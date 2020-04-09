2020-04-09T14:56:03+03:00
Минск
КП Беларусь

Покупка онлайн – это выгодно! Квартира в Минске по интернету – с экономией от 4 до 10 тысяч рублей!

Теперь забронировать и приобрести свое жилье можно дистанционно, без посещения офиса продаж, и с хорошей выгодой
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Современные технологии – это не только удобно, но и выгодно! Крупнейший застройщик, который возводит в Минске известные комплексы, на своем сайте открыл удобный онлайн-сервис бронирования и покупки квартир. Теперь приобрести свое жилье можно дистанционно, без посещения офиса продаж! Но самое приятное – с хорошей выгодой!

При бронировании и покупке онлайн вы сможете хорошо сэкономить:

- квартира до 40 м2 – 4 000 рублей;

- от 40 м2 до 55 м2 – 7 000 рублей;

- более 55 м2 – 10 000 рублей.

Это весомый аргумент, чтобы прямо сейчас открыть сайт застройщика bir.by тем, кто мечтает о собственной квартире в современных комплексах Минска!

На сайте застройщика есть пошаговая инструкция, которая делает процесс покупки абсолютно простым, прозрачным и понятным.

Шаг первый – выбор квартиры.

На сайте представлены все комплексы и все имеющиеся в свободной продаже квартиры. Указаны их характеристики, размеры, приведены планировки. Можно выбрать этаж или на какую сторону будут выходить окна. В общем, все то, что определяет решение покупателя. И когда выбор сделан – остается нажать на кнопку «Забронировать»!

Шаг второй – разговор с менеджером.

Менеджер связывается с покупателем оперативно в течение часа с момента бронирования. Отныне он становится вашим персональным помощником – именно с ним вы будете решать все возникающие вопросы.

Шаг третий – подробная консультация.

С менеджером по телефону вы обсуждаете ваш выбор, цену, условия и способы оплаты квартиры, в том числе предоставление специальных финансовых инструментов, и возможность использования акционных предложений. Выбранная квартира бронируется за покупателем на три дня!

Шаг четвертый – встреча с курьером.

Вы предварительно получите документы по покупке квартиры на свой электронный адрес для ознакомления. Менеджер ответит на все ваши вопросы по документам.

Вам не нужно посещать офис продаж – курьер доставит документы на подпись по указанному вами адресу.

Сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца. А счастливый покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, получит в зависимости от выбранного метража квартиры бонус от застройщика – снижение цены на квартиру от 4 до 10 тысяч рублей!

Нет времени на визит в офис продаж? Живете в другом городе? Не хотите лишний раз появляться в общественном месте? Нет проблем! Всего четыре шага отделяют вас от покупки своей квартиры онлайн!

К слову, проследить, как продвигается строительство выбранного вами дома в любом из комплексов можно благодаря видеотурам на сайте застройщика.

И очень важно, что долго ждать счастливого момента новоселья не придется, даже если выбранный вами дом пока на стадии котлована. Застройщик ускоряет строительство, увеличивает объемы и привлекает к работам новые подрядные организации! Буквально в последние дни новоселы еще двух домов в комплексах «Минск Мир» – это 322 семьи – и «Маяк Минска» – еще 157 семей! – получили ключи от своих новых квартир. А на этой неделе запланирована приемка покупателями своих квартир в доме «Гоген» на «Маяке Минска» – это еще 110 семей!

Комплекс домов «Рафаэль» (слева) и «Гоген» (справа).

Комплекс домов «Рафаэль» (слева) и «Гоген» (справа).

Застройщик прекрасно понимает, что люди, купившие квартиры, с нетерпением ждут счастливой возможности перетупить порог собственного жилья, и наращивает темпы возведения комплексов.

«МАЯК МИНСКА», который за несколько лет полностью изменил район возле Национальной библиотеки, уже практически завершен.

Комплекс «Маяк Минска».

Комплекс «Маяк Минска».

Квартиры здесь остались лишь в трех домах – «Микеланджело», «Рафаэль» и «Гоген». Причем на прошлой неделе ключи от квартир получали счастливые владельцы своих апартаментов в доме «Рафаэль», а на этой покупатели приглашены осмотреть свое жилье в доме «Гоген». Во дворе этих домов достраивается детский сад – второй в комплексе.

Дом «Микеланджело».

Дом «Микеланджело».

Лобби дома «Микеланджело».

Лобби дома «Микеланджело».

Дома «Рафаэль» и «Гоген».

Дома «Рафаэль» и «Гоген».

Лобби домов «Рафаэль» и «Гоген».

Лобби домов «Рафаэль» и «Гоген».

Детский сад будет практически во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль».

Детский сад будет практически во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль».

Этот комплекс стал первым в столице, который строился по принципу «город в городе». Здесь множество коммерческих помещений, стоимость которых выросла с начала строительства в два раза, и сотни магазинов, кафе, пунктов сферы услуг.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

Конечно же, важный пункт притяжения – ТРЦ «Дана Молл», который посещают более 2 млн человек ежемесячно, и бизнес-центр «Дана Центр».

Торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Бизнес-центр Dana Center.

Бизнес-центр Dana Center.

Украшение комплекса – пешеходный бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан «Дана Танец». Молодожены здесь проводят шикарные сессии, а для минчан и гостей столицы устраиваются городские и районные праздники, фестивали, концерты.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска.

«ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ» – комплекс, который активно возводится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ одноименного парка.

Комплекс «Парк Челюскинцев».

