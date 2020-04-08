Скоро в продаже: ликеро-водочные заводы Беларуси будут выпускать антисептик для рук

После проверки Комитета госконтроля маски и антисептики оперативно внесли в список социально значимых товаров и установили предельные торговые надбавки - 15% с учетом оптовой надбавки. Осталось сделать так, чтобы антисептики и маски были доступны в каждой аптеке. Для этого концернам «Белегпром» и «Белгоспищепром» поручили в кратчайшие сроки обеспечить выпуск медицинских масок и средств защиты (антисептиков) в необходимом населению количестве. «Белгоспищепром» теперь потихоньку переквалифицирует свои алкогольные предприятия на антисептики:

- В сутки предприятия алкогольной отрасли смогут выпускать более 25 тысяч литров спиртосодержащей продукции. При необходимости и востребованности производство может быть существенно увеличено, - сообщили в концерне «Белгоспищепром».

Пока маленькие удобные флакончики у нас не выпускают: потребителям доступны бутылки белорусского антисептика объемом в 500 м, 1, 3, 5, 6 л. Но прогресс идет: один из филиалов «Гродненский ликеро-водочный завод» научился делать флаконы антисептика с распылителем.

Завод «Минск Кристалл» также собирается выпускать дезинфицирующие средства для обработки поверхностей (полы, мебель, окна и т.д.).

- В ближайшее время будет налажен выпуск востребованной продукции, и она появятся в продаже, - обещают в концерне.

Напомним, ситуация с отсутствием и подорожанием антисептика в аптеках начала меняться после высказываний президента и проверки Комитета госконтроля. В КГК рассказали, что цены часто взвинчивали торговые посредники. Так, одна из минских аптек покупала белорусский антисептик через трех посредников, и его итоговая цена составила без малого 25 рублей - это втрое дороже, чем отпускная цена производителя. В аптеке в Бобруйске флакон антисептика объемом 850 граммов стоил 23 рубля - почти в четыре раза дороже, чем его купил минский посредник у местного завода-производителя. Кроме того, из 130 проверенных аптек маски и респираторы были только в 33, антисептики на спиртовой основе - в 35, парацетамол - вообще в 15.