2020-04-09T16:53:55+03:00
Спорт
КП Беларусь

Брестское «Динамо» продавало билеты для виртуального присутствия на матче

Часть вырученных средств направят на борьбу с коронавирусом
Захар ПЛАТОНОВ
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Виртуальные болельщики в Бресте. Фото: ФК "Динамо" БрестВиртуальные болельщики в Бресте. Фото: ФК "Динамо" Брест
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Матч в Мозыре посетили 1350 зрителей, в Бресте - 813. Но на игру «Динамо» еще продавало виртуальные билеты. Желающие могли заплатить 67 рублей, а клуб на трибунах размещал манекен с их фото. А еще обещал прислать предматчевый журнал, реальный билет и 10-процентную скидку на покупки в интернет-магазине «Динамо».

- На одной из трибун ОСК «Брестский» собрались более трех десятков болельщиков из России, Великобритании, ОАЭ, Узбекистана, Ирана и других стран, - сообщил клуб. - Часть средств, вырученных от продажи виртуальных квитков, будет направлена на борьбу с коронавирусом в Беларуси.

Чтобы так "присутствовать" на матче люди заплатили 67 рублей. Фото: ФК "Динамо" Брест

Чтобы так "присутствовать" на матче люди заплатили 67 рублей. Фото: ФК "Динамо" Брест

Кстати, такая идея понравилась зарубежным поклонникам «Слуцка» и они просят сделать что-то похожее.

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