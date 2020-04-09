Александр Лукашенко о гибели людей на пожарах: «В разы больше, чем от коронавируса»

- Как я уже говорил, мы такие люди, что порой упремся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие проблемы, - сказал президент, вероятно имея ввиду коронавирусную инфекцию.

Александр Лукашенко отметил, что внимание сконцентрировано на вирусных заболеваниях и теме коронавируса.

- Даже не сравнивая, что было в прошлом году, что в этом. А в этом страшном году ситуация лучше, чем в прошлом году, то же самое и по пневмониям. Но все мы сконцентрировались на этой проблеме, - отметил он. - Я постоянно подчеркиваю, что для нас важнейший элемент - это экономика. Все это уйдет (оно уже уходит, вы видите по Европе, что происходит). А экономика будет всегда. Потому что это жизнь людей.

В Беларуси сейчас есть еще проблема – очень сухая погода.

- Ночью небольшой мороз, утром солнце и ветер иссушают почву очень сильно. Естественно, 40% (территории страны, - ред.) в Беларуси лесов. Потом, мы же всегда начинаем жечь траву по весне. Уже все, и биологи, и другие говорят, что это вредно для состава почвы, тех, кто в ней живет. Но тем не менее жгут. Пожары - наша действительность. Пусть не в таких объемах, как у соседей, пусть не так страшно, но все-таки они есть. И это не два-три пожара, а уже десятки. Это деньги, затраты. (...) Мне сегодня доложили: у нас средняя горимость до Припяти. А в районе Припяти и ниже, к Украине - там уже сильная горимость. Там сушь стоит более сильная.

Волнует и статистика гибели людей на пожарах.

- К сожалению, мы еще наблюдаем это. И в разы больше (гибнет людей на пожарах. – ред.), чем от коронавируса. За первый квартал я приводил эти данные, - отметил Александр Лукашенко. - Естественно, мы не отрицаем, что с болезнями надо бороться, и с вирусными тоже. Чрезвычайного положения нет. Поэтому министерство мы не привлекаем. Тем не менее хотелось бы вашу точку зрения, как вы это видите? И, может быть, в этой ситуации вы свое место какое-то могли бы найти? Или нам в этой ситуации нет смысла пока подключать МЧС?

После встречи с президентом, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко сказал журналистам, что МЧС готово предоставить весь перечень своих возможностей для борьбы с вирусами.

- Сегодня дали весь перечень наших возможностей, врачей, техники, медоборудования, защитных средств. При необходимости Министерство здравоохранения может всем этим воспользоваться, - слова министра приводит belta.by. Владимир Ващенко добавил, что есть возможность использовать и санитарную авиацию, где оборудованы модули для перевозки пациентов из любой точки.