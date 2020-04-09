«Деньги на еду заканчиваются, на обратный билет их просто нет»: туристы просят президента Беларуси вернуть их на родину из Гоа

Туристы, застрявшие в Индии, написали открытое письмо, в котором говорится, что в Гоа и соседних штатах все еще находятся более 220 белорусов, нуждающихся в срочной эвакуации.

Поддерживать карантин полиции помогает немало добровольцев из местных жителей. Фото: REUTERS

«В условиях безусловной изоляции, под страхом быть избитыми полицейскими за нарушение карантина многие уже голодают или находятся на грани голодания. Некоторые испытали на себе прочность дубинок полиции… У многих закончились медицинские страховки. Многие из нас лишились возможности дистанционной работы и подработки и уже все это время живут в долг. Некоторые из нас уже давно должны были вернуться на свои рабочие места на предприятия и в организации в Беларусь. Со многими из нас в настоящий момент находятся маленькие дети. У некоторых по объективным, связанным с данной кризисной ситуацией, причинам просрочены визы, и при выезде из Индии придется оплатить немалые штрафы. К сожалению, у многих нет возможности обратиться за финансовой помощью к своим родным и близким в Беларуси».

- У меня было в планах улететь в начале апреля. Но улететь не могу, потому что уже с середины марта здесь начали отменять рейсы. Я не покупала обратный билет - боялась, что не вернут деньги в случае отмены рейса, да и не были понятны даты вылета, - рассказала одна из подписавших письмо туристок Александра Соколовская. - Живем мы в доме сейчас всемером, все русскоязычные, но из разных стран. Фрукты и овощи подорожали настолько, что каждый поход в магазин бьет по карману. Помочь родные мне ничем не могут. Работать не могу - здесь все закрыто, деньги заканчиваются. Мама не так много зарабатывает, а с отцом не общаюсь, он мне давно не помогает. Бабушка в Украине, ждет операцию на сердце, ей самой нужны на это деньги. Одна надежда на то, что нас услышат и эвакуируют.

Ольга Рудкевич говорит, что у нее были куплены билеты на 24 марта, но рейс был аннулирован, а авиакомпания не вернула деньги за билеты. Она рассчитывала на бюджетный отдых, так что деньги были собраны ровно на срок пребывания в Индии.

- Не по нашему желанию срок увеличился, - говорит Ольга. - Нам пришлось дополнительно платить за аренду жилья и подорожавшие продукты. Возможности купить обратный билет нет, а 14 апреля заканчивается срок аренды жилья. Надежда только на добрый жест со стороны белорусских властей.

Полиции совершенно легально разрешено использовать бамбуковые дубинки для "воспитания" нарушителей карантина. Фото: REUTERS

Напомним, 5 апреля был организован рейс «Белавиа» по маршруту Минск - Дели - Минск, но улететь на нем смогли далеко не все.

«Многие из нас были готовы ехать из Гоа до Дели на автобусах без кондиционера и преодолеть 2000 км в условиях почти военного положения, с массой разрешительных документов, через блок-посты полицейских и дружинников и границы (пяти!) штатов. Но и этой возможности нас, ожидавших выезда автобусов с уже собранными чемоданами, лишили с формулировкой: «Мы вам не утвердим разрешительные документы, так как есть риск, что вы не успеете».

Туристы просят организовать еще один эвакуационный авиарейс с нулевой стоимостью, так как у многих уже просто нет денег, чтобы его оплатить.

«Просим вас войти в наше непростое положение, проявить милосердие и помочь нам вернуться на Родину!» - пишут туристы. Под письмом поставили 68 подписей белорусов, а также 25 россиян и 9 украинцев, которые тоже хотят улететь из Индии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В посольстве Беларуси в Индии сообщили, что делают сейчас все возможное, чтобы организовать еще один рейс - на этот раз из Гоа, и эвакуировать оставшихся туристов, как белорусов, так и граждан соседних стран России и Украины. Кроме того, посольство продолжает оказывать содействие белорусским гражданам по выезду из других стран региона - Шри-Ланки, Непала и Бангладеш.

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