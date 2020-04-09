2020-04-09T14:51:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Перенос вступительной кампании-2020 в Беларуси во время коронавируса: когда будет прием документов и зачисление

Принимать документы одновременно на бюджетное и платное обучение будут 6 дней, но позже, чем в прошлые 6 лет - с 16 июля
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Вступительная кампания-2020 в Беларуси начнется 16 июляВступительная кампания-2020 в Беларуси начнется 16 июляФото: Павел МАРТИНЧИК
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На Национально-правовом портале опубликовано постановление Минобразования, в котором определено, когда пройдет вступительная кампания в 2020 году.

Большинство вузов будут принимать документы на бюджет и платное с 16 по 21 июля.

Только на платное - с 16 июля по 8 августа.

Некоторые вузы принимают документы по своему графику.

В Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС принимают документы с 16 июля по 3 августа.

В Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств - с 16 июля по 6 августа.

На заочную форму получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе - с 15 ноября по 5 декабря

Выпускники профильных классов педагогической направленности, которые не сдают ЦТ, понесут документы с 16 по 18 июля.

Когда пройдут вступительные экзамены в вузах, где абитуриенты сдают не только ЦТ?

В Университете гражданской защиты МЧС - с 22 по 25 июля.

В Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств - с 22 по 30 июля.

В остальных вузах - с 22 по 28 июля.

В вузах сельскохозяйственного профиля - с 22 по 29 июля для поступающих на очное и с 6 по 15 декабря - на заочное.

Когда абитуриенты будут знать, что стали студентами?

Списки зачисленных на бюджетные места в Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС появятся максимум 28 июля.

В вузах сельхозпрофиля в заочной форме получения образования - 20 декабря.

В других вузах - 1 августа.

О том, том, что стали студентами-платниками, большинство узнает до 10 августа.

6 августа - Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС.

8 августа - Белорусская государственная академия искусств, Белорусская государственная академию музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств.

10 августа - остальные вузы.

В этом учебном году вступительная кампания начнется позже обычного - 16 июля. В 2019 году первый день приема документов был 12 июля, в 2018 и 2017 - 12-го, в 2016 - 8-го, в 2015 - 9-го, в 2014 - 8-го.

Некоторые предполагают, что такое смещение сроков вступительной кампании связано с дополнительной неделей весенних каникул.

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