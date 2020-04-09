2020-04-09T17:02:18+03:00
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Новинки – 2020: «Академики против вирусов. Что нас ждет завтра?», «Коронавирус. Инструкция по выживанию»

Ответы на самые волнующие вопросы!
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Академики против вирусов. Что нас ждет завтра?

Коронавирус показал как хрупок наш мир.

Автор книги, научный журналист и писатель Владимир Губарев (автор бестселлера «Правда о Чернобыле» https://www.kp.by/daily/27028/4091835/ ) встретился с крупнейшими учеными нашей страны, Академиками РАН – биологами, иммунологами, генетиками, физиологами, хирургами, эндокринологами, аллергологами, терапевтами. Каждый раз, когда речь заходила о здоровье человека, о борьбе с серьезными заболеваниями, особое внимание они уделяли вирусам – этим микроскопическим созданиям, которые серьезно влияют на нашу жизнь и о которых, к сожалению, известно очень мало. Эпопея с коронавирусом лишь подтверждает это.

Итак, способна ли наука победить или нам суждено жить от одной пандемии до другой? В чем главные достижения российской вирусологии? Фантастические сюжеты из мира медицины, которые стали реальностью. Как наука меняет жизнь людей и могут ли быть побочные эффекты от прогресса?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Год издания 2020

Кол-во страниц 192

Переплет твердый

Возрастные ограничения 16+

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Цена по предзаказу: 22 руб. (без учета доставки наложенным платежом. Доставка оплачивается по тарифам РУП «Белпочта»).

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Коронавирус. Инструкция по выживанию.

В книге - самая актуальная, жизненно-важная информация про коронавирус от специалистов ВОЗ и ведущих российских медиков. 100% проверенные данные.

Новый смертельно опасный вирус СOVID 19 нанес удар по всей планете. Миллионы людей оказались беззащитны перед атакой.

ИЗ КНИГИ ВЫ УЗНАЕТЕ:

- КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ?

- КАК ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО В ГРУППЕ РИСКА?

- КАК ЖИТЬ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ?

- КАК ПОБОРОТЬ ПАНИКУ?

Информация меняется каждый час, люди находятся под давлением огромного числа фейков. В этой книге только ПРОВЕРЕННАЯ ЧЕТКАЯ, ЕМКАЯ И КОМПЕТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ВРАЧЕЙ, ИММУНОЛОГОВ, ЭПИДЕМИОЛОГОВ, ИНФЕКЦИОНИСТОВ.

Наглядная инфографика поможет каждому читателю разобраться в главных правилах профилактики и защите здоровья.

Эта книга отвечает на самые волнующие вопросы и дает надежду на победу разума.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Год издания 2020

Кол-во страниц 96

Переплет твердый

Возрастные ограничения 16+

СКОРО В ПРОДАЖЕ! СДЕЛАЙТЕ ПРЕДЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ: 80291259260

Цена по предзаказу: 7 руб. (без учета доставки наложенным платежом. Доставка оплачивается по тарифам РУП «Белпочта»).

КНИГУ ТАКЖЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ:

- Oz.by

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