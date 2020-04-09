Новинки – 2020: «Академики против вирусов. Что нас ждет завтра?», «Коронавирус. Инструкция по выживанию»
Академики против вирусов. Что нас ждет завтра?
Коронавирус показал как хрупок наш мир.
Автор книги, научный журналист и писатель Владимир Губарев (автор бестселлера «Правда о Чернобыле» https://www.kp.by/daily/27028/4091835/ ) встретился с крупнейшими учеными нашей страны, Академиками РАН – биологами, иммунологами, генетиками, физиологами, хирургами, эндокринологами, аллергологами, терапевтами. Каждый раз, когда речь заходила о здоровье человека, о борьбе с серьезными заболеваниями, особое внимание они уделяли вирусам – этим микроскопическим созданиям, которые серьезно влияют на нашу жизнь и о которых, к сожалению, известно очень мало. Эпопея с коронавирусом лишь подтверждает это.
Итак, способна ли наука победить или нам суждено жить от одной пандемии до другой? В чем главные достижения российской вирусологии? Фантастические сюжеты из мира медицины, которые стали реальностью. Как наука меняет жизнь людей и могут ли быть побочные эффекты от прогресса?
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Год издания 2020
Кол-во страниц 192
Переплет твердый
Возрастные ограничения 16+
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Коронавирус. Инструкция по выживанию.
В книге - самая актуальная, жизненно-важная информация про коронавирус от специалистов ВОЗ и ведущих российских медиков. 100% проверенные данные.
Новый смертельно опасный вирус СOVID 19 нанес удар по всей планете. Миллионы людей оказались беззащитны перед атакой.
ИЗ КНИГИ ВЫ УЗНАЕТЕ:
- КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ?
- КАК ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО В ГРУППЕ РИСКА?
- КАК ЖИТЬ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ?
- КАК ПОБОРОТЬ ПАНИКУ?
Информация меняется каждый час, люди находятся под давлением огромного числа фейков. В этой книге только ПРОВЕРЕННАЯ ЧЕТКАЯ, ЕМКАЯ И КОМПЕТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ВРАЧЕЙ, ИММУНОЛОГОВ, ЭПИДЕМИОЛОГОВ, ИНФЕКЦИОНИСТОВ.
Наглядная инфографика поможет каждому читателю разобраться в главных правилах профилактики и защите здоровья.
Эта книга отвечает на самые волнующие вопросы и дает надежду на победу разума.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Год издания 2020
Кол-во страниц 96
Переплет твердый
Возрастные ограничения 16+
СКОРО В ПРОДАЖЕ! СДЕЛАЙТЕ ПРЕДЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ: 80291259260
Цена по предзаказу: 7 руб. (без учета доставки наложенным платежом. Доставка оплачивается по тарифам РУП «Белпочта»).
КНИГУ ТАКЖЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ:
- Oz.by