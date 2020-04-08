«Тестируем переболевших пациентов, чтобы выяснить уровень антител»: в Минздраве рассказали актуальные новости о борьбе с коронавирусом

8 апреля министр здравоохранения Владимир Караник и главврачи 1-й и 6-й больниц Минска в прямом эфире отвечали на вопросы, которые интересуют белорусов.

- В Минске 7 апреля не было масок в аптеках. Нашли только в двух: на Козлова, 15 и 31, - пожаловались министру во время прямого эфира. - Антисептики очень дорогие. Когда изменится ситуация?

Владимир Караник ответил на претензию.

- Ситуация изменится в ближайшее время. Такая задача была поставлена главой государства, - сказал Владимир Степанович и объяснил, почему такая проблема возникла. - Во-первых, это ажиотажный спрос. И не только в нашей стране. Такие же проблемы испытывают и наши соседи. В период эпидемии свиного гриппа в 2009 году с ноября по февраль было продано 750 тысяч масок, сейчас такое количество мы продаем за день.

Министр здравоохранения рассказал, что будут делать с этой ситуацией.

- Поставлена задача - расширить выпуск защитных масок. Мы с удовольствием где-то их купили, чтобы сбить ажиотаж на спрос, но сегодня в большинстве стран экспорт масок запрещен. Поэтому мы рассчитываем на себя. До конца этой недели легкая промышленность должна выйти на производство миллиона масок в сутки. Это касается не только марлевых гигиенических масок, но и классических одноразовых. Поэтому, я думаю, проблему решим в течение этой недели.

Вопрос с антисептиками, говорит министр, на совещании тоже обсуждался.

- Наиболее эффективные антисептики - на основе спирта, - констатировал Владимир Караник. - Их ценообразование сейчас пересматривается. Задача поставлена жесткая: сделать антисептики доступными.

В списке дефицитных товаров оказался и парацетамол, потому что появилась информация, что препарат якобы помогает от коронавируса.

- За две недели была реализована 14-месячная потребность препарата, - провел параллели министр здравоохранения. - Трансплантологи мрачно шутят, что следующим этапом работы добавится у них. Потому что парацетамол в больших дозах гепатотоксичен. Бесконтрольный прием парацетамола или противогриппозных препаратов может нанести больший ущерб, чем коронавирусная инфекция. Есть реальный риск, что кто-то отравится. Наверное, мы будем вводить ограничения на отпуск препаратов для безопасности пациентов.

«Если человек хам, заставить его соблюдать меры безопасности сложно»

- Как обязать родителей забирать детей из детского сада в масках и обрабатывать руки антисептиком перед входом? - был и такой вопрос.

- Я сегодня вижу единственную возможность - уповать на сознательность родителей и просить их об этом. Потому что речь идет об их здоровье, здоровье их детей и тех, с кем вместе в садике находится ваш малыш, - сказал Владимир Караник.

В дополнение высказался главврач 1-й больницы Минска Дмитрий Шевцов.

- Каждый год, когда мы разворачиваем активную кампанию по прививкам от гриппа, как бы мы об этом ни говорили, больше 40%, к сожалению, не можем привить, - отметил Дмитрий Евгеньевич. - Сознательность наших людей часто такая: кто-то привьется, а я за компанию не заболею. Может, кто-то и обидится, но я скажу так: если человек хам по натуре, то объяснить ему, что надо соблюдать элементарные меры безопасности, очень сложно.

Интересовал белорусов вопрос и о том, передается ли коронавирус через пищу.

- Желудочный сок разрушает коронавирус, - сказал Владимир Караник. - Вирус в агрессивной среде желудочно-кишечного тракта не сильно выживает. Во всяком случае, если он выживает, то он не инфицирует человек.

- Если брать посуду - пластик или металл, передача идет контактным методом, - добавил главврач 6-й городской клинической больницы Минска Игорь Юркевич. - Имеется в виду, сколько может находиться на пластике или на металлической посуде. По последним данным, вирус на металле выживает до 2 часов, на пластике - до двух суток. Но данные расходятся по разным странам. Вместе с тем рекомендации по обработке, по использованию средств разобщения контактного пути основаны на возможности сохранения вируса на предметах внешней среды.

«В приемном покое не видел много больных с носовыми платками»

У медиков поинтересовались, какие различия между коронавирусом и гриппом.

- Пути заражения гриппом и коронавирусом близки. Это контактный и воздушно-капельный пути передачи, - сказал главврач 6-й больницы Игорь Юркевич. - А вот сроки инкубации отличаются. Для гриппа это около 2 - 3 дней. Человек после контакта с вирусом заболевает быстрее. И картина манифестирует ярче. Все болели гриппом и знаете - резко поднимается температура, начинается озноб, жар и все признаки острого заболевания.

Коронавирус имеет свои особенности.

- Инкубационный период длиннее - 6 - 7 дней, картина развивается более постепенно. Сначала появляются признаки респираторной инфекции: изменение обоняния, дискомфорт, кашель. А несколько позже присоединяются признаки интоксикации и дыхательной недостаточности.

Разнятся пациенты и по возрасту.

- Если гриппу подвержены и дети, то коронавирус среди детей менее распространен. Есть молодые и в нашем стационаре, но пациентов 50 - 60 лет среди зараженных коронавирусом больше, - продолжает Юркевич. - Но и у коронавирусной инфекции, и у гриппа близки группы риска. У пациентов с сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями и грипп, и коронавирус протекают тяжелее.

Ответ дополнил министр здравоохранения:

- Еще одно из отличий - для коронавируса менее характерен насморк.

- Ринореи нет, - подтвердил Игорь Викторович. - Характерного симптома носового платка нет. Не видел я в приемном покое большого количества больных с носовыми платками.

Еще у медиков поинтересовались, вырабатывается ли иммунитет у пациентов, которые перенесли коронавирус.

- В научной сфере ведутся дискуссии по этой теме, - ответил на вопрос главврач 6-й больницы Минска Игорь Юркевич. - Сегодня мы тестируем пациентов, которые переболели, и пытаемся выяснить уровень защитных антител: насколько он стойкий у пациентов, которые перенесли заболевание.

Министр также рассказал, что в ближайшее время планируют внедрить изготовление плазмы, обогащенной антителами против коронавируса, чтобы использовать ее в терапии наиболее тяжелых форм.

Кроме того, медики сейчас анализируют, зависит ли стойкость иммунитета от тяжести заболевания.

- Сейчас анализируем, вырабатывается ли иммунитет слабее, если пациенты перенесли заболевание в легкой форме, - продолжил главврач. - Думаю, что к концу эпидсезона вместе с коллегами мирового сообщества мы сможем сообщить точные ответы на все вопросы.

- То, что иммунитет вырабатывается, - факт уже подтвержденный, - дополнил министр здравоохранения Владимир Караник. - Сейчас дискуссии идут насчет его стойкости и срока развития. Насколько он защищает организм от повторного заражения. Речь идет о месяцах, годах или пожизненной защите.