Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 апреля 2020 года: 19 умерших, ждем пик заболеваний, а в регионах появятся центры для контактных

По данным Минздрава на 10 апреля, в Беларуси 1793 человека находятся в стационарах под наблюдением врачей. Большинство случаев – это контакты 1-го и 2-го уровней. Минздрав подчеркивает, что рост выявленных случаев поступателен и контролируем. Как правило, у большинства заболевание протекает в легкой или средней форме. В аппарате ИВЛ нуждаются 72 пациента.

После прохождения лечения выздоровели 169 человек. Умерли 19 пациентов – это люди с хроническими заболеваниями и подтвержденным COVID-2019.

Таким образом, с начала вспышки в Беларуси зарегистрирован 1981 случай коронавируса. Сравним свежие цифры с данными на 9 апреля (в скобках):

+495 случаев заражения в сутки (вчера - 1486)

+30 выздоровлений (139)

+17 пациентов на ИВЛ (55)

+3 смерти (16).

Пик коронавируса в Беларуси придется на конец апреля - начало мая

Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что пик коронавируса в стране ожидается в конце апреля - начале мая. Пока трудно сказать, введут ли власти в связи с этим карантин. Это зависит от многих факторов и один из них – то, как белорусские медучреждения будут справляться с наплывом инфицированных. По словам министра, меры могут быть ужесточены, если система здравоохранения будет перегружена.

На данный момент в лидерах по количеству выявленных случаев COVID-2019 находятся Минск, Витебск и Минская область.

ВОЗ: наплыв пациентов в белорусские медучреждения ожидается через неделю

Представитель миссии ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил, что мнение Всемирной организации здравоохранения по ситуации с коронавирусом в Беларуси совпадает с видением Минздрава. Принимаемые властями меры удерживали ситуацию под контролем: до конца марта в стране было выявлено менее 100 случаев COVID-2019. Но с конца марта рост резко ускорился и теперь превышает тысячу. Судя по статистике других стран, рост случаев наблюдается с 4-6-ой недели, а начиная с 8-ой недели государства подходят к пику.

Насколько большим будет этот пик? Зависит от тех действий, которые принимаются в стране сейчас. Важно продолжать социальное изолирование, выявление и лечение контактов. А в зависимости от развития ситуации, могут потребоваться дополнительные меры: от мягких, вроде соблюдения дистанции, до жестких – вплоть до тотального карантина.

Батыр Бердыклычев отмечает, что введение карантина – это тяжелое и болезненное решение. Эти меры не останавливают распространение эпидемии, но замедляют рост инфекции. А это нужно для того, чтобы инфраструктура справилась с наплывом пациентов.

- У Беларуси еще есть время около недели до того момента, когда пойдет наплыв (с момента речи неделя - это 16 апреля - Ред). Поэтому именно меры социального дистанцирования сейчас важно рассмотреть, - отметил представитель ВОЗ.

Заключение экспертов появится в субботу, 11 апреля.

Приказ Минздрава: контакты 1-го уровня госпитализировать не будут

Судя по прогнозам медиков, конец апреля – начало мая будут тяжелыми. Примерно в это время ожидается пик распространения COVID-2019, в связи с чем в Минздраве уже предпринимают меры. Согласно приказу, отныне контакты первого уровня будут поэтапно переводиться из стационарного наблюдения на амбулаторное. Но при учете, что у людей есть возможность самоизолироваться дома и не подвергать опасности кого-либо. В крайнем случае пациентов отправят в контактные центры, которые создадут в каждом регионе страны.

За нарушение режима самоизоляции будут наказывать: от штрафов до лишения свободы

Постановление Совета министров «О введении ограничительного мероприятия» действует с 9 апреля. Документ конкретизирует определения, касающиеся соблюдения самоизоляции, разъясняет, кому будут выдавать больничный, а кому – нет, а также сообщает об ответственности за нарушение режима.

«За неповиновение настоящему требованию, невыполнение иных санитарно-эпидемиологических требований влечет привлечение к административной (штраф до 50 базовых (1350 руб. - Ред.) величин или административный арест) либо уголовной (вплоть до лишения свободы) ответственности».

Как введение карантина в вузах связано с ростом распространения вируса?

Владимир Караник рассказал, что 40% родителей просят не продлевать детям школьные каникулы. Причина – школьников некуда девать. Многие отвезли детей к бабушкам и дедушкам, но делать этого категорически не рекомендуется: пожилые люди в группе риска развития осложнений.

Ситуация с вузами еще более сложная: студенты не отличаются дисциплинированностью и их передвижение невозможно контролировать. В ведомстве отмечают, что закрытие вузов на карантин увеличивает распространение коронавируса на 25%.

- Если Минобр может гарантировать, что студенты не разъедутся, а мы не будет бегать по всей стране и их отлавливать, то мы не против карантина, - отметил министр здравоохранения.

ЕС поможет Беларуси в борьбе с COVID-2019

О том, что Беларусь обратилась к Евросоюзу с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом, рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Речь идет о выделении средств для финансирования наиболее срочных закупок. Кроме того, ставится цель минимизировать негативные экономические последствия глобального «коронакризиса», которые прогнозируются.

На закупки для больниц и других медучреждений Евросоюз выделит 60 млн евро.

А как у соседей?

ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите что-то рассказать - пожалуйста, пишите нам на vir@phkp.by или по телефону +375 29 124 42 59 (Viber, Telegram)

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 апреля 2020 года: 1486 зараженных, 16 умерших, штраф за нарушение самоизоляции (дальше...)

«Деньги на еду заканчиваются, на обратный билет их просто нет»: туристы просят президента Беларуси вернуть их на родину из Гоа (дальше…)

За работу с коронавирусными больными белорусским врачам увеличат зарплату в среднем на 600 рублей (дальше…)