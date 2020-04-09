Почему в Беларуси не ввели карантин и когда он будет? Объясняет министр здравоохранения Владимир Караник

В мире пока нет единого мнения об эффективности введения карантина. Многие уверены, что против пандемии он не спасет, но экономику наверняка убьет. По словам министра здравоохранения Владимира Караника, наиболее эффективными в мире признали такие меры: выявление и социальная изоляция заболевших и их контактов, а также самоизоляция лиц старше 70 лет. Карантин (как в случае со студентами) совсем не обязательно снизит распространение вируса, а часто - совсем наоборот. Главное сейчас - просто переждать эпидемию и не допустить лавинообразного роста.

- Карантин вводится для того, чтобы разгрузить систему здравоохранения, когда она перегружена, либо мы изолируем людей для того, чтобы провести вакцинацию населения и убрать распространение инфекции. Раньше чем через год вакцины не появится. Наша задача - пройти этот период, ведь с течением времени опасность вируса теряется, распространяются именно те штаммы, которые не вызывают большие проблемы со здоровьем, и формируется иммунная прослойка населения. Сейчас заболевание распространяется и наша задача сделать так, чтобы мы более плавно выходили на пик. Цифры будут увеличиваться, эпидемии не останавливаются по щелчку.

Минздрав говорит, что сейчас главная задача - сделать все, чтобы не допустить лавинообразного роста заболеваемости и перегрузки системы здравоохранения, а именно: изолировать пациентов и их контакты и делать много тестов.

- Любые наши меры воспринимаются как слишком жесткие или слишком мягкие. Мы готовы к любым конструктивным, научно обоснованным мероприятиям и будем вводить их по мере необходимости. Если будет видна перегрузка система здравоохранения, мы будет рассматривать вопрос о более жестких мероприятиях по разобщению людей, - отметил Владимир Караник.

Министр напомнил, что важно заботиться о себе и других и меньше контактировать с другими людьми, чего власти пока не наблюдают.

- Ну неужели пожилым людям сложно не ходить по центру и не искать, где крупа дешевле? Посидите дома. Людям нужно вспомнить о своих пожилых родственниках, которым нужно завезти продукты и оставить их у двери, чтобы не контактировать, - говорит министр.

Введут ли карантин в университетах?

Насчет студентов еще сложнее: их передвижение невозможно контролировать, а дисциплинированностью они не отличаются. В Минздраве отметили, что на практике закрытие вузов на карантин не уменьшило, а только увеличило распространение вируса.

- По некоторым данным, закрытие университетов увеличивает количество контактов в этой группе на 25%. В БНТУ кроме иранца случаев заражения не было, а в БГУ было распространение не потому, что они вместе на лекции ходили, а то, что они собрались вместе и устроили в общежитии вечеринку. Все участники вечеринки потом оказались у нас под наблюдением. Мы можем гарантировать, что если мы закроем наши университеты, то студенты не разъедутся по всей стране и не станут обмениваться не только коронавирусом? Вы сходите вечером на Зыбицкую, там что, тихо и спокойно? Но если мы закроем Зыбицкую, люди все равно не перестанут тусоваться, они просто поменяют место. Если мы будем видеть прирост, если нам придется вводить (карантин. - Ред.), мы будем это делать.

Депутаты задали встречный вопрос: не ставят ли открытые университеты под угрозу жизнь и здоровье пожилых преподавателей?

- Если Минобр может гарантировать, что студенты не разъедутся, а мы не будет бегать по всей стране и их отлавливать, то мы не против (карантина. - Ред.). Когда все началось, мы перевели БНТУ на дистанционное обучение, и что получили в итоге?

А как начет карантина в школах? Единого мнения пока нет. С одной стороны, дети не входят в группу риска, с другой - они могут быть переносчиками COVID-19 и заразить бабушек-дедушек, родителей и воспитателей. Но есть и другой важный вопрос: родителям часто просто некуда девать детей.

- По регионам народу сейчас просто некуда девать детей. Многие отвезли их бабушкам, чего мы не рекомендуем. Многие боятся им вести и берут отпуск за свой счет или оформляют больничные листы. По опросу, 40% родителей просят не продлевать каникулы, потому что детей куда пристроить надо, - говорит Владимир Караник.

С учетом настроения в обществе Минздрав сейчас пытается выработать план действий.