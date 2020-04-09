2020-04-09T14:56:03+03:00
Общество
КП Беларусь

«Чтоб их так брали, как вы волнуетесь!»: в Минске пошли слухи о дефиците презервативов

В аптечных учреждениях резиновое изделие №2 сейчас не самый ходовой товар
Раиса ЮДИНА
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Этот товар пользуется повышенным спросом в последнее время, Фото: pixabay.comЭтот товар пользуется повышенным спросом в последнее время, Фото: pixabay.com
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«Будет дефицит презервативов - закрылось на карантин производство», - разносятся тревожные новости со ссылкой на американские СМИ. Узнав, что в секс-шопах этот товар пользуется повышенным спросом в последнее время, мы посмотрели, как его раскупают в аптеках.

- Да не бойтесь вы - хватит у нас презервативов. Чтоб их так брали, как вы волнуетесь, - заверили меня в государственной аптеке. Хотя проигнорировали мой комментарий насчет того, что упаковка презервативов самого большого размера (ткнула пальцем наугад) осталась в единичном экземпляре.

- Это не тот товар, который сейчас разбирают! - посмеялась провизор в другой аптеке.

Примерно такие же ответы я услышала еще в трех аптеках. Похоже, в этих учреждениях действительно другой ходовой товар. Маски, например, которых не было. Или дешевый антисептик. Но это уже совсем другая тема.

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