БАТЭ буксует, а «Славия» становится грозой авторитетов

По крайней мере, в среду прошли первые матчи полуфиналов Кубка Беларуси. Брестское «Динамо» принимало солигорский «Шахтер», мозырская «Славия» - борисовский БАТЭ. Кроме трофея на кону путевка в Лигу Европы.

В этом плане самая мотивированная - «Славия», так как остальные полуфиналисты уже гарантировали себе участие в еврокубках. Если кубок достанется мозырянам, то они и выступят в Лиге Европы, при других раскладах - минское «Динамо» как команда, занявшая четвертое место в чемпионате.

«Славия» вживается в роль грозы авторитетов: в чемпионате обыграла БАТЭ (2:1) и брестское «Динамо» (2:1). В кубке вновь положила на лопатки борисовчан - 1:0. Похоже, за полторы недели работа над ошибками тренера БАТЭ Кирилла Альшевского не принесла своих плодов.

После матча в чемпионате он так объяснял низкую агрессивность в атаке:

- Мы не создаем достаточно моментов, чтобы можно было пробить. Здесь все просто. Если мы не играем достаточно хорошо и не находимся максимально близко к воротам соперника, отсюда и такое количество моментов.

В кубковом матче вновь было мало ударов.

- Не могли доставить мяч в штрафную площадь. «Славия» достаточно хорошо оборонялась, противодействовала нам. Соответственно, мы не смогли этого сделать раньше, - резюмировал Альшевский.

Очевидно, что реструктуризация игры, которую затеял Альшевский, пока не приносит результатов. Он наигрывает схему 4-3-3, хочет, чтобы его команда как можно больше владела мячом, но эффективность пока не велика…

«Славия» же может стать открытием сезона.

- Послушайте, если команда выигрывает в трех встречах у команд, которые в прошлом году заняли первое и второе места, то, конечно, на сегодняшний момент она является фаворитом. Другое дело, что Мозырю придется все доказывать на дистанции. Но на данный момент - да, - ответил Альшевский на вопрос, можно ли «Славию» назвать одной из лучших команд Беларуси.

Брестское «Динамо» забуксовало в чемпионате Беларуси - всего четыре очка. Тренер Сергей Ковальчук сетовал, что игроки мыслями остались в прошлом чемпионском году. После игры с «Шахтером» он был доволен - победа 2:0.

- Возможно, мы где-то сами недооценили соперников. В этом есть и моя вина. Может, неправильно донес. Сегодня была совсем другая команда, - сказал Ковальчук.

Брестское «Динамо» продавало билеты для виртуального присутствия на матче

Ответные матчи пройдут 29 апреля.

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