«Чтобы не создавать панику, персонал маски не носит»: как на практике работают меры против коронавируса в Минске

Теперь рестораны и кафе на время должны отказаться от проведения любых заказных мероприятий, будь то свадьбы, поминки или юбилеи. Сотрудники салонов красоты и парикмахерских обязаны работать в масках. Также в городе отменены ярмарки, выставки и презентации. И никаких командировок и совещаний в кабинетах - все совещания и конференции должны проходить по видеосвязи, говорится в решении Мингорисполкома.

Чиновники подчеркивают, что соблюдение мер обязательно для всех минских организаций. Вместе с этим в документе нет ни слова об ответственности, которая ждет компании, если они проигнорируют данные требования.

«Свадьбы с мая и апреля уже давно перенесены»

В ивент-агентстве говорят, что запрет на проведение свадеб в кафе несильно меняет планы молодоженов, так как многие из них уже сами позаботились о переносе свадьбы. Хотя не всем такое решение далось легко.

- Некоторые говорят: «Сама судьба против нашего счастья», правда, таких клиентов немного. А я считаю, что это хорошая проверка чувств, - рассказывает Полина Пилецкая, руководитель агентства Perfect. - Я так полагаю, документ носит рекомендательный характер, ведь никаких штрафов не предусмотрено. Но, возможно, ситуация изменится. Вместе с этим я считаю, что все мы должны проявить сейчас сознательность и перенести свадьбы на более поздний срок. Все сильно меняется с каждым днем, количество заболевших увеличилось на 40% за день. Это не может не пугать, поэтому все мероприятия, запланированные на июнь, у нас уже перенесены на сентябрь. Май и тем более апрель у нас уже давно перенесены. Никому не хочется рисковать здоровьем гостей, во время праздника заботиться о соблюдении дистанции в 1,5 метра или отказываться от объятий с родственниками в возрасте.

Запрет на проведение заказных мероприятий большого смысла не имеет. В агентстве «Грибалева ивент менеджмент» рассказали, что еще месяц назад без всякого решения властей приостановили проведение крупных массовых мероприятий.

- Сейчас мы работаем на удаленке, все масштабные церемонии награждений отложили на неопределенный срок. На данный момент мы записываем только видеоклипы, - пояснила директор агентства Лариса Грибалева. - Есть у нас несколько таких безбашенных клиентов, которые в последний кризис проводили большую вечеринку «Все равно кризис». А сейчас просят вечеринку «Нет коронавирусу!». Но это скорее шутка, такую вечеринку мы не станем проводить. Я человек с юмором, но понимаю, что в нынешней ситуации такая вечеринка может выглядеть как издевательство.

«Заполняемость зала - не больше 30%»

В театрах и кинотеатрах рассаживать зрителей теперь рекомендовано на расстоянии 1,5 метра друг от друга. В Большом театре оперы и балеты нас заверили, что исполнить распоряжение властей несложно, ведь в последнее время заполняемость зала сильно упала. Да и спектаклей в последнее время проходит все меньше.

- У нас на этой неделе только один спектакль в пятницу - «Спартак». Его планируем показать, так как там достаточно много несданных билетов. В воскресенье пока в плане «Маленький принц», но окончательное решение по нему не принято, - объясняет начальник службы маркетинговых коммуникаций Большого театра Татьяна Александрова.

На следующей неделе в стенах Большого тоже затишье - гастроли российского балета перенесли на сентябрь. Пока оставили в плане «Анну Каренину», запланированную на конец апреля, так как на нее не сдали билеты более 60% зрителей. Но и ее могут отменить, если билеты массово вернут или изменится ситуация в стране.

- Начиная с 13 марта люди только сдают билеты. Сегодня у нас больше 30% посетителей в зале не бывает, поэтому рассадить их на дистанции нет проблемы. Тем более что сейчас зрители сами могут выбирать любое понравившееся место вне зависимости от того, что написано в билете, - отметила Зоя Юрченко, главный администратор Большого.

«Чтобы не было паники, маски наш персонал не носит»

В одной из студий красоты Минска для безопасности сотрудников и клиентов регулярно дезинфицируют все поверхности, с которыми соприкасаются клиенты, а вот маски используют только в некоторых случаях.

- Чтобы не создавать лишнюю панику, маски наш персонал не носит. Их надевают только в исключительных случаях - например, во время корректировки и покраски бровей, которая проводится на маленьком расстоянии от клиента, - пояснили в студии. - Маски сейчас закупить весьма сложно, особенно на целую организацию. Да и в данном указе нигде не написано, какая ответственность будет за его нарушение, поэтому пока будем работать так, как есть.

ЧТО ЕЩЕ РЕШИЛИ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ?

- В общежития нельзя заходить тем, кто в них не живет, а в гостиницы должны заселять постояльцев с максимальным удалением друг от друга (на разных этажах, в разных концах коридора).

- Руководству дискотек, ночных клубов, бильярда и кальянных рекомендовали рассмотреть вопрос о дальнейшей работе.

- В храмах требуется проводить дезинфекцию ручек, мебели, икон, к которым прикладываются горожане.

- Сотрудники центров соцобслуживания должны помогать пожилым людям в покупке продуктов питания, лекарств, оплате коммунальных услуг. И приходить домой к пожилым только в масках. Это касается также сотрудников почты и банков, если они посещают клиента на дому.

- Работники магазинов должны быть обеспечены масками, перчатками и антисептиками для обработки рук.

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