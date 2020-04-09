2020-04-09T17:03:28+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси медикам, которые заразились коронавирусом, профсоюзы выплатят от 600 до 5000 рублей

Сумма помощи зависит от степени тяжести заболевания
Виктор ПАЖИТОК
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Медикам, которые находились в контакте с инфицированными коронавирусом и сами заболели им, будет выплачена материальная помощьМедикам, которые находились в контакте с инфицированными коронавирусом и сами заболели им, будет выплачена материальная помощьФото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Сегодня медработники самоотверженно выполняют свой долг, наша святая обязанность поддержать их в данной ситуации, - приводит слова председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды официальный сайт организации. - Фонд помощи создан при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения, и все отраслевые профсоюзы солидарно перечисляют в него денежные средства. Президент Беларуси поддержал данную инициативу.

Михаил Орда отметил, что поддержка медиков со стороны профсоюзов началась еще в марте, сразу после того, как в Беларуси были зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом. Тогда при участии профсоюзов закупили дезинфицирующие и обеззараживающие средства, а также 14 тысяч защитных медицинских костюмов. Их распределяют между регионами, первая партия уже отправлена в Витебскую областную инфекционную больницу.

Вместе с тем сегодня, как отметил глава ФПБ, необходимо дополнительно помочь тем, кто непосредственно работает с больными COVID-19. Так, медикам, которые находились в контакте с инфицированными коронавирусом и сами заболели им, будет выплачена материальная помощь. Ее размер, в зависимости от тяжести заболевания, составит от 600 до 5000 рублей. Для осуществления выплат уже создан страховой профсоюзный фонд, денежные средства из него будут перечислены нуждающимся медикам максимально оперативно без задержек и каких-либо посредников. Чтобы получить материальную помощь, необходимо заполнить заявление от профсоюзной организации медицинского учреждения с приложением листка нетрудоспособности.

Михаил Орда отметил также, что материальную поддержку ФПБ окажет членам профсоюза, которые оказались в затруднительном материальном положении. Для этого во всех профсоюзных организациях Беларуси созданы кассы взаимопомощи: профструктуры всех уровней отказались от непервостепенных расходов и перенаправят в них все высвободившиеся средства.

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