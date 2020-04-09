«Расстояние между партами - не меньше двух метров, а кто хочет - могут остаться дома». Что ждет белорусских школьников в последней четверти

В понедельник школьники должны вернуться за парты после продленных каникул. Только вот расстояние между партами должно быть больше, чтобы дети меньше контактировали друг с другом. О том, что дети должны меньше контактировать, говорится в решении Мингорисполкома. В документе есть информация и о том, что родители имеют право оставить ребенка дома. А в школе дети должны находиться только в своем классе.

- А как быть на уроках физкультуры, трудового обучения, информатики, которые проходят в отдельных кабинетах или спортзале? - поинтересовались мы у Министерства образования.

- Эти уроки будут проходить с соблюдением всех необходимых санитарных мер, - говорит пресс-секретарь Людмила Высоцкая. - Надо обрабатывать руки антисептиками, а кабинеты будут дезинфицироваться.

- А если придет по пару человек в каждый класс, можно быть уверенными, что детей не объединят всех вместе в один класс?

- Есть рекомендация, чтобы дети сидели через два метра. Поэтому будут смотреть индивидуально в каждой школе. Но соблюдая эту рекомендацию.

- А есть какие-то рекомендации со стороны министерства: может быть, советуете учителям носить маски?

- Минздрав рекомендует сегодня всем ходить в масках. Конкретно от учителей никто этого не требует, но и не запрещает.

- На днях у родителей в школьных вайбер-чатах попросили написать, чьи дети собираются в понедельник возвращаться в школу…

- Собирать списки - это не решение Минобразования, - говорит Людмила Высоцкая. - Скорее всего, это делается для того, чтобы знать, сколько заказывать обедов в комбинатах школьного питания.

По сути, каждая школа скорректирует свой учебный процесс. Те дети, которые останутся дома, смогут работать удаленно. Удаленную работу уже сейчас практикуют в Лицее БГУ, чтобы не отрываться от учебного процесса, по профильным предметам ребята учатся дистанционно. Но там работа онлайн - это не новость, так занимались и раньше в дополнение к учебе в Лицее.

Школьников просят зарегистрироваться в системе Moodle на сайте do.minsk.edu.by, в которой дети смогут учиться дистанционно.

- Во всех учреждениях образования есть возможность работать удаленно, применяя различные платформы, - говорит Людмила Высоцкая. - Национальный институт образования, Главный информационно-аналитический центр Минобразования и Академия последипломного образования разрабатывают единую платформу для дистанционного обучения.