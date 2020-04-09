Брестское «Динамо» продавало билеты для виртуального присутствия на матче

Матч в Мозыре посетили 1350 зрителей, в Бресте - 813. Но на игру «Динамо» еще продавало виртуальные билеты. Желающие могли заплатить 67 рублей, а клуб на трибунах размещал манекен с их фото. А еще обещал прислать предматчевый журнал, реальный билет и 10-процентную скидку на покупки в интернет-магазине «Динамо».

- На одной из трибун ОСК «Брестский» собрались более трех десятков болельщиков из России, Великобритании, ОАЭ, Узбекистана, Ирана и других стран, - сообщил клуб. - Часть средств, вырученных от продажи виртуальных квитков, будет направлена на борьбу с коронавирусом в Беларуси.

Чтобы так "присутствовать" на матче люди заплатили 67 рублей. Фото: ФК "Динамо" Брест

Кстати, такая идея понравилась зарубежным поклонникам «Слуцка» и они просят сделать что-то похожее.

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