«Парацетамол завезли, надо брать!» Как минчане разыскивают в аптеках маски, санитайзеры и лекарства

В небольшой государственной аптеке возле станции метро «Пушкинская» в Минске с утра немноголюдно. Пара человек покупает разные наборы лекарств, не интересуясь пандемийным набором.

- Пока масок нет. Сегодня товар еще не привозили. Его везут с 9 утра и до самого вечера. Когда точно товар привезут - не знаю. Парацетамола тоже нет, вчера все было, - рассказывает аптекарь. - Людей сейчас много идет, вот и разбирают.

Санитайзер в продаже есть только одного вида - антисептический лосьон с распылителем. Стоит 6 рублей 25 копеек за 30 мл. В составе на первом месте - изопропиловый спирт.

- Он спиртовой, нам говорили, что в нем больше 60%. Смотрите, написано, что 99,9% бактерий и вирусов убивает, - заверяет аптекарь.

А вот чистый спирт купить в аптеке нельзя - его отпускают только по рецепту.

- Из спиртовых растворов есть салициловый спирт, календула, борный спирт. Но оно же все очень руки будет сушить, - говорит аптекарь о народных способах изготовления антисептика.

«Масок нет и не будет!»

В частной аптеке неподалеку есть только маски из хлопка по 2 рубля 40 копеек. Они четырех цветов: черного, бежевого, хаки и серого.

- Они как марлевые, только плотнее. Их можно постирать и носить как многоразовую, - поясняет аптекарь.

Она говорит что марлевых и одноразовых масок, а также респираторов в продаже сейчас нет и в ближайшее время не будет.

- Пришел приказ, что со складов их отгружают сразу на больницы. Возможно, если что-то останется, дадут в продажу, - объясняет собеседница. - Если у кого-то что-то осталось, будут продавать.

Санитайзеры в этой аптеке есть, только не на спирту.

- И не будет спиртовых по тем же причинам, - поясняет аптекарь.

Для обработки поверхностей здесь есть 60%-ный раствор салициловой кислоты. Он, по словам собеседницы, подойдет для обработки дверных ручек, рабочего места и прочего. А вот руки им протирать не стоит, потому что в нем нет глицирина, а значит, кожа такую обработку перенесет с трудом.

- Парацетамола тоже нет. Его завод не производит, нет субстанции для его производства. И привезти сейчас нельзя, поэтому в ближайшее время тоже может не появиться, - делится печальными прогнозами девушка.

«Показывают по телевизору, что масок навалом, а их нет!»

В еще одной государственной аптеке побольше людей много, электронная очередь собрала больше десяти человек, маски спрашивает каждый посетитель.

- Показывают по телевизору, что масок навалом, а их нет! Как это так, чтобы масок не было? - возмущается пенсионерка.

Ее пытаются успокоить тем, что вот-вот маски должны появиться.

- Президент сказал, что везде маски будут! - сверкает глазами, полными страха и возмущения пожилой мужчина. - Где у вас заведующая, я пойду разбираться.

- Машина с товаром уже пришла, разгружаем. Может, через полчаса-час будут маски в продаже, - слышится из окошка.

Люди остаются в фойе ждать разгрузки. Воздух напитан нервозностью ажиотажа. Сотрудница аптеки параллельно принимает звонки, снова и снова рассказывая про то, что маски привезли и сейчас они должны появиться.

«Тут маски привезли, тебе брать?»

- Принесли! Марлевые! - слышится голос одной из сотрудниц аптек.

Люди мгновенно оживляются и плотно набиваются в очередь по два-три человека в каждое окно, забыв и про дистанцию, и про принцип работы электронной очереди.

- Рубль тридцать, надо брать, хорошая цена! - радостно говорит одна дама возле окошка своей подруге, которая стоит в другой очереди. - И парацетамол завезли, надо брать пачку, чтобы хоть дома была!

Та соглашается, берет сразу двадцать масок и пять пачек парацетамола. Мужчина, который требовал заведующую, дождался, наконец, своей очереди и взял масок на 13 рублей. Кажется, маски покупает каждый, кто заходит в аптеку.

- Тут маски привезли. Брать? - спрашивает по мобильному девушка и мигом занимает очередь.

- А что-то вы без перчаток работаете? - задается вопросом одна из дам, уже сделавшая покупку. - Нету, да? Даже на вас нету?

Из другой очереди, услышав про перчатки, кто-то решает купить и их, но в продаже перчаток нет. Зато санитайзеры привезли - на спиртовой основе, в банках по 850 мл, цена - 9 рублей. Покупатели изучают товар, но брать особо не решаются.

- Света, вспомнили советские времена, да? - с грустной улыбкой говорит аптекарь в возрасте своей коллеге.

«Президент взял на контроль, значит, все появится»

В аптеке, расположенной в торговом центре, люди выстроились в очередь с дистанцией в метра два и пристально следят за ее соблюдением. На вопрос про маски работница аптеки, как по заученному тексту, отвечает.

- Масок нет никаких, и парацетамола, и санитайзеров, и перчаток никаких.

По усталости, с которой она произносит эту фразу, становится ясно, что такой ответ она дает далеко не первый раз.

По дороге в другую аптеку вижу небольшой магазин белорусской косметики, на дверях которого висит нарисованное ручкой объявление: «74% спирта, антисептики для рук».

- Сколько вам? - спрашивает продавец с порога и тянется к разложенным рядом с кассой тюбикам, похожим на обычный крем для рук. - Всего 2,50, цена копеечная!

Действительно, содержание спирта 74%. Объем банки - 50 мл. Пока покупаю тюбик, сразу за мной заходят другие привлеченные объявлением покупатели и готовят деньги на ходовой товар. В аптеке рядом говорят, что ничего из пандемийного списка нет, заверяют, что новый привоз будет в пятницу.

- Президент взял на контроль, значит, все появится, - уверяет сотрудница аптеки.

А в аптеке по соседству тем временем на кассе вывесили объявление о том, что в продаже временно отсутствуют медицинские маски, перчатки, термометры, парацетамол в таблетках и флустоп в капсулах.

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