тяжело. Даже если не заболеете лично вы, от ваших действий могут пострадать окружающие люди, с которыми вы можете вступить в контакт.

Главное в наших условиях - самосознательность и разумные меры предосторожности. Избегаем массовых скоплений людей, в общественных местах надеваем маску, моем руки. Максимально минимизировать контакты и передвижения.

- Святослав Олегович, число инфицированных коронавирусом растет. Стало известно о первых смертельных случаях. Какие прогнозы медиков на ближайшее время?

- Пика заболеваемости мы еще не достигли. Уже сейчас ситуация довольно сложная. По нашим прогнозам, впереди у нас тяжелый месяц.

КСТАТИ

В среду, 7 апреля, по приглашению Александра Лукашенко в Беларусь приехала миссия ВОЗ. Известно, что в состав делегации вошли три эксперта. На месте они планируют оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых противоэпидемиологических мер, а также проанализируют клинические протоколы и подходы к оказанию медицинской помощи в нашей стране.

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