Приорбанк поднял ставки по депозитам, чтобы поднять вам настроение

Вы уже придумали, что будете делать, когда мир вернется в прежнее равновесие? Может, отправитесь в путешествие или приобретете автомобиль, купите дачный домик или сделаете ремонт в квартире? Не ограничивайте свои мечты и продолжайте ставить перед собой амбициозные цели. Для того, чтобы будущее имело под собой надежный фундамент, Приорбанк предлагает вам уже сегодня совершить первый шаг к их реализации — просто откройте депозит в белорусских рублях до 13% годовых.

В зависимости от ваших потребностей и планов можно выбрать любой удобный срок от 2 до 24 месяцев. К нужному времени вы получите не только сохраненную сумму, а еще и приумноженный доход, потому что проценты по вкладу начисляются и капитализируются каждый месяц.

Депозит в Приорбанке — это надежное хранение ваших долгосрочных накоплений. Приятным дополнением к высокой ставке является то, что она фиксированная на весь период размещения и не может быть уменьшена банком в одностороннем порядке. При этом, не стоит беспокоиться о сохранности сбережений — все вклады защищены гарантией государства.

Банк позаботился о своих клиентах и предоставил возможность открыть депозиты по максимальным ставкам в интернет-банке Prior Online, оставаясь дома, или забронировать время посещения ближайшего отделения через контакт-центр банка для оформления всех документов. В дальнейшем, вы сможете без посещения отделений удобно управлять своими финансами в интернет-банке.

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