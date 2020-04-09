2020-04-09T16:59:24+03:00
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Хакатон Global Hack против коронавируса - зарегистрируйтесь сейчас, чтобы присоединиться к борьбе

Европейский Союз и инициатива EU4Digital поддерживают Global Hack - онлайн-хакатон, предназначенный для обмена и быстрой разработки идей для срочно необходимых решений в рамках нынешней пандемии коронавируса
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Эксперты в своих областях, ученые, технические энтузиасты, лидеры бизнеса, руководители проектов, эксперты по маркетингу, дизайнеры и новаторы из Восточных стран-соседей ЕС и всего мира приглашаются принять участие в хакатоне Global Hack, который будет проходить полностью в режиме онлайн 9 и 12 апреля.

Онлайн-хакатон организовывается Accelerate Estonia, Garage48 и Guaana при поддержке Devpost.

Европейская Комиссия предоставит до 75 000 евро в пользу Global Hack в качестве денежных призов командам-победителям. Общий призовой фонд за лучшие идеи составляет 100 000 евро.

ЕС также сделает свой вклад в решение проблем, связанных с правительством, в области стартапов, малого бизнеса и электронного здравоохранения, а также поможет найти жизнеспособные решения там, где они необходимы.

Цель Global Hack - объединить людей со всего мира для обмена идеями, ноу-хау и лучшими практиками, чтобы предложить креативные и гибкие решения. Благодаря объединению наставников мирового класса и талантливых команд, могут быть найдены решения для лучшего будущего. На хакатоне будут представлены идеи, которые продемонстрируют, как цифровые инновации могут быть использованы для связи между местными районами и предоставления помощи наиболее уязвимым людям.

Это онлайн-мероприятие уже привлекло внимание всего мира, включая Forbes, Silicon Republic и CNN, и множество наставников мирового уровня, таких как Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, бывший Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и специалист по общественному здравоохранению и нейротехнолог Халия.

Для участия в хакатоне вы можете собрать команду из 6-12 человек, которые преданы идее. Руководитель группы должен зарегистрировать идею и название через Guaana. Во время хакатона участники разработают свои лучшие и самые яркие идеи, чтобы справиться с продолжающимся социально-экономическим кризисом и поддержать восстановление после него. Через страницу reddit каждый может публиковать идеи, чтобы получить отзывы других пользователей, находить партнеров и узнать правила подачи заявок.

Узнать больше:

Домашняя страница хакатона Global Hack

Facebook-мероприятие для Global Hack

Европейская Комиссия поддерживает Global Hack

Следите за @Garage48 в Twitter

Инициатива «Стартап Европа»

Accelerate Estonia

Guaana

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