Комплекс «Парк Челюскинцев».

Буквально под окнами – 170 гектаров лесного массива, сразу две станции метро и вся инфраструктура центра города!

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города.

Здесь на данный момент квартиры доступны в домах №1 и №2.

Дом №1 фасадом обращен к проспекту Независимости. Первых два этажа занимают коммерческие помещения. В одной из секций – встроенный двухэтажный детский сад.

Дом №1.

Дом №1.

Лобби дома №1.

Лобби дома №1.

Двухэтажный встроенный детский сад с собственной территорией.

Двухэтажный встроенный детский сад с собственной территорией.

Дом №2 – на первой линии от границ парка. Первый этаж – открытый паркинг на 82 автомобиля, квартиры на втором этаже имеют собственные террасы. На крыше паркинга на уровне второго этажа будут оборудованы закрытые детские игровые площадки и зоны отдыха для жильцов. Именно сейчас покупка квартиры здесь наиболее выгодна – весенняя акция «Минус 10%» позволяет приобрести квартиру с существенной экономией!

Дом №2.

Дом №2.

Просторное и светлое лобби дома №2 выполнено в эко-стиле.

Просторное и светлое лобби дома №2 выполнено в эко-стиле.

«МИНСК МИР»самый масштабный комплекс Европы площадью более 340 гектаров!

Здесь до 2027 года будет возведено 3 млн кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. Комплекс получит самую современную инфраструктуру, которая будет включать поликлиники и медицинские центры, спортивные и торговые сооружения, офисные площади и объекты общественного питания.

Комплекс «Минск Мир».

Комплекс «Минск Мир».

В центре комплекса началось строительство Международного финансового центра Minsk World. Его возведение ведется в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая. Партнерские соглашения с ОАЭ были подписаны на правительственном уровне, а еще ранее аналогичные соглашения с Дубайским МФЦ подписал застройщик. Концепция его создания предполагает привлечение крупных мировых инвесторов, что позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем и стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций. Кроме того, МФЦ Minsk World – это тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест для граждан Беларуси.

Международный финансовый центр Minsk World.

Международный финансовый центр Minsk World.

Рядом ведется строительство крупного торгово-развлекательного центра. Его имя уже выбрано – «Мара Молл», и белорусское название отлично отражает концепцию его создания.

Третий важнейший объект комплекса – новый большой городской парк. Он будет разбит по центральной оси застройки.

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха.

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха.

И еще одна важнейшая строительная площадка – станция метро «Аэродромная». Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города.

Продажи квартир сегодня ведутся в домах в девяти кварталах. На выбор – огромное количество разных по площади жилых пространств. При этом строительство первого полноценного квартала «Эмиратс Люкс» уже почти завершено – в продаже остались квартиры лишь в двух последних секциях дома «Эмиратс Волна».

Дом «Эмиратс Волна».

Дом «Эмиратс Волна».

Лобби дома «Волна».

Лобби дома «Волна».

Лифты производства компании OTIS.

Лифты производства компании OTIS.

Застройщик предоставляет покупателям ряд интересных финансовых инструментов для покупки квартир. Длительная рассрочка – один из самых популярных вариантов финансирования. В комплексе «Парк Челюскинцев» рассрочка предоставляется на 4 года, в «Маяке Минска» – на 5, а в многофункциональном комплексе «Минск Мир» – на 10 лет.

В апреле этот финансовый инструмент становится еще более выгодным – застройщик объявил акцию «Платежные каникулы»! Суть ее в том, что при оформлении квартиры в рассрочку застройщик предоставляет покупателю каникулы на 6 месяцев по ежемесячным платежам после оплаты первого взноса. «Платежные каникулы» – это время для каждого покупателя уточнить свои ближайшие планы и собраться с силами для реализации своих устремлений!

Напомним, что длительная рассрочка крупнейшим в стране застройщикам была введена ровно год назад и стала невероятной сенсацией на рынке новостроек. Тысячи покупателей воспользовались возможностью распределить платежи за квартиру на длительный, до 10 лет срок – без процентов и скрытых платежей. Сумма ежемесячных выплат рассчитывается в момент оформления рассрочки и не изменяется на протяжении всего срока. Все прозрачно, удобно и очень выгодно!

От покупателя не нужны справки о доходах. Ему не надо искать поручителей. Условия первоначального взноса – от 30% стоимости квартиры. Если покупатель первым взносом оплачивает более 50% стоимости квартиры, он получает дополнительное снижение цены каждого квадратного метра!

Если покупателю не хватает собственных средств на взнос в размере от 30% собственности – выход все равно найдется! К каждому клиенту у застройщика – индивидуальный подход.

Акция «Платежные каникулы» действует во всех комплексах столицы – «Минск Мир», «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»!

Действует также весенняя акция «Минус 10%», которая распространяется на квартиры в квартале «Северная Америка» комплекса «Минск Мир» и дом №2 в комплексе «Парк Челюскинцев». Здесь цена квадратного метра уменьшена на 10%, при этом при покупке в рассрочку действуют и платежные каникулы на 6 месяцев, и дополнительное снижение цены при первоначальном взносе свыше 50%, и экономия при онлайн бронировании! Но только до 15 апреля!

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by. Воспользуйтесь удобным сервисом онлайн-бронирования и сэкономьте от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади квартиры!

Можно встретиться и с менеджерами лично. Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Квартира в режиме онлайн – ваша прямая выгода!

ИООО «Дана Астра», УНП 191295361.

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