Министр здравоохранения: Вероятность заразиться коронавирусом через вентиляцию – минимальная. Он не очень летуч

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Может ли коронавирус распространяться по вентиляции?

Этим вопросом многие белорусы начали задаваться, как только стали больше времени проводить дома. На днях эту тему затронул и президент.

- Недавно в узком кругу меня поразила одна из женщин, врач. Она говорит, как же это в Москве закрыли людей, а там же стояки эти, шахты. Я у министра вчера спрашиваю - ты гарантируешь, что по этому стояку не начнут бродить вирусы и с нижней квартиры не начнут распространяться в разные места. Он говорит: «Нет», - сказал Александр Лукашенко на совещании в Минске.

Многих эта тему напугала. Чаще всего в связи с возможным распространением вируса через вентиляцию приводят пример круизного лайнера Diamond Princess. Напомним, из-за вспышки коронавируса на борту корабля власти Японии не разрешила его пассажирам - а их было порядка 3 700 человек - сойти на берег, пока все не пройдут карантин. В результате пассажиры на несколько недель оказались запертыми в каютах. 712 человек заразились, 11 умерли.

Одни до сих пор утверждают, что люди там заразились из-за общей вентиляции, хоть и были изолированы в разных каютах. Другие эту версию отрицают, мол, люди заразились еще до изоляции, и общая вентиляция здесь ни при чем. В противном случае заразились бы все.

На днях на вопрос о вентиляции ответил министр здравоохранения Владимир Караник.

- Дискуссия по этому вопросу до сих пор идет, - пояснил глава ведомства. – Вверх по воздуховодам он (коронавирус – ред.) не может распространяться, а вниз может. На сегодняшний момент, учитывая этот корабль, где не совсем понятен был механизм заражения, может быть, это и произошло через систему вентиляции. Но вирус не очень летуч.

- С учетом того, что у нас отточные системы вентиляции, то есть воздух из квартиры идет по воздуховодам вверх, то риск заражения коронавирусом через вентиляционные шахты минимальный, - дополнил главврач первой городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов.

Эпидемиологи подтверждают: заражение коронавирусом через вентиляцию маловероятно. На большие расстояние аэрозоль с вирусом разлетается, когда зараженный кашляет или чихает. Но эти вирусные капельки довольно тяжелые, поэтому после они не разлетаются дальше, а оседают на поверхностях. Вероятность, что из-за воздушного потока они смогут перемещаться на большие расстояния, совсем небольшая.

Такого же мнения придерживаются и ученые Калифорнийского университета в Дейвисе (США). Они, кстати, пришли к выводу, что образование достаточного количества аэрозольных частиц для передачи инфекции возможно даже при обычной речи человека с бессимптомным течением COVID-19. А из этого следует следующее: чтобы не заразиться, соблюдайте дистанцию в общественных местах даже при разговоре. Не пытайтесь определить на глаз, здоровый перед вами человек или нет. В большинстве случаев без специального теста это не могут сделать даже врачи.

Владимир Караник дал белорусам совет: если находитесь дома, чаще проветривайте квартиру. Сквозняк удалит из помещения застоявшийся воздух и инфекционные агенты. Также медики рекомендуют почаще делать дома влажную уборку.

Чем меньше людей в транспорте, тем безопаснее для вашего здоровья. Самое время открыть велосезон!Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Какой транспорт сегодня самый безопасный?

Официально карантин в стране не введен, и многие продолжают добираться до рабочих мест на общественном транспорте. Быть может, нужно учесть какие-то нюансы и пользоваться наиболее безопасным из них? Этот вопрос мы задали заместителю главврача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святославу Вельгину.

- При выборе транспорта логика должна быть такая: самый безопасный транспорт сейчас тот, в котором меньше людей. Чем меньше вы будете контактировать с другими, тем меньше шансов подцепить вирус,- пояснил специалист.

- Получается, самый безопасный транспорт сейчас велосипеды и самокаты?

- В том числе.

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