2020-04-10T16:07:37+03:00
Общество
КП Беларусь

«Вместо запуска шариков советуем сажать деревья»: как пройдут школьные выпускные во время коронавируса в 2020 году

Спросили о организатора праздников, отменяют ли выпускные из-за коронавируса, и посмотрели, что рекомендует Минобразования
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Последние звонки в Минске запланированы на 29 мая, а в других городах и деревнях - 30 мая, а выпускные 10-11 июняПоследние звонки в Минске запланированы на 29 мая, а в других городах и деревнях - 30 мая, а выпускные 10-11 июняФото: Святослав ЗОРКИЙ
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На Национальном правовом портале опубликован приказ Минобразования о последних звонках и выпускных. Последние звонки в Минске пройдут 29 мая, в других городах и деревнях - 30 мая. А выпускные запланированы на 10 и 11 июня.

- Пока что выпускные запланированы: это касается и школьных, и Республиканского выпускного, - отвечает пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая на вопросы родителей, которые думают, что ситуация может измениться из-за коронавируса. - Но могут вноситься коррективы в связи с ситуацией. Каких-то особенных рекомендаций о проведении выпускных пока давать рано, но по ситуации все может корректироваться.

Один из интересных пунктов приказа Минобразования: вместо того чтобы выпускать воздушные шары, ведомство предлагает сажать цветы или деревья. Еще в документе говорится, что, как и в прошлые годы, обеспечивать порядок на выпускных должна милиция, а пить алкогольные напитки запрещено. Когда выпускники пойдут встречать рассвет, контролировать их должны учителя и родители. Выпускные разрешено провести в учреждениях допобразования детей и молодежи, учреждениях культуры.

О том, изменилась ли ситуация с планированием выпускных из-за коронавируса, рассказала организатор праздников Лариса Маринченко.

- Выпускные обычно планируют в сентябре-ноябре, поэтому все заказы были сделаны еще осенью, максимум в начале зимы. Наше агентство к концу февраля уже распланировало выпускные, сейчас остались уточняющие моменты, - говорит Лариса. - Мы и сами волнуемся, все ли будет хорошо, не отменятся ли выпускные. Но вышел приказ, в котором говорится, что школьным выпускным быть. Выпускников вузов мы обычно добираем весной, в этот раз нецелесообразно давать рекламу, новые выпускники не приходят.

Но отменять выпускные никто из выпускников в агентстве Ларисы пока не планирует.

- Единственное, с одним небольшим выпускным на 22 человека возник вопрос: комбинат школьного питания не захотел обеспечивать едой, а какой выпускной без банкета? Школе пришлось отменить ведущего, оставили фотозону, фотографа и видеографа.

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