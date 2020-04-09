2020-04-09T19:38:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Введено наказание за нарушение режима самоизоляции: от штрафа до лишения свободы

Новые правила начали действовать уже с 9 апреля
Павел МИЦКЕВИЧГеннадий МОЖЕЙКО
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Кто должен самоизолироваться?Кто должен самоизолироваться?Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Темпы распространения коронавируса в Беларуси растут день ото дня. Если, например, 7 апреля Минздрав отчитался о 161 новом выявленном случае заражения, то 8 апреля число новых зараженных выросло уже на 205 человек, а 9 апреля - на 420. По мнению министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, пик придется на начало мая. Советы врачей простые: личная гигиена и самоизоляция. То есть нужно по возможности не выходить из дома, работать удаленно, а если надо выйти - остерегаться мест скопления людей.

С тех, кто вернулся из-за границы, даже брали расписки: «Обязуюсь в течение 14 дней находиться в самоизоляции». Однако, что будет тем, кто нарушит режим, четко не сообщалось. Врачи призывали к личной ответственности каждого, но намекали, что в случае чего могут обратиться и к помощи милиции. Более конкретным оказался прокурор Гомельской области Виктор Морозов. Он сослался на статью «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований и процедур» КоАП РБ и озвучил сумму штрафа за нарушения: до 30 базовых величин (810 рублей).

Сейчас, наконец, появился официальный документ, в котором прописаны все детали. Это постановление Совета министров «О введении ограничительного мероприятия» - оно вступило в силу в четверг, 9 апреля.

В документе конкретизированы некоторые понятия, касающиеся личного карантина, разъяснено, кому полагается больничный, а кому нет, а также упоминается об ответственности за нарушение режима.

БУДЬ В КУРСЕ!

Кто должен самоизолироваться?

Самоизоляции подлежат белорусы или иностранцы, подпадающие хотя бы под одну из категорий:

- Имеющие инфекцию COVID-19;

- Контакты первого уровня - в течение 14 дней с даты последнего контакта;

- Контакты второго уровня при наличии одного или нескольких респираторных симптомов - на время наличия этих симптомов (кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры).

При этом контактам первого уровня будут вручать специальную бумагу - требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

В документе есть пункт: «За неповиновение настоящему требованию, невыполнение иных санитарно-эпидемиологических требований влечет привлечение к административной (штраф до 50 базовых (1350 руб. - Ред.) величин или административный арест) либо уголовной (вплоть до лишения свободы) ответственности».

Всем контактным, как и заболевшему, выдается больничный на время самоизоляции. Гражданин должен сообщить работодателю о причине своего отсутствия на работе. А при ухудшении самочувствия - вызывать «скорую», сообщив, что находится в самоизоляции.

Правила самоизоляции такие: не покидать свое жилье и никуда не выходить.

Исключение составляют только три случая:

- посещение ближайшего магазина;

- посещение аптеки;

- вынос мусора.

Но даже в это время находящемуся в самоизоляции запрещено контактировать с кем-либо (очевидно, вне дома. - Ред.), он должен быть в медицинской маске.

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