Торговые сети объяснили, почему так резко подорожал чеснок, имбирь и лимоны

В последние дни многие покупатели заметили, что цены на лимон, имбирь и чеснок стали значительно выше. Так, на сегодня, согласно популярному сервису по сравнению цен infoprice.by, цена на лимоны начинается от 6,89 рубля, по такой стоимости их можно найти в сети магазинов «Корона», имбирь дешевле всего можно приобрести за 19,99 рубля - в магазинах «ГИППО», а чеснок - за 12,99 рублей в сети «Евроопт» (данные на 9 апреля, 15.00). На рынке и в маленьких магазинах еще дороже!

Откуда такие цены? Давайте разберемся!

Начнем с того, что и лимон, и имбирь, и даже чеснок являются импортируемым товаром, а значит, на их цену влияет несколько факторов. Главные из них на сегодня - пандемия коронавируса, а также изменение курса белорусского рубля.

Распространение коронавируса привело к повышению спроса на продукты иммунустимуляторы - лимоны, имбирь и чеснок. В то же время закрытие границ значительно усложнило их ввоз в страну. Сегодня многие поставщики решили временно приостановить отгрузку этих продуктов. В частности, так поступили некоторые китайские фирмы, которые занимались экспортом имбиря и чеснока. А Турция, где лимоны используются в том числе при производстве одеколона, который служит дезинфицирующим средством на спиртовой основе, и вовсе ввела запрет на их экспорт до 31 августа. Непростая ситуация сегодня и в Испании, которая является еще одним крупнейшим поставщиком лимонов.

Сокращение поставок при повышенном спросе, вполне логично вызвало значительный рост отпускных цен. Стоит учитывать и увеличение курса доллара в нашей стране, что также повлияло на цену импорта. Соответственно, рост закупочных цен на лимон, имбирь и чеснок для белорусских торговых сетей привело к росту цен, по которым они продаются в магазинах.

Ситуацию с ценами прокомментировали в сети «Евроопт», которая на сегодня является одной из крупнейших в стране.

- Несмотря на значительный рост закупочных цен на лимон, имбирь и чеснок, наша сеть продает эти товары с минимальной наценкой, - отметил генеральный директор сети «Евроопт» Андрей Зубков. - Мы постоянно ведем переговоры с поставщиками, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос покупателей по приемлемым ценам. Ведь если лимоны, имбирь и чеснок исчезнут из продажи в такой крупной сети, как наша, это приведет к еще большему росту цен на них. В то же время на ряд других товаров в наших магазинах нам удалось даже снизить цены по сравнению с мартом. Например, на огурцы, шампиньоны, ананасы, виноград. Поэтому, несмотря на все обстоятельства, в среднем цены в наших магазинах если и выросли, то совершенно незначительно. Мы делаем все возможное, чтобы и в новых условиях максимально полно обеспечивать покупателей всеми необходимыми им товарами по доступным ценам.

Что ж, сравним, какие цены были в гипермаркетах «Евроопт» еще две недели назад и сегодня. Огурец колючий стоил 5,99 рубля за килограмм, сегодня - 2,99 рубля, что дешевле в два раза. Разница ощутимая! Кило шампиньонов можно было купить за 5,79 рубля, сегодня - 4,99. Зеленый виноград обходился покупателю в 9,59 рубля, сейчас - 7,99, ананас стоил 3,29 за килограмм против 1,99 рубля на данный момент. Оба товара стали дешевле почти на полтора рубля!

Цены на некоторые товары в гипермаркетах «Евроопт» по сравнению с мартом существенно снизились!

А что же лимоны, имбирь и чеснок? Справедливости ради стоит отметить, что точно такая же ситуация с ценами на них сегодня наблюдается в соседних России и Украине. Вместе с тем, как ожидают эксперты, например, представители российской ФАС, повышение цен на эти товары - временное явление. И после нормализации импортных поставок их стоимость пойдет вниз.

А пока самое время запастись терпением, вспомнить о том, что лечебный эффект лимона, чеснока и имбиря в борьбе с коронавирусом ВОЗ не подтвержден, и обратить внимание на другие продукты, в которых витаминов не меньше! Будьте здоровы